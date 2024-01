MagentaSport

Auftakt in die 3. Liga komplett live bei MagentaSport: Aue startet heute gegen RW Essen ab 18.30 Uhr

Stürmer-Stars im Abstiegskampf und Blickpunkt - Boyd und Ginczek müssen gleich funktionieren

Die 3. Liga präsentiert neue Köpfe und handfeste Überraschungen, die Stürmer mit großen Namen stehen im Blickpunkt. Mittelstürmer Terrence Boyd zum Beispiel ist quasi ein Heimkehrer in diese Spielklasse. Wie Boyd nach seinem Wechsel vom Rivalen Lautern ausgerechnet nach Mannheim von den Waldhof-Fans aufgenommen wird, gehört zu den ungelösten Fragen zum Jahresstart. Am besten gleich am Samstag mit Toren beliebt machen - beim Tabellen-Achtzehnten Lübeck (live ab 13.45 Uhr), der nur 3 Punkte weniger als Mannheim geholt hat. Daniel Ginczek war eine der großen deutschen Stürmerhoffnungen. Der 32jährige hat sich nach etlichen schweren Verletzungen dem MSV Duisburg angeschlossen. Der Vorletzte spielt beim TSV 1860 München (Samstag, live ab 16.15 Uhr), als Tabellen-15. mit neuem Löwen-Trainer Argirios Ginanikis voller Hoffnung, dass 2024 besser als 2023 wird. Arminia-Legende Fabian Klos ist nach über 400 Profi-Einsätzen auf Abschiedstour - am Sonntag wird der Countdown beim guten Aufsteiger Münster eingeläutet (live ab 13.15 Uhr): noch 18 Spieltage nach 13 Jahren im Bielefeld-Trikot. Eröffnet wird der Spieltag heute Abend: RW Essen hat in Aue (ab 18.30 Uhr live) die große Chance, sich unter den Top4 hinter Spitzenreiter Regensburg, Dresden und Ulm zu festigen. Außerdem ab heute live bei MagentaSport: 4 Spiele der 10. Runde im Coupe de France mit den französischen Top-Klubs wie Paris St. Germain.

Alle Spiele der 3. Liga gibt´s nur bei MagentaSport - immer freitags ab 18.30 Uhr ein Topspiel, die Konferenz am Samstag beginnt schon um 13.30 Uhr, der Vorlauf für die in der Regel 5 Einzelspiele ab 13.45 Uhr, Köln gegen Saarbrücken wurde allerdings abgesagt. Seit dieser Saison wird ein attraktives Spiel am Samstag ab 16.15 Uhr gezeigt. Zum Jahresauftakt TSV 1860 München gegen MSV Duisburg. Der Sonntag wird immer ab 13.15 Uhr eröffnet - diesmal mit Preußen Münster gegen Bielefeld. Ab 16.15 Uhr treffen die beiden Überraschungsaufsteiger Ulm gegen Haching aufeinander. Zum Abschluss ab 19.15 Uhr kämpft der Letzte SC Freiburg II gegen BVB II um minimale Chancen auf den Ligaverbleib. Immer dienstags gibt´s den Podcast 4:3 zur 3. Liga mit Thomas Wagner, Christian Straßburger, Yannick Bakic und Tobias Schäfer.

Toni Wachsmuth neuer Experte, Martin Lanig in Aue

Wie sehr kann RW Essen noch das Spitzenduo Regensburg und Dresden ärgern? Der Höhenflug der Essener als Vierter hat eine Rieseneuphorie im Kohlenpott entfacht. Die Aufgabe in Aue ist knackig. Martin Lanig wird die Partie analysieren, mit Toni Wachsmuth wird der Expertenstab von MagentaSport erweitert, nachdem Sebastian Schuppan künftig bei RB Leipzig aktiv sein wird. Wachsmuth wird erstmals am 27. Januar in der Samstagkonferenz eingesetzt.

Nach weit über 200 Transfers in der Sommerpause nehmen sich die 23 Neuzugänge bislang fast bescheiden aus. Offenbar haben die Klubs in Offensiv-Power und Qualität investiert. Daniel Ginczek (MSV) und Terrence Boyd (Mannheim) sind die wohl bekanntesten Namen. Bielefeld angelte sich Mael Corboz, bislang Kapitän Verl, als Spielgestalter und künftige Führungsfigur. Der Sechste Verl verlor auch seinen herausragenden Top-Scorer Oliver Batista Meier an Dynamo Dresden - die Ausleihe wurde beendet, dafür war Meier einfach zu stark und Dresden (Samstag gegen Sandhausen) gewinnt neue Variabilität im Angriff. Spitzenreiter Regensburg, am Samstag gegen Verl, holte mit Erik Tallig einen dynamischen Defensiv-Mann.

Alle News zum 3. Liga-Start gibt´s hier: https://cloud.thinxpool.de/s/KCyfgyq7tD5nZYs

Ab heute 4 Live-Spiele: PSG am Samstag in Orleans

Erneut 4 Spiele zeigt MagentaSport live vom Coupe de France, dem renommierten französischen Pokal. Darunter Frankreichs Top-Klubs. Es läuft mittlerweile die 10. Runde, die heute mit Perigord gegen Olympique Lyon (20.35 Uhr live) eröffnet wird. Rodez gegen AS Monaco mit Trainer Hütter u.a. Embolo und Kehrer läuft am Samstag, 17.20 Uhr. Meister Paris St. Germain wird am Samstag ab 20.35 Uhr gezeigt. Und zum Abschluss Fußball-Wochenendes bei MagentaSport: Stade Rennes gegen Olympique Marseille (ab 20.55 Uhr).

Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport

Freitag, 19.01.2024

Ab 18.30 Uhr: Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen

Samstag, 20.01.2024

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Jahn Regensburg - SC Verl, Hallescher FC - FC Ingolstadt, VfB Lübeck - Waldhof Mannheim, Dynamo Dresden - SV Sandhausen

Ab 16.15 Uhr: TSV 1860 München - MSV Duisburg

Sonntag, 21.01.2024

Ab 13.15 Uhr: Preußen Münster - Arminia Bielefeld

Ab 16.15 Uhr: SSV Ulm - SpVgg Unterhaching

Ab 19.15 Uhr: SC Freiburg - Borussia Dortmund II

