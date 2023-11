MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport: Dresden wieder Spitze, Regensburg Last Minute-Meister, RWE Dritter! Dabrowski, vor 4 Wochen kritisiert, jetzt im Märchen: "Bin grundsätzlich überzeugt von meiner Arbeit"

Was für heiße Schlußphasen zum 14. Spieltag: RWE siegt in letzter Minute 2:1 gegen Bielefeld, Regensburg sichert sich den 1:0-Derbysieg beim TSV 1860 München den 2. Platz, Sandhausen erkämpft gegen den FC Bayern-Bezwinger Saarbrücken ein 2:2. Deren Trainer Rüdiger Ziehl: "Das war schon so ein gemischtes Gefühl vor Anpfiff - wie wird das denn sein nach dem Highlight am Mittwoch? Es ist einfach insgesamt bitter, dass wir jeweils in der Nachspielzeit - 1. Halbzeit, 2. Halbzeit - die Tore kassieren." Dresden gewinnt solide mit 2:0 gegen Freiburg II, setzt sich wieder an die Spitze. Verfolgt von Jahn Regensburg, dem aktuellen Meister der Schlußphasen - schon 9 Tore, die Gründe, so Trainer Joe Enochs nach 7 Siegen in Folge: "Erstens sind die Jungs richtig fit. Zweite Geschichte ist: die Jungs, die reinkommen, alle - egal wer - die machen einen Unterschied. Die 3. Geschichte ist, dass wir an uns glauben, bis zur letzten Minute." Wie im Pott. Auch RW Essen entwickelt sich zum Last-Minute-Spezialisten. Ron Berlinski trifft in der 92. Minute zum 2:1 gegen die Arminia, der 4. Sieg in Folge - Platz 3. "Was wir in diesem Jahr in den Schlußminuten jetzt schon erlebt haben, das ist mega. Sie sehen, da findet eine Umwandlung statt. Da hat sich bei einigen viel bewegt", strahlt RWE-Trainer Christoph Dabrowski im Jubel der 19.200 Fans, Teile davon wollten ihn noch vor 4 Wochen weg haben. Dabrowskis Vertrag läuft im Sommer 2024 aus. Gespräche werden jetzt irgendwann ein Thema: "Ich bin grundsätzlich überzeugt von meiner Arbeit." Essens Sportdirektor Christian Flüthmann zur Vertragsverlängerung mit Christoph Dabrowski: "Es kommt zu gegebener Zeit. Dann werden wir uns mit ihm zusammensetzen."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des 14. Spieltags am Samstag in der 3. Liga

Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld 2:1

Wieder ein Lastminute-Tor, wieder das 2:1 wie schon in Duisburg - Essen schießt sich auf den 3. Platz. 19.200 Zuschauer sind schier aus dem Häuschen. Was für eine Wandlung im Pott binnen eines Monats, in Bielefeld wird nach 2 Niederlagen in 5 Tagen die nächste Serie geplant.

Essens Trainer Christoph Dabrowski lacht im Interview erleichtert, als er gefragt wird, ob sein Ruhepuls schon wieder normal sei: "Wir sind voll im Flow drin. Wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert, sind auch der verdiente Sieger., obwohl wir in der 2. Hälfte eine Phase hatten, wo wir passiv waren. Aber wir hätten vorher noch das 2. Tor machen müssen. Dass es dann wieder in der 90. Minute plus passiert, spricht für die Jungs. Einerseits für die Moral, aber auch für das Momentum, das gerade auf unserer Seite ist....Wir sind ja nicht bei wünsch dir was, wie man Spiele gewinnt. Aber was wir in diesem Jahr in den Schlussminuten jetzt schon erlebt haben, das ist mega. Sie sehen, da findet eine Umwandlung statt. Da hat sich bei einigen viel bewegt."

Ist Essen eine Spitzenmannschaft? "Sie sehen ja, wie wir Fußball spielen, das ist jetzt kein Zufall. Aber gucken Sie mal vor 4 Wochen, nach dem Spiel gegen Verl. Da stand ich hier mit einem Kollegen und da ist gefühlt die Welt untergegangen. Nach 14 Spielen lügt die Tabelle auch nicht. Wir wollen den Flow nutzen. Wir wollen auch das nächste Spiel gewinnen."

zum Vertrag, der im Sommer 2024 ausläuft: "Ich bin grundsätzlich überzeugt von meiner Arbeit. Und von unserer Arbeit als Trainerteam. Es macht Riesenspaß aus Krisen rauszugehen und Entwicklungen stattfinden zu lassen. Die Gruppe ist einfach sensationell...Das wird jetzt irgendwann zum Thema werden. Fakt ist, dass mein Vertrag ausläuft. Ich bin gerne hier, da shabe ich auch in Krisenzeiten betont. Deswegen: lasst uns noch ein paar Spiele machen. AM besten das nächste gewinnen. Dann gucken wir weiter.

Über Ron Berlinski: "Der ist mit dem Herzen voll dabei. Der brennt wie Frittenfett. Es freut mich sehr für ihn, weil er der Mannschaft sehr viel Energie gibt."

Das gesamte Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Mzh3b1VvM1ovanZsMngvWVQwZ0krWjRyUWxPVWJrT2h3QTRMeUwyUU9jUT0=

Siegtorschütze Ron Berlinski, der in der 91. Minute zum 2:1 traf - er war sichtlich berührt von seiner Torpremiere in dieser Saison: "Es gibt nicht viele Dinge, die schöner sind. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich echt einen langen Leidensweg hinter mir habe. Ich bin einfach nur glücklich. Der Stein vom Herzen ist gefallen.....Es zeichnet uns aus, dass wir nicht aufgeben. Dass wir auf Sieg spielen wollen und uns damit zweimal jetzt belohnt haben."

Wieder ein last Minute-Sieg, Berlinski grinst: "Das ist schon anstrengend. Aber wer mag´s schon langweilig...Wichtig ist, dass jetzt nicht glauben, dass wir die Topmannschaft der 3. Liga sind. Sondern einfach da weitermachen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WWg1ckpKcDFLL2t2UkpNL25kR094WTQ2LzljRWg5cVBJK0hLRWxJTXJ4Yz0=

Bielefelds Trainer Mitch Kniat: "Ich war gar ganz froh, dass wir nach der 1. Halbzeit nur mit 0:1 in die Pause gegangen sind. So Spiele hast du halt. Dann haben wir einiges geändert. Frische auf den Platz gebracht. Die 2. Halbzeit hat ganz klar uns gehört. "

Die Doppelbelastung mit Pokal lässt er nicht als Ausrede gelten: "Meine Mannschaft ist topfit. Ich sag´s gern immer wieder: Wir sind die jüngste Mannschaft in der Liga und deswegen können die auf jeden Fall auch 2 oder 3 Spiele gehen." Das gesamte Interview: clipro.tv/player?publishJobID=c2d6Ync3WkZhQ09QSnRnc3g5UlkxdlU1OURCOGxaYXhhWDFkdTE3Zk83ND0=

Vertragsverlängerung mit Trainer Dabrowski: "Kommt zu gegebener Zeit"

In der Halbzeit gab Essens Sportdirektor Christian Flüthmann Einschätzungen zum sportlichen Lauf von RWE. Flüthmann über Trainer Christoph Dabrowski: "Er hat natürlich auch dazugelernt. Die letzten 3 Monate sind abgeprallt bei ihm. Er hat sich nie beschwert über die Situation und daraus eine Stärke entwickelt. Er hat dann auch, gemeinsam mit uns, an den richtigen Drehschrauben bei den Spielern gedreht."

Zur Vertragsverlängerung mit Christoph Dabrowski, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft: "Wann ist der richtige Zeitpunkt?! Man kann ja auch mal verlängern, wenn´s schlecht läuft. Aber es kommt zu gegebener Zeit. Dann werden wir uns mit ihm zusammensetzen. Aber den haben wir noch nicht festgelegt."

Flüthmann über Felix Götze, dem Essener Bessermacher: "Er fühlt sich wohl, das haben wir schon mal abgetastet. Er will natürlich sehen, was der Verein vorhat. Ein Spieler mit der Qualität muss natürlich den Anspruch haben, wieder in der 2. Liga zu spielen. Vielleicht auch höher. Jetzt ist aber erst so, dass er da ist und dann werden wir mit ihm über den nächsten Schritt reden." Droht eine Abgabe schon im Winter? "Dieses Szenario ist für uns komplett ausgeschlossen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z2RRWFlqc2FERHF2Q2ZMN0VoTUZXQmFia3Vobk84Lzg4OFRaTVBJZmhQcz0=

TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg 0:1

Regensburg siegt durch ein Duseltor in der 92.Minute, aber auch weil der TSV 1860 München beste Chancen nicht nutzt. Die 7. Niederlage für Sechzig, der 2. Erfolg für Jahn in der Nachspielzeit hintereinander. Albion Vrenezi, bester Mann der Löwen, lieferte sich ein Privatduell mit Keeper Felix Gebhardt, zur unglücklichen Niederlage: "Ich finde das sehr schade, in der Nachspielzeit das 2. Mal zu verlieren. Heute war mit Sicherheit wenigstens ein Punkt drin. Mit einem bisschen mehr Glück, können wir auch 3 Punkte einfahren. Verdient hätten wir´s gehabt." Seinen 2. Schuss "habe ich eigentlich schon drin gesehen" sagt Vrenezi, der seine 5. Gelbe kassierte und deshalb in Saarbrücken nicht dabei ist. "wenn ich sehe, dass der gegner allein aufs Tor läuft, da mus sich eingreifen - egal. Ob ich dann eine Gelbe riskiere."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bHRkYTVDaklEOHBCQVdqdE9oMENHQ3JsQWRiWGlVYUR5WStpMml4SDY0Yz0=

Der Jahn bleibt dran, ist Zweiter, Regensburg Trainer Joe Enochs über den späten Siegtreffer und 7 Siege in Folge: "Absoluter Wahnsinn, das beschreibt die Situation zutreffend. Es war ausgeglichen. Beide hatten ihre Chancen. Wir hatten halt diese eine Chance und haben sie genutzt. Wir sind glücklich, dass wir hier gewonnen haben."

Enochs über das 9. Tor in der Schlußphase, Regensburg ist darin meisterlich - die Gründe: "Erstens sind die Jungs richtig fit. Zweite Geschichte ist: die Jungs, die reinkommen, alle - egal wer - die machen einen Unterschied. Die 3. Geschichte ist, dass wir an uns glauben, bis zur letzten Minute. Diese 3 Komponenten kommen zusammen und die helfen uns immer mal wieder, solche Siege zu holen."

Das gesamte Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VmZHSGljSGlmdm53QXhMNXA4Q3BkUTZabnNoTFp2M3BuVVMyK2FkdWJxTT0=

SV Sandhausen - 1. FC Saarbrücken 2:2

Der 1. FC Saarbrücken kann den Schwung aus dem Pokalsieg gegen den FC Bayern nicht gänzlich in die Liga nehmen. Besonders in der Schlussphase dominiert Sandhausen. In der 4. Minute der Nachspielzeit knackt sie die Defensive der Saarbrücker. Sandhausen bleibt zwar vorerst im Mittelfeld stecken, aber ist auch seit 4 Spielen ungeschlagen.

Sandhausens Trainer Jens Keller: "Die Moral war gut. Die Jungs wollten unbedingt. Durch einen dummen Elfmeter liegen wir 2:1 zurück. Und das Spiel unter der Woche, wenn du dann anrennen musst gegen eine tiefe Mannschaft - das ist nicht ganz so einfach. Das haben sie dann sehr sehr gut gemacht. Sie haben Moral gezeigt. Aber ich war mit der 1. Halbzeit nicht zufrieden. Da haben wir zu viele einfache Fehler gemacht, waren nicht im Spiel. Waren nicht griffig, nicht bissig. Und das ist das, was mich ärgert."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SGx5WXhPREh4alEvQVFoNUlKM1J3ZEo3M0QwYk0wdUY4OW9FWFpRMWdzVT0=

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl ist stolz auf seine Mannschaft: "War schon so ein gemischtes Gefühl vor Anpfiff, wie wird das denn sein nach dem Highlight am Mittwoch. Und die Mannschaft hat das gerade insbesondere in der 1. Halbzeit auch sehr, sehr gut gemacht, Ballbesitz, auch Möglichkeiten gehabt. Es ist einfach insgesamt bitter, dass wir dann jeweils in der Nachspielzeit - 1. Halbzeit, 2. Halbzeit - die Tore dann kassieren."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b3NybVRZNlQ5ZUV6c2dKajBFeTh3QnFrOWwvdHpHaWE2M3ZZalE2YnZFQT0=

Saarbrückens Kasim Rabihic: "Was wir alles hinterhergelaufen sind am Mittwoch, steckt halt komplett in den Beinen. Dann ist die Regenerationszeit etwas knapp. Natürlich willst du, aber der Körper sagt dann irgendwann echt ein, zwei Schritte fehlen dann am Ende." Auch mental fällt es nach einem Pokalspiel wieder schwer sich auf die Liga einzustellen: "Ich glaube das ist das Spiel des Jahrzehnts gewesen. Und dann wieder runterzukommen nach den ganzen Glückwünschen und dem Erfolg. Im Ligaalltag dann wieder Gas zu geben ist schon ein bisschen schwer."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UGVKS2tQdUp1YTNGYkFtSDF2Q0ZUN1E0MVhTV3cxcGVSVkw5amZiaHdvdz0=

Dynamo Dresden - SC Freiburg II 2:0

Dynamo Dresden erledigt die Pflichtaufgabe gegen den SC Freiburg II und sichert sich wichtige 3 Punkte im Aufstiegsrennen. Damit springen sie auf den 1. Tabellenplatz und bauen ihre Heimsieg-Serie auf 11 Spiele aus. Freiburg bringt trotz vieler Chancen keinen Ball über die Linie und verliert mit nur 8 Punkten so langsam den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze.

Dresdens Trainer Markus Anfang: "Ich glaube, wir haben im Umschaltspiel ganz viele Chancen gehabt. Hätten wir vielleicht das ein oder andere Tor mehr machen können. Aber man muss ehrlicherweise sagen: wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die richtig guten Fußball gespielt hat."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TXExOWNOZGsrR0pHZWQ2RmxLUVZBa0hOaC9yVWNpMG9ldzA4UzVOb2xEaz0=

Freiburgs Trainer Thomas Stamm war mit der Schiedsrichterleistung, wegen 2 möglichen Elfmetern unzufrieden: "Wenn ich's von meiner Bank her sehe - Hand und der Kontakt dann am Trikot, dann glaube ich sind genügend Leute im Gespann da, die das auch sehen können. Die schlechte Chancenverwertung seiner Mannschaft überrascht ihn nicht: "Ich glaube das ist in jungen Jahren einfach so, dass man mehr Situationen braucht. Die hatten wir jetzt. Ja, das ist extrem bitter, dass wir aus den Chancen nichts nutzen. Grundsätzlich ist es dann trotzdem die richtige Richtung. Aber es sind viele Parallelen da zu den letzten 2 Jahren."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MWYxb3VraCtjRXVkU3F3WjJuYW9KdDBBUXhYL3E2ZHhnaFprMStnUzlYZz0=

VfB Lübeck - SpVgg Unterhaching 2:3

Hobschs Hacke beschert Unterhaching den Sieg im Aufstiegsduell und vielleicht sogar das Tor des Monats. Durch den 1. Auswärtssieg in dieser Saison springen die Hachinger auf Tabellenplatz 6 - eine bockstarke Leistung. Lübeck steht auf einem Abstiegsplatz, Platz 17.

Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer: "Wir haben letzte Woche böse einen auf die Mütze bekommen. Haben uns ein ganz anderes Gesicht vorgenommen und dann liegst du nach 5 Minuten 2:0 hinten zuhause, weil du zweimal pennst. Also bei allem Respekt, da versteh ich allen Unmut und das darf uns einfach nicht passieren. Klar können wir uns jetzt auf die Schulter klopfen für eine tolle Aufholjagd, aber was bringt's am Ende." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SUNIdU44Q1FCUzM3YXQxQnEvTHRyS1N1MnFLVnQ3NGFHaURIZEVYczJEaz0=

Lübecks Cyrill Akono: "Ich weiß nicht was bei uns los war in den ersten 10, 15 Minuten. Ich habe keine Ahnung. Wir waren nicht auf der Höhe, kriegen 2 Tore in 5 Minuten. Dann rennst du so einem Rückstand hinterher. Wir müssen irgendwie diese Fehler abstellen, das ist einfach total bitter." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MDNyUzlCTTJwSW1aMnRQdjQ2K29uWHV3TWxtTVhDTjdnZzZ2cmR0dWRLND0=

Unterhachings Trainer Marc Unterberg: "Wir haben am Dienstag einen mitbekommen. Da ist auch nicht die richtige Mannschaft als Sieger vom Platz gegangen. Ich glaube, wenn man es fair betrachtet: Ein sehr, sehr glücklicher Sieg. Aber was die Jungs nach der Niederlage abgerissen haben, wie wir gearbeitet haben in Workshops war grandios. Und ich möchte auch meinem ganzen Trainerteam danken." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U3FzSlgvSitlQUtEbFN6Wkp2Q1haUGZXQjJSSDdObHY4MmtKa0l0enR4az0=

Unterhachings Patrick Hobsch: "Wir machen, glaube ich, hier das schlechteste Spiel der Saison - vom Anfang bis zum Ende. Führen aber in der 1. Halbzeit 3:0, weil wir unglaublich effizient sind." Über sein Traumtor mit der Hacke schmunzelt Hobsch ein wenig: "Ich treffe ihn da ganz gut. Habe natürlich auch ein bisschen Glück. Den mit rechts mache dann auch ganz gut rein - sieht ganz gut aus, muss ich sagen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZGdFb3NSZnRDaGs4eFFTZE5BY3B5V3JvVjhrVHEyR2VVenY5ajc4dHpXOD0=

Das Hackentor von Patrick Hobsch: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=enhLZkh2Qk1saHRTMy9McUl4bVRuZEJ3eDJYT0RFOWQ1UDkwVHhZeHo3bz0=

Fußball live bei MagentaSport

Die 3. Liga komplett live - 14. Spieltag

Sonntag, 05.11.2023

Ab 13.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg

Ab 16.15 Uhr: Preußen Münster - SSV Ulm 1846

Ab 19.15 Uhr: Hallescher FC - FC Viktoria Köln

Die Google Pixel Frauen-Bundesliga bei MagentaSport - 6. Spieltag

Sonntag, 05.11.2023

Ab 14.30 Uhr: FC Bayern München - VfL Wolfsburg

Ab 18.15 Uhr: 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln

Montag, 06.11.2023

Ab 19.15 Uhr: Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

