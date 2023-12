MagentaSport

PENNY DEL komplett live bei MagentaSport: Berlin beweist Moral, München Stabilität - Sonntag ab 15 Uhr das Duell

"Wie ein Stich mit dem Messer" - Adler auch in Nürnberg gerupft, jetzt gegen die Haie

38 Tore in der Freitagskonferenz, Berlin beweist Moral beim 4:3 in Bremerhaven, München hat unter dem Trainer Toni Söderholm Stabilität gewonnen - nur Mannheim schafft auch im 3. Spiel unter Coach Dallas Eakins keinen Sieg. Nicht mal beim Vorletzten Nürnberg, der die Adler mit 5:2 rupft. "Jede Niederlage fühlt sich an wie ein Stich mit dem Messer", sagt Mannheims Trainer Dallas Eakins, der als Tabellenzehnter am Sonntag gegen die Kölner Haie antreten muss. Ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus der PENNY-DEL am Freitag. Am Sonntag laufen u.a. zwei Kracher mit Berlin gegen München und Mannheim gegen Köln - live ab 15 Uhr und 18.45 Uhr bei MagentaSport.

Nürnberger Ice Tigers - Adler Mannheim 5:2

Die Talfahrt hält unter Trainer Dallas Eakins an: die 3. Niederlage, 10. Platz - das ist auch unter dem Appell für diese Mannschaft zu wenig, für den Korbinian Holzer unter der Woche bei MagentaSport warb: Demut zu üben, den Titel nicht als Ziel zu sehen. Für den Vorletzten Nürnberg sind die Adler ein Aufbaugegner. Mannheims Trainer Dallas Eakins erklärte: "Wenn wir auf dem Eis sind, dürfen wir uns nicht selbst schlagen. Jede Niederlage fühlt sich an wie ein Stich mit dem Messer."

Pinguins Bremerhaven - Eisbären Berlin 3:4 (OT)

Eich echtes Topspiel, in dem die Berliner wirklichen Kampfgeist beweisen, um die Tabellenführung zu verteidigen.

Tobias Eder, Eisbären Berlin: "Ich glaube, dass wir auswärts besseres Eishockey spielen als zu Hause. Sollte nicht so sein, aber irgendwie ist es so. Wir haben im 1. Drittel nicht so gespielt, wie wir spielen können. Haben trotzdem Moral bewiesen, sind im Spiel geblieben und haben letztendlich das Spiel gewonnen".

EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg 2:1

Der Meister klettert gen Tabellenspitze. Platz 4, nach dem 4. Siege in Folge. Maximilian Kastner, EHC Red Bull München, über den Knackpunkt im Spiel - sein schneller Ausgleich nur 120 Sekunden nach der Wolfsburger Führung. "Ja, definitiv. Ich habe versucht die Scheibe zum Tor zu bringen - hat funktioniert. Ich bin froh, dass er reingegangen ist."

Timo Ruckdäschel, Grizzlys Wolfsburg, sieht auch das 1:1 als Knackpunkt an: ""Ja, ich denke schon. Der Treffer war sehr gut. Im Endeffekt müssen wir weitermachen und dürfen uns nicht so fallen lassen, wie wir es die nächsten 5 bis 6 Minuten nach dem Treffer gemacht haben."

Iserlohn Roosters - Löwen Frankfurt 5:2

Erneut Widerstand am Tabellenende Ein wildes Spiel, mit wilden Szenen, wie die Rauferei zwischen Ben Blood und Hubert Labrie belegt:

Die PENNY-DEL live bei MagentaSport

Sonntag, 10.12.2023

Ab 13.45 Uhr: Löwen Frankfurt - Düsseldorfer EG, Grizzlys Wolfsburg - Pinguins Bremerhaven

Ab 15 Uhr: Eisbären Berlin - EHC Red Bull München

Ab 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther, Straubing Tigers - Iserlohn Roosters, Schwenninger Wild Wings - Nürnberg Ice Tigers

Ab 18.45 Uhr: Adler Mannheim - Kölner Haie

