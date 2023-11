MagentaSport

Deutschland Cup startet am Mittwoch mit Frauen- und Männer-Turnier live und kostenlos bei MagentaSport

"Supercooles Event" - Deutschland setzt auf Cup-Sieg als Grundlage für weitere große Erfolge

München (ots)

Diesmal spielen 2 deutsche National-Teams um den Deutschland Cup, macht nach der Idee der Frauen- und Männer-Auswahl 2 Cup-Siege. Das Ziel verfolgen Daria Gleißner, Kapitänin der deutschen Frauen-Auswahl, und Marc Michaelis. "Das ist ein supercooles Event", sagt Daria Gleißner in der "Eishockey Show" bei MagentaSport. Am Mittwoch startet Gleißner mit einer "ganz jungen Mannschaft mit Spielerinnen, die ihr Debüt feiern" gegen Dänemark in das Turnier in Landshut (ab 19.30 Uhr live und kostenlos). "Wir sind heiß, auch vor deutschem Publikum spielen zu dürfen. Für uns ist das etwas Besonderes, weil wir meistens in Füssen nicht vor Zuschauern spielen." Marc Michaelis geht mit der Männer-Nationalmannschaft als Deutschland Cup-Verteidiger in die Spiele. "Wir wollen das Turnier gewinnen. Deswegen sind wir hier", sagt der 28jährige, derzeit für den EV Zug in der National League aktiv - der Vize-Weltmeister trifft am Donnerstag ebenfalls auf Dänemark (ab 19.30 Uhr live und kostenlos).

Nachfolgend ein Ausblick auf den Deutschland Cup - komplett live und kostenlos bis Sonntag bei MagentaSport. Den Start machen die Frauen mit Tschechien gegen Finnland - live ab 16 Uhr und Deutschland gegen Dänemark ab 19.30 Uhr - live und kostenlos bei MagentaSport. Der Modus bei den Männern und Frauen: 4 Teams jeweils spielen gegeneinander, Cup-Sieger ist das Team mit den meisten Punkten aus den 3 Spielen. Der Deutschland Cup wird von Mittwoch bis Sonntag, 12. November, in Landshut ausgetragen

Frauen-Wettbewerb ab Mittwoch mit Deutschland, Dänemark, Tschechien und Finnland

Die deutsche Auswahl befindet sich unter dem neuen Trainer Jeff Mac Leod in einem fortwährenden Neuaufbau. Bei der WM zeigte die DEB-Auswahl als Zweite und 3 Siegen eine starke Gruppenphase, scheiterte dann gegen die späteren Weltmeisterinnen aus den USA im 1. K.o.-Spiel. Der Abstieg war zumindest kein Thema, was nach den Jahren zuvor eine erhebliche Leistungssteigerung darstellte. "Wir sind eine ganz junge Mannschaft mit Spielerinnen, die ihr Debüt feiern. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir wollen an unsere Bestleistung von Spiel zu Spiel anknüpfen", sagt Daria Gleißner und hofft: "Gute Gegner sind immer gute Spiele." Kann man so sagen - Tschechien war WM-Dritter, Finnlands Frauen gehören seit Jahren international zu den Top-Teams und Dänemark nimmt eine ähnliche Entwicklung wie Deutschland.

Die Kapitänin der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, Daria Gleißner" über das gemeinsame Turnier mit den Männern: "Das ist ein supercooles Event. Wir freuen uns, dass wir das auch am Mittwoch eröffnen dürfen. Wir sind heiß, auch vor deutschem Publikum spielen zu dürfen. Für uns ist das etwas Besonderes, weil wir meistens in Füssen nicht vor Zuschauern spielen. Die ganze Atmosphäre wird auf jeden Fall sehr cool und wir freuen uns."

Der Deutsche Eishockey Bund hat das Turnier erstmals nach Landshut vergeben, erhofft sich auch durch den neuen Modus, mit Männer- und Frauen-Teams zu spielen, neue Impulse. Der Cup-Verteidiger Deutschland muss sich gegen Österreich, Slowakei und Dänemark zum Auftakt durchsetzen.

Für Marc Michaelis ist es eine Rückkehr in die Nationalmannschaft, sein Ziel lautet ganz klar: "Wir wollen das Turnier gewinnen. Deswegen sind wir hier." Seit Jahren ist der Deutschland Cup die Basis, um mannschaftliche Grundlagen anzulegen und zu festigen, sieht auch der 28jährige Michaelis so: "Bei der WM hat man gesehen, wie man diesen Mannschafts-Charakter gewinnt. Seit meinem 1. Tag stimmt es im Team. Das kam damals schon mit Marco Sturm und Toni Söderholm und die Spieler haben da auch einen Einfluss drauf. Es macht einen Heidenspaß, mit den Jungs auf dem Eis zu sein und Zeit mit ihnen zu verbringen." Marc Michaelis sieht den Deutschland Cup als eine "geile Zeit und ich glaube, dass das vielen so geht."

Der Deutschland Cup der Männer und Frauen wird komplett live und kostenlos bei MagentaSport gezeigt. Das Experten-Team in Landshut ist mit Ronja Jenike, Rick Goldmann und Patrick Ehelechner für die insgesamt 12 Partien top aufgestellt. Sascha Bandermann moderiert, die Kommentatoren heißen Basti Schwele, Alex Kunz, Christoph Fetzer und Daniel Wimmer.

Mittwoch, 08.11.2023

Spieltag 1 der Frauen

Ab 16.00 Uhr: Tschechien - Finnland

Ab 19.30 Uhr: Deutschland - Dänemark

Donnerstag, 09.11.2023

Ab 12.15 Uhr: Österreich - Slowakei (Spieltag 1 der Männer)

Ab 16.00 Uhr: Finnland - Dänemark (Spieltag 2 der Frauen)

Ab 19.30 Uhr: Deutschland - Dänemark (Spieltag 1 der Männer)

Freitag, 10.11.2023

Ab 14.45 Uhr: Tschechien - Dänemark (Spieltag 3 der Frauen)

Ab 18.45 Uhr: Deutschland - Finnland (Spieltag 2 der Frauen)

Samstag, 11.11.2023

Ab 10.45 Uhr: Slowakei - Dänemark (Spieltag 2 der Männer)

Ab 14.15 Uhr: Deutschland - Tschechien (Spieltag 3 der Frauen)

Ab 17.45 Uhr: Deutschland - Österreich (Spieltag 2 der Männer)

Sonntag, 12.11.2023

Ab 10.45 Uhr: Dänemark - Österreich (Spieltag 3 der Männer)

Ab 14.15 Uhr: Deutschland - Slowakei (Spieltag 3 der Männer)

Die PENNY-DEL live bei MagentaSport

Donnerstag, 16.11.2023

Ab 17.45 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings

Ab 19.00 Uhr: Augsburger Panther - Eisbären Berlin

Freitag, 17.11.2023

Ab 19.00 Uhr in der Konferenz und im Einzelspiel: Nürnberg Ice Tigers - Kölner Haie, Düsseldorfer EG - Iserlohn Roosters, Löwen Frankfurt - Straubing Tigers, Adler Mannheim - Pinguins Bremerhaven, EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell