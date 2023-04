MagentaSport

Finale in der PENNY DEL - 2. Spiel: ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München 1:7

"Ordentlich aufs Gas gedrückt" - Ingolstadts Spielidee hält 2:21 Minuten

Finale 3 am Dienstag ab19.15 Uhr live

Autsch, das tut weh - das 1. Heimspiel für Ingolstadt und dann sowas: 1:7-Schlappe gegen München, trotz 1:0-Führung nach 35 Sekunden. Denn 14 Sekunden (!!!) später ballert der EHC Red Bull zurück: 1:1 und dann brennt der Top-Favorit bis Minute 2:21 sein Vollalarm-Feuerwerk durch: 3:1, Ingolstadt angeschlagen nach diesem furiosen Start im 2. Finalspiel. Schon in Spiel 1 überrollte der EHC Red Bull so die Ingolstädter. "Das Spiel hat ziemlich wild angefangen und dann haben wir ordentlich aufs Gas gedrückt und dann sind die Dinger auch reingefallen zum Glück. Deswegen haben wir uns dann relativ einfach getan", erklärt Yasin Ehliz. Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan hatte auf mehr Gegenwehr bei Münchens Vollalarm-Taktik gesetzt: "Wir wollten natürlich unseren Start verbessern. Wir haben das gemacht, aber leider nur 35 Sekunden." Ingolstadts Trainer Mark French befand: "Wir haben die Ruhe am Puck verloren." Weiteres Pech: bei Ingolstadt musste auch der 2. Goalie. Kevin Reich, raus. Ersatzmann Jonas Strettmer hielt bei seiner 1. Aktion einen Penalty, an der Niederlage konnte er aber nichts ändern. Ob Kevin Reich für Spiel 3 am Dienstag zur Verfügung steht, ist noch nicht klar.

ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München 1:7 (Serienstand 0:2)

Was für ein furioser Start der Münchner und was für ein klares Zeichen an die Ingolstädter. Schon nach 2 Spielen der Finalrunde setzt der EHC Red Bull den Stadtnachbarn extrem unter Druck.

Mark French, Coach Ingolstadt: "Offensichtlich hatten wir den Start, den wir wollten. Wir haben als erstes getroffen, auch wenn die Münchner eine gute Chance davor hatten. Ich glaube, wir haben die Ruhe mit dem Puck verloren. Zum einen hatte das mit ihrem Druck zu tun, zum anderen vielleicht mit unserem emotionalen Level, das etwas zu hoch war nach dem Start."

Yasin Ehliz, München: "Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ingolstadt hat das 1. Tor gleich richtig früh geschossen. Wir wussten, dass da noch viel zu spielen ist und deswegen haben wir einfach unseren Stiefel runtergespielt und am Ende denke ich, war es eine gute Mannschaftsleistung."

Über die Höhe des Erfolgs: "Ingolstadt hat eine super Mannschaft. Ich meine, die werden das Spiel heute verarbeiten und in 2 Tagen wieder angreifen."

Tim Regan, Sportdirektor Ingolstadt, analysierte in der Drittelpause beide Spielweisen: "Wir wollten natürlich unseren Start verbessern. Wir haben das gemacht, aber leider 35 Sekunden. Das langt nicht gegen München, wenn wir einfach zu offen spielen."

Dienstag, 18.04.2023 Spiel 3

Ab 19.30 Uhr: EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt

Freitag, 21.04.2023 Spiel 4

Ab 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München

Sonntag, 23.04.2023 Spiel 5 - optional

Ab 19.30 Uhr: EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt

Dienstag, 25.04.2023 Spiel 6 - optional

Ab 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München

Donnerstag, 27.04.2023 Spiel 7 - optional

Ab 19.30 Uhr: EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt

WM-Vorbereitung der deutschen Männer-Nationalmannschaft:

Donnerstag, 20.04.2023

Ab 19.15 Uhr: Deutschland - Österreich

U18 WM

Freitag, 21.04.2023

Ab 14.30 Uhr: Deutschland - Kanada

