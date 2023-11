Philipp S. Follmer Copywriting

Deutsche haben Sorgen um ihre Finanzen - Philipp Follmer verrät, warum man jetzt mit einem Online-Business starten sollte und welche Möglichkeiten es gibt

Berlin (ots)

In einer zunehmend digitalisierten Welt streben immer mehr Menschen danach, ortsunabhängig zu arbeiten. Philipp Follmer, Gründer der Freedom Writer Academy, hat es sich mit seinem Unternehmen zur Aufgabe gemacht, seinen Teilnehmern zu zeigen, wie sie durch das Schreiben von Texten ein erfolgreiches Business aufbauen können, um ihren Traum von persönlicher Freiheit, einem selbstbestimmten Leben und freier Zeiteinteilung zu verwirklichen. Hier erfahren Sie, warum man jetzt mit einem Online-Business starten sollte und welche Möglichkeiten es in diesem Zusammenhang genau gibt.

In einer Zeit, in der immer mehr Menschen nach Wegen suchen, um ihre individuelle Freiheit zu leben, ist ein ortsunabhängiges Einkommen ein begehrtes Ziel. Dieser Trend wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass viele Deutsche gegenwärtig Sorgen um ihre finanzielle Situation haben. In der aktuellen wirtschaftlichen Umgebung, die von zahlreichen Herausforderungen geprägt ist, ist die Suche nach flexiblen Einkommensmöglichkeiten daher von besonderer Relevanz. "In einer zunehmend digitalisierten Welt gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um online Geld zu verdienen - sei es durch Dropshipping, E-Commerce oder Programmierung", erklärt Philipp Follmer, Gründer der Freedom Writer Academy. "Deshalb ist ein Online-Business genau das Richtige für Menschen, die schon länger darüber nachdenken, sich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Sie können online etwas dazuverdienen - und zugleich das Risiko minimal halten."

"Jobs, die ortsunabhängiges Arbeiten ermöglichen, grenzen sich scharf von traditionellen Jobs ab - und ermöglichen es so, aus dem Hamsterrad des täglichen Angestelltenlebens auszubrechen", fährt der Copywriter fort. "Sie sind nicht nur flexibel, sondern passen sich auch dem individuellen Wachstum an." Philipp Follmer weiß, wovon er spricht: Mit seinem Online-Business erzielt er seit Jahren hohe Umsätze. Dabei ist Geld für ihn kein Selbstzweck, sondern vielmehr ein Mittel zu Freiheit und Selbstverwirklichung. Mit der Freedom Writer Academy hilft Philipp Follmer inzwischen auch anderen Menschen dabei, sich ein Leben außerhalb des täglichen Hamsterrads aufzubauen. In vier Schritten vermittelt er seinen Teilnehmern nicht nur die Kunst des Copywritings, sondern zeigt ihnen auch, wie sie gezielt Kunden gewinnen und ihre Selbstständigkeit aufbauen können. Der Erfolg der Teilnehmer steht dabei immer an erster Stelle. Drei Methoden, um ohne Vorkenntnisse online Geld zu verdienen, verrät der Copywriter im Folgenden.

Methode 1: Affiliate-Marketing

Affiliate-Marketing ist eine verbreitete Methode, um online Einkommen zu generieren, indem Produkte oder Dienstleistungen von Drittanbietern beworben werden. Indem Nutzer auf Webseiten, Social-Media-Plattformen oder Blogs auf spezielle Affiliate-Links klicken, erhält der Empfehlende bei einem anschließenden Kauf eine Provision. Das mag zunächst simpel klingen, tatsächlich jedoch erfordert Affiliate-Marketing in der Praxis ein tiefes Verständnis in Bereichen wie Content-Marketing, SEO und Influencer-Marketing. Hinzu kommt, dass die Konkurrenz intensiv ist. Um sicherzustellen, dass Empfehlungen von Suchmaschinen gefunden werden, bedarf es einer umfassenden SEO-Strategie. Alternativ können soziale Medien genutzt werden, um Reichweite aufzubauen, was jedoch Zeit und Können erfordert. Um die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu gewinnen, ist außerdem hochwertiger Content unerlässlich.

Methode 2: Online-Kurse

Die Erstellung eines eigenen Online-Kurses kann ein lukrativer Weg sein, um ein weitestgehend passives Einkommen zu generieren. In einer digitalen Ära, in der der Hunger nach Wissen und Bildung stetig wächst, sind Online-Kurse zu begehrten Ressourcen geworden. Sie ermöglichen es Menschen weltweit, bequem von zu Hause aus neue Fähigkeiten zu erlernen und ihr Wissen zu erweitern. Experten auf der anderen Seite profitieren von der Möglichkeit, ihr Wissen zu monetarisieren. Wer einen eigenen Online-Kurs erstellen möchte, muss ergo auf jeden Fall Expertise in einem gefragten Bereich mitbringen. Zudem erfordert die Produktion eines hochwertigen Online-Kurses erheblichen Zeitaufwand: Von der Konzeption über die Erstellung von Lehrmaterialien und Videos bis hin zur Einrichtung erfordert jeder Schritt Sorgfalt und Engagement. Entscheidend ist, dass es tatsächlich eine Zielgruppe gibt, die bereit ist, für den Kurs zu zahlen. Es kommt häufig vor, dass exzellente Online-Kurse, die mit viel Mühe erstellt wurden, am Ende scheitern, weil sie keinen Markt finden. Das ist in Zeiten, in denen der Markt für Online-Kurse in vielen Bereichen bereits gesättigt ist, ein Punkt, der auf keinen Fall außer Acht gelassen werden sollte.

Methode 3: Copywriting

In Zeiten, in denen jedes Unternehmen Texte für Webseiten, Werbeanzeigen und Produktbeschreibungen benötigt, um seine Markenstimme zu kommunizieren, ist Copywriting, also das Schreiben von überzeugenden Texten, eine weitere spannende Möglichkeit, um online Geld zu verdienen. Die Aufgabe eines Copywriters besteht darin, den Leser durch persönliche, psychologisch-aufbereitete Texte zu überzeugen, Kunde des Unternehmens zu werden. Gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz, in denen die meisten Marken durch lieblos und schnell erstellte Texte austauschbar, langweilig und verwechselbar klingen, ist der Bedarf riesig. Im Gegensatz zu vielen anderen Geschäftsideen erfordert Copywriting nur ein geringes Startkapital, denn es sind keine Produkte, speziellen Technologien oder Softwarelizenzen erforderlich. Ein Laptop zum Schreiben ist alles, was benötigt wird. Während viele Aufgaben ins Ausland ausgelagert werden, ist gutes Copywriting in deutscher Sprache nicht so leicht ersetzbar. Die Freiheit, von jedem Ort aus zu arbeiten, solange eine Internetverbindung besteht, ist ein weiterer Vorteil. Während E-Commerce-Händler mit Lagerbeständen und Lieferproblemen kämpfen, liefern Copywriter Texte und Ideen. Sie unterstützen Unternehmen also dabei, ihr Publikum zu begeistern und neue Kunden zu gewinnen, indem sie spannende Texte liefern. Das macht Copywriting zweifellos zu einer exzellenten Möglichkeit, um online Geld zu verdienen.

