MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport - 31. Spieltag: Mit Boyamba entdeckt Sechzig sein Sieger-Gen wieder

Dresdens Arslan entzückt und provoziert, Schnatterer erklärt Rücktritt nach über 480 Profi-Spielen

München (ots)

Volle Hütte gegen RW Essen, 30.000 feiern ihr Dynamo Dresden und den Aufstiegs-Relegationsplatz nach einem "hochverdienten" 2:1-Erfolg, der nur kurz bei Essens Ausgleich wackelte. "Die Reaktion auf Fehler, die wird immer besser". lobt Dynamo-Trainer Markus Anfang. Spielers des Spiels, wieder mal: Ahmet Arslan, mit Traumtor zum 19. Saison-Treffer ("Das speichere ich mir ab"), aber auch mit einer unsportlichen Aktion vor dem Platzverweis für Essens Rother, der dann nachtrat: "Das habe ich auch ein bisschen clever gemacht." Mannheim dreht ein 0:1 gegen Freiburg II in den letzten Minuten, siegt noch 2:1 - Platz 7 mit kleinen Aufstiegschancen. In die Freude über den späten Erfolg, erklärte der 37jährige Marc Schnatterer seinen Rücktritt - nach über 480 Spielen als Profi in 2. und 3. Liga: "Es gibt da kein Zurück. Es war eine unglaublich schöne Zeit und ich freue mich auf die letzten 7 Wochen und dann machen wir Urlaub und schaffen was anderes." Zweiter Sieg in nur 6 Tagen: die Löwen entdecken ihr Sieger-Gen wieder, Joseph Boyamba verzaubert durch 2 Chip-Tore, wofür es passend zu Ostern "Eier in der Hose" brauche. Fünf Eier zuhause, Duisburgs Trainer Torsten Ziegner war nach dem 0:5 gegen BVB II "ernüchtert und enttäuscht." Im Ost-Derby schießt sich Halle mit einem 5:2-Sieg den Frust von der Seele - in Unterzahl! "Wir haben für den Sieg wahnsinnig gearbeitet, haben gezeigt, was für eine Mannschaft auf dem Platz steht", findet Sreto Ristic, der mit dem HFC als Sechzehnter zumindest bis morgen auf einem Nichtabstiegsplatz steht.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der Samstagspiele - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Ostersonntag folgen 3 Partie: ab 12.45 Uhr das Kellerduell zum 31. Spieltag: der Letzte SV Meppen gegen den Vierzehnten FC Ingolstadt, der bereits 3 Trainer entließ und nun mit Ex-Löwe Michael Köllner den xten-Restart versucht. Ab 13.45 Uhr: FSV Zwickau - 1. FC Saarbrücken, ab 14.45 Uhr: SC Verl - Spvgg. Bayreuth - alles live bei MagentaSport.

TSV 1860 München - VfL Osnabrück 3:0

Zweiter Sieg in nur 6 Tagen: die Löwen entdecken ihr Sieger-Gen wieder. Mann des Tages: Joseph Boyamba, der mit 2 wunderschönen Toren Osnabrück 2. Niederlage in Folge einleitete. Für Osnabrück herrscht wieder grauer Liga-Alltag: mit 51 Punkten nur noch Sechster, 7 Punkten vom Aufstiegsplatz entfernt.

TSV 1860 Trainer Maurizio Jacobacci: "Die Mannschaft hat effektiv alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Ich glaube der Sieg, auch in der Höhe, geht in Ordnung."

Was setzt sich Jacobacci für Ziele als Achter, ohne wirkliche Aufstiegschance? "Wir müssen einfach die Spiele so genießen, wie wir das Spiel heute genossen haben. Freude haben, auch zu verteidigen. Freude zu haben als Team, so wie wir´s heute wieder auf den Platz gebracht haben."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QndSb2xUampUdE5oSUQ2TjZoWlFnN1VYSUEycmRCblU3OUNhZTFiaElwOD0=

Joseph Boyamba, in den letzten Spielen mit 6 Torbeteiligungen und jetzt schon 6 Toren, nachdem er zuvor gar nicht zum Zug kam: "Es war in der jungen Vergangenheit oft nicht so einfach. Oft ist der Spaß auch weggeblieben. Der Trainer gibt mir das Gefühl, mehr das 1 gegen 1 zu suchen. Das macht halt Spaß."

"Dann war´s diesmal der Chipper" freut sich Boyamba über die beiden Treffer, vor allem das 2. Tor per Chip aus dem Lauf über den Torwart zu heben, dafür braucht´s: "Eier in der Hose!"

Sein Trainer lobte: "Seine beiden Tore waren fantastisch. Er hätte aber noch ein Drittes machen können!"

Der Link zum Boyamba-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b0pTdjhkQlNUK2Q0U1FTRlhHYTlBWHRqTGFXbG9ZcVZ3V2FqaXNNYi9NND0=

"Wir hatten gute Chancen, auch nach dem 0:1. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, das war´s definitiv." Trotzdem miese Serie für Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger, seit seine langfristige Vertragsverlängerung bekanntgegeben wurde: "Es kommt nicht von ungefähr, dass wir mit immer derselben Startelf gepunktet haben. Wenn wir nicht unsere optimale Leistung abrufen plus uns vielleicht noch ein paar wichtige Spieler fehlen, dass wir dann nicht ans Leistungsoptimum kommen. Dann spiel du so eine Top-Mannschaft wie 1860 München nicht einfach so her."

Schweinsteiger über die weiteren Ziele als nunmehr Sechster: "Wir wissen, wo wir herkommen. Wir haben uns über stabile Leistung nach oben gearbeitet. Wenn du 2 Niederlagen hast, wird es nicht leicht."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NHIxTThQRTYwbDVzWWxqNDZYNzVBMCtNWEVpZG9yVldlc0pkaHFzcVdXVT0=

Dynamo Dresden - RW Essen 2:1

Dass es ein Kampf-Spiel würde, war eigentlich klar. Dass es zunehmend auch wild und hektisch wurde, lag auch an Schiedsrichter Martin Speckner, der der verweigerte erst Dynamo einen Elfer und ein glasklares Tor. Später stellte Speckner auch noch Essens Rother vom Platz, weil der sich für eine Arslan-Unsportlichkeit mit Beinstellen rächte. "Der Rother ist ein Spieler, der einen 90 Minuten immer nervt und beleidigt. Manche Beleidigungen, die unter die Gürtellinie gehen...Ich habe das so gemacht, war natürlich auch eine spielentscheidende Szene. Das habe ich das auch ein bisschen clever gemacht", Dresdens Spieler des Spiels, Ahmet Arslan, war nicht stolz auf "seine Tat", eine gewisse Befriedigung verschaffte sie ihm wohl schon. Noch mehr aber sein 19. Treffer per Fallrückzieher, Traumtor also: "Momentan habe ich sowieso keine Gedanken vor dem Tor und das klapp ganz gut. Ich bin froh, dass da jetzt auch nicht noch mal nachgedacht habe. Dass der Ball dann so reingeht - das Video werde ich speichern."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZTlJRkRvbTJzNXhFdnArQXFQQUhpSWdvdm05NHdHOTNkOHUxSkVYNEpvND0=

"Wir hatten 30.000 Zuschauer im Stadion, die haben ein Spiel gesehen, dass wir unbedingt gewinnen wollten!" Dresdens Trainer Marcus Anfang war "glücklich und stolz", vor allem auf die Reaktion Dresdens, nachdem die klare Überlegenheit durch einen Patzer von Keeper Drljaca mit dem 1:1 bestraft wurde: "Die Reaktion auf Fehler, die wird immer besser."

Der Link zum Anfang-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UFJvSmdrY0hEZVRkNDdLeXdxdHBPeVNzS0x0TmJNSkNFc2FqZHI4N1c2RT0=

"Dynamo Dresden war eine Nummer zu groß für uns", bilanzierte RWE-Trainer Christoph Dabrowski: "Es muss schon perfekt laufen, gegen so eine Mannschaft hier. Dann brauchst du auch das Quäntchen Glück. Das hatten wir nicht. Aber ich kann der Mannschaft kämpferisch und von der Mentalität keinen Vorwurf machen."

Was Dabrowski in der Schlussphase der Liga mit 5 Punkten Abstand auf die Abstiegsplätze erwartet: "Unser Weg ist nicht zu Ende. Wir brauchen Punkte, wir brauche Siege. Wir brauchen Optimismus, wir brauchen Geschlossenheit."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eHB1VWQ3Y2ZIZVlJZjRJL3ZhRkZZZ1h0aHo0RDhZWm9pTERITmZjb0FmWT0=

Hallescher FC - FC Erzgebirge Aue 5:2

1:0 - 1:2 - 5:2. Der Hallesche FC gewinnt ein turbulentes Ost-Derby gegen Aue und verschafft sich wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf. Bis zur 81. Minute stand es dabei noch 2:2, dann eröffnete Kreuzer für Halle das Torfestival.

Halles Trainer Sreto Ristic: "Wir haben die ersten 15 bis 20 Minuten trotz Führung nicht das gezeigt, was wir können. Wir waren ein bisschen fahrig, haben die Pässe nicht angebracht und hatten Ballverluste... Aber alles in allem, was wir geleistet haben, ist wirklich aller Ehren wert. Was die Mannschaft in Unterzahl geleistet hat. Wir haben für den Sieg wahnsinnig gearbeitet, haben gezeigt, was für eine Mannschaft auf dem Platz steht. Wir müssen bei uns bleiben. Das ist unser Weg und den werden wir weitergehen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OVhCbGhEVldPcGVNb21Yc05hTnllYnAxbHRONEYxT3F4SVM3d2JEdmpUVT0=

Halles Doppeltorschütze Niklas Kreuzer: "Das war ein sehr wichtiges Statement in unserer Situation, gerade auch gegen Aue. Wir wollten uns als Mannschaft auch endlich mal belohnen für die letzten Wochen. Es gab immer ein Schulterklopfen für die Art und Weise, aber wir konnten es nicht richtig in einen Sieg ummünzen. Wir haben uns das durch die letzten Wochen einfach verdient."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y3c0WUtYWkh0L3R3SDZCbEJzR3JteEIrMmNtNE1hRDMveHZ3ekVjaEpyQT0=

Die Auer bleiben nach der Niederlage bei 39 Punkten und stehen auf Rang 11.

Aues Trainer Pavel Dotchev: "Das Ergebnis ist natürlich zu deutlich. Wir haben bis zur 80. Minute 2:2 gespielt und den Punkt musst du nehmen. Wir hatten auch Situationen, bei denen wir den Sack zumachen müssen. Das haben wir nicht geschafft... Dass zum Schluss so schnell so viele Tore gefallen sind ist natürlich umso ärgerlicher... Wir haben nur verwaltet und das ist dann das Ergebnis."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QVlvYkh2d0MxaFVBbmRDWTJXVUJldGdXcnR3NnU2WlIrYjhLVjNwUWlQOD0=

Aues Marvin Stefaniak: "Es ist halt ein Ost-Duell, es ist ein Derby. Wir haben es eigentlich gut angenommen. Wir hatten auch ein paar Chancen auf dem Fuß, die wir hätten besser nutzen können. Dann kippt das Spiel völlig. Ich glaube, der Elfmeter in der 81. Minute war außerhalb und nicht innerhalb. Danach fängt es dann an und nimmt seinen Lauf... So blöd, wie es sich anhört: Wir müssen den Mund abputzen und weitermachen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VnlCNy94RTErWGlPbzFFQjMwK0phN21HZlBrMDdiSERjdEhId2ZSNnB0RT0=

MSV Duisburg - Borussia Dortmund II 0:5

Der MSV Duisburg kassiert zuhause eine üble Klatsche gegen die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund und droht mit 36 Punkten wieder in den Abstiegskampf zu rutschen.

Duisburgs Trainer Torsten Ziegner: "Ich bin ernüchtert und enttäuscht. Wir haben heute ab der 1. Minute nicht das gezeigt, was wir können. Es ist auch tatsächlich das 1. Mal in dieser Saison, dass ich richtig sauer auf meine Mannschaft bin, weil sie alles vermissen lassen hat, was notwendig ist, um überhaupt in der 3. Liga Spiele gewinnen zu können... Das kann ich natürlich nicht akzeptieren."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ckQrT2xMbzVZdVk4OWczWUEwUXVVK3h1MTU2SVJiS2JvU3FoeVY2d3dYVT0=

Duisburgs Sebastian Mai: "Es war nicht peinlich, das sind harte Worte. Es war einfach ungenügend. Wir haben hier teilweise echt gut dagegengehalten, aber sind dann irgendwann komplett auseinandergefallen. Das darf uns nicht passieren, vor allem nicht zuhause. Da müssen wir uns ganz groß dafür entschuldigen... Aber peinlich ist für mich was anderes. Wenn mir etwas peinlich wäre, dann würde ich mich nicht hier hinstellen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RjlENnVBb01RTmZ4NmlSV0N3T245N1RVYi9rOTcrcWd3cmdrSHQrWnRMQT0=

Die Dortmunder sammeln wichtige Punkte im Abstiegskampf um bleiben dank des Sieges auf Rang 15.

Dortmunds Trainer Jan Zimmermann: "Wir freuen uns jetzt natürlich über die 3 Punkte und über den Sieg. Wir müssen das aber auch einordnen. In der 2. Halbzeit haben wir ein paar Tore gemacht, wo wir Glück hatten und wo viel zusammengekommen ist. Wir haben unterm Strich aber verdient gewonnen und das ist wichtig für uns."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R2prUW9FRkVtTkoxa2pYMk5UelVaWnJCTmxoM0tBdXQzVW1sOVVyWnhiRT0=

SV Waldhof Mannheim - SC Freiburg II 2:1

Was für eine Schlussphase in Mannheim. Der SV Waldhof schafft erst in der 85. Minute den Ausgleich, dann schießt Bentley Baxter Bahn in der 94. Minute den Siegtreffer gegen Freiburg, steht mit 51 Punkten auf Rang 7.

Kapitän Marc Schnatterer über den Aufstiegskampf: "Es ist noch alles drin. 5 Punkte, 7 Spiele. Wir werden versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und ranzukommen. Wir haben die letzten Wochen Federn gelassen, das ist so. Nichtsdestotrotz wollen wir dranbleiben. Jetzt sind die entscheidenden Wochen." Anschließend verkündete er sein Karriereende: "Ich werde alles in den letzten 7 Wochen, oder vielleicht auch 8 oder 9 Wochen, alles versuchen. Wenn ich reinkomme, werde ich der Mannschaft helfen und ansonsten werde ich von außen unterstützen... Danach werde ich dann auch nach der Saison meine Karriere beenden. Das habe ich mir lang durch den Kopf gehen lassen. Aber so war der Entschluss dann vor 1,5 oder 2 Wochen mit meiner Familie zusammen... Es gibt da auch kein Zurück. Es war eine unglaublich schöne Zeit und ich freue mich auf die letzten 7 Wochen und dann machen wir Urlaub und schaffen was anderes... Ich werde das jetzt den Jungs in der Kabine auch sagen und dann schaffen wir es auch noch, ein Kaltgetränk in die Kabine zu holen und dann stoßen wir an."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eURZSnE1bHRtR2RqRWlJZVc1QVlTbkxKL1NlSUZVUTNGYTVxYVpWZE0rbz0=

Mannheims Trainer Christian Neidhart: "Das war irgendwie ein verrücktes Spiel. Die 1. Halbzeit ging klar an Freiburg. In der 2. Halbzeit haben wir uns am Anfang auch schwergetan, aber dann sind wir besser ins Spiel reingekommen. Nach dem 1:1 kann es auch in die andere Richtung gehen. Es ist heute ein glücklicher Sieg für uns, aber den nehmen wir trotzdem gerne mit... Wir waren effektiv in unseren Torchancen heute. Wir haben zwei gemacht, Freiburg nur eins. Hart erarbeitet, aber ein bisschen Glück war auch dabei."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UWkrT09jN1BlNFJURXBVczgvTkkrRDhTRWg4dUp3UUpMQlNaRjVoeUJ5MD0=

Siegtorschütze Bentley Baxter Bahn: "Das ist pures Adrenalin. Unfassbar. Es war eine ganz, ganz schwache 1. Halbzeit. Die hat zu den letzten 3 Spielen gepasst... Dann ist das unglaublich, dass wir aus der Halbzeit richtig stark rauskommen und das Stadion war da, wir waren da. Das war dann pure Emotionen, pure Ekstase. Das ist richtig wichtig für uns."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T0JFVit5YUVRL0UxNjBnMm5UY1ZlRFhSSVlvOG1vUkx0K1ArZ3NZaXd2Yz0=

Die Freiburger rutschen durch das 4 Spiel in Serie ohne Sieg auf Platz 3 ab.

Freiburgs Trainer Thomas Stamm: "In erster Linie haben wir die Chancen nicht gemacht. Wenn du 2:0, 3:0 führst, dann machst du hier den Sack zu. Die machen dann das 1:1 und dadurch ist es dann offen, kann in beide Richtungen gehen. Chancenauswertung war Mannheim sehr effizient und wir nicht. Wenn wir sie machen, dann geht das Ding klar auf unsere Seite."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NmRTK1FtczFkVW1QVlFaUGxLMHFiRVZQUUZ5cCtIWWtMWkRuaTNRSTh2MD0=

VfB Oldenburg - SV Wehen Wiesbaden 1:2

Der SV Wehen Wiesbaden gewinnt bei den abstiegsbedrohten Oldenburgern und klettert damit an Freiburg vorbei auf Rang 2. Der Aufsteiger aus Oldenburg bleibt durch die Niederlage auf Rang 18.

Oldenburgs Trainer Fuat Kilic: "Am meisten geärgert haben mich die Gegentore. Dass wir da so fahrlässig agieren, das darf in dieser Liga nicht passieren... Es sind aber auch wieder einige strittige Situationen und da habe ich mittlerweile auch kein Verständnis mehr für. Hier geht es um Jobs, um Arbeitsstellen. Ich fand heute schon die ein oder andere Situation, die gegen uns gepfiffen wurde, hart... Es war von uns definitiv nicht zu wenig. Wir hatten genug Chancen. Wie viele Möglichkeiten hatte Wiesbaden denn in der 2. Halbzeit? Wir waren mehr im Spiel, nur wir haben wieder entscheidende Fehler gemacht, die brutal bestraft wurden."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dFkwUzJUS21YUXhvK1NQNHBpYXJxbVU3eFFzUXZEU05jcTNmSEdhd3MvMD0=

Für die Wiesbadener war es der 4. Sieg in Serie.

Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski: "Am Ende hatten wir mehr Chancen und können auch das 3. Tor machen. Wir hatten in einem umkämpften Spiel diese Möglichkeiten mehr... Natürlich hätte ich gerne das Tor noch gemacht. Man konnte hier auf dem Platz auch nicht wirklich Fußball spielen... Wir sind vorne mit dabei. Da bleibt es eng und da wird am Ende ein Spiel entscheiden."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YUFlVEZsdE9DU21vSDZFK1Z3VTk4RTBPVXZXcnBzVmx1UG13N0sweUlCVT0=

Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport - der 31.Spieltag

Sonntag, 09.04.2023

Ab 12.45 Uhr: SV Meppen - FC Ingolstadt

Ab 13.45 Uhr: FSV Zwickau - 1. FC Saarbrücken

Ab 14.45 Uhr: SC Verl - Spvgg. Bayreuth

Montag: 10.04.2023

Ab 18.45 Uhr: SV Elversberg - Viktoria Köln

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell