Die Playoffs der PENNY DEL komplett live bei MagentaSport - Die Halbfinals: Wolfsburg sorgt für nächste Überraschung in München - Adler feiern in Ingolstadt den 5. Auswärtssieg in den Playoffs

Mannheims Auswärtsserie geht weiter! Die Adler feierten beim 2:1 in Ingolstadt schon den 5. Auswärtssieg in diesen Playoffs, führen jetzt in der Serie mit 2:1 und haben wieder das Heimrecht. "Wir haben uns selbst in den Fuß geschossen", gab Ingolstadts Ty Ronning zu, der damit auf den Powerplay-Treffer von Mannheim zum 2:1 anspielte. Für Spiel 4 am Donnerstag "müssen wir uns wieder in Position bringen." Die nächste Überraschung gab es in der anderen Serie. Wolfsburg gewinnt nach Spiel 2 auch das Auswärtsspiel in München mit 5:3 und geht in der Serie in Führung. "Wir haben das 1. Drittel verschlafen und laufen danach im 2. Drittel wieder einem Rückstand hinterher", ärgerte sich Münchens Konrad Abeltshauser. Ganz anders war die Stimmung bei den Wolfsburger und Coach Mike Stewart: "Es war spannend bis zum Schluss, aber die Jungs haben gekämpft bis zum Ende. Strahli (Goalie Dustin Strahlmeier) hat super gehalten. Das war von oben bis unten eine super Leistung." Nationalspieler Dominik Kahun vom SC Bern äußerte sich zur Trennung der Berner mit Toni Söderholm, welcher immer wieder bei München ins Gespräch gebracht wird: "Er würde hier mit seinen Fähigkeiten auf jeden Fall hierher passen." Außerdem freut er sich "riesig, für Deutschland bei der WM zu spielen".

Nationalspieler Dominik Kahun vom SC Bern war in der 1. Drittelpause beim Spiel zwischen München und Wolfsburg zu Gast.

Wie schwierig es ist, den Fokus in den Playoffs zu halten: "Natürlich ist es schwierig, dauerhaft die Konzentration zu halten. Aber in den Playoff-Serien ist es so: wenn man einmal drin ist und den Rhythmus hat, dann ist man für diese Zeit so drin, dass man den Fokus kaum verliert. Deswegen ist das auch die geilste Zeit."

Warum er sich freut. Wieder in Europa zu sein: "Nach dem Jahr in Edmonton kam die Frage auf, ob ich nochmal rüber gehe, oder nach Europa komme. Ich habe mich dann einfach für die Schweiz entschieden."

Über die Trennung von seinem Verein und Ex-Bundestrainer Toni Söderholm, welcher bei München im Gespräch stehen soll: "Er hat hier in München gespielt und wurde hier auch Meister. Er war hier der Nachwuchstrainer und alles. Er ist sehr, sehr nah in München... Er würde hier mit seinen Fähigkeiten auf jeden Fall hierher passen. Das würde natürlich gut passen."

Über seine Teilnahme an der Eishockey-WM, die er letztes Jahr verletzungsbedingt absagen musste: "Ich freue mich wirklich. Es ist immer eine große Ehre, für Deutschland zu spielen. Das ist der große Traum, seit man mit Eishockey angefangen hat... Ich werde jetzt direkt zur Nationalmannschaft dazukommen und ich freue mich riesig, für Deutschland zu spielen."

Auch der neue Bundestrainer Harold Kreis war in der 2. Drittelpause zu Gast im Spiel zwischen München und Wolfsburg.

Über den Spielplan bei der WM, bei dem man zuerst gegen die vermeintlich stärken Gegner (Schweden, Finnland, USA) startet: "Wir können uns das nicht aussuchen. Am besten ist es, wenn man direkt ins Turnier reingeht und weiß, was einen alles erwartet. Das sind 3 schwere Spiele, aber bis dahin ist die Mannschaft gut vorbereitet und beisammen... Es ist schon wichtig, wie der Gegner spielt, aber es ist viel wichtiger, dass wir so früh wie möglich unser Spiel finden."

ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 1:2 (Serienstand: 1:2)

Die Adler Mannheim gewinnen ihr 5. Auswärtsspiel in diesen Playoffs und sichern sich erneut den Heimvorteil. Das entscheidende Tor erzielte Comebacker Jordan Szwarz im Powerplay.

Ingolstadts Ty Ronning, ob es an den Strafen lag: "Das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja. Da haben wir uns selbst in den Fuß geschossen. Im 5-gegen-5 ist es ein gutes Spiel. Die haben genau wie wir hart gekämpft, aber am Ende gewonnen." Wie sie es in 2 Tagen angehen wollen: "Wir müssen uns zurück in Position bringen. Das wird am Donnerstag ein schweres Spiel."

Mannheims Tyler Gaudet über den 5. Auswärtssieg in den Playoffs: "Auswärts ist es immer schwer, umso besser ist es, hier zu gewinnen." Zur Emotionalität in der Serie: "Es ist Playoff-Zeit. Da darf man nicht zu viele Schwankungen in den Emotionen haben. Man muss vorbereitet sein und jedes Spiel einfach sein Bestes geben.

EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg 3:5 (Serienstand: 1:2)

Die Grizzlys Wolfsburg fighten sich in München zur nächsten Überraschung und holen den 2. Sieg in Folge, sichern sich damit vorerst den Heimvorteil.

Münchens Konrad Abeltshauser: "Das war ähnlich wie das Spiel in Wolfsburg. Wir haben das 1. Drittel verschlafen und laufen danach im 2. Drittel wieder einem Rückstand hinterher. Zum Schluss haben wir alles reingeworfen und nochmal Chancen und Tore kreiert. Aber das kommt einfach zu spät. Playoff-Hockey muss 60 Minuten hartes Eishockey sein und das haben wir nicht gezeigt... Wir haben es zu sehr spielerisch probiert und dafür war das zu eng... Die haben ein schnelles Umschaltspiel und haben ihre Chancen genutzt."

Wolfsburgs Trainer Mike Stewart: "In den Playoffs ist alles schwierig. Wir waren viel besser als in Spiel 1. Im 2. Drittel ist es losgegangen mit einem Haufen Toren. Wir haben unsere Chancen ausgenutzt und im letzten Drittel wussten wir, dass München rauskommt wie die Feuerwehr. Es war spannend bis zum Schluss, aber die Jungs haben gekämpft bis zum Ende. Strahli (Goalie Dustin Strahlmeier) hat super gehalten. Das war von oben bis unten eine super Leistung."

Wolfsburgs Björn Krupp: "Das war sehr anstrengend. Es ist eine enge Serie und heute war es eine super Leistung von uns. Aber in 2 Tagen geht es direkt weiter. München wird auf jeden Fall noch härter zurückkommen... Wir müssen ruhig bleiben. Wenn wir Talent auf Talent vergleichen, ist München besser. Wir müssen in unserem System bleiben, schnelle Konter spielen und dann einfach grinden."

Auftakt in die WM-Zeit live bei MagentaSport:

Deutschland Eishockey Frauen starten am 6. April zur WM in Kanada: die deutsche Auswahl trifft zunächst auf Schweden, die weiteren Gruppen-Gegnerinnen kommen aus Finnland, Ungarn und Frankreich. Das erste Ziel der deutschen Auswahl nach Platz 8 und einer mäßigen WM 2021 lautet: Nicht absteigen. "Das ist definitiv noch in den Köpfen drin, dass es nah am Abstieg war", sagt Laura Kluge, Playoff-MVP und mit Memmingen frisch gebackene Deutschen Meisterin. MagentaSport- Expertin Ronja Jenike findet: "Da ist wenig Raum für Fehler. Du musst von Anfang an bereit sein, um in dieser super engen Gruppe zu bestehen. Mit Schweden und Finnland haben wir 2 ganz schwere Gegner. Bei Ungarn und Frankreich da gibt' schon fast kein Verzeihen. Da musst du punkten, wenn du diese Teams hinter dich lassen willst."

Laura Kluge sieht keine deutliche Übermacht bei Schweden und Finnland, ist zuversichtlich: "Wir tun uns immer relativ einfach, gegen Schweden am Anfang zu spielen. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon öfter mal Punkte klauen können. Finnland ist prinzipiell schlagbar, wie jeder in unserer Gruppe." Das gibt Hoffnung, Laura Kluge sieht das große Plus der deutschen Frauen im "Zusammenhalt. Wir hatten jetzt eine extrem gute Vorbereitung. Wir hatten noch nie so viel Lockerheit und Spaß in der Vorbereitung. Die Mannschaft passt von den Charakteren gut zusammen. Das wird uns helfen."

MagentaSport zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie das Finale live und kostenfrei. Sollte sich das deutsche Team für die Top3 in der Gruppe B für die Playoffrunde qualifizieren, treffen sie auf eines der 5 Teams der Gruppe A mit den Abo-Siegerinnen aus Kanada (Titelverteidiger) und USA.

Christoph Fetzer kommentiert, die ehemaligen Nationalspielerinnen Ronja Jenike und Anna Reich analysieren die Partien.

Eishockey live bei MagentaSport

Die Playoffs der PENNY DEL - Die Halbfinals

Donnerstag, 06.04.2023

Ab 18.45 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München

Ab 19.15 Uhr: Adler Mannheim - ERC Ingolstadt

Samstag, 08.04.2023:

Ab 15.00 Uhr: EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg

Ab 17.45 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler Mannheim

Die IIHF Frauen-WM 2023 live bei MagentaSport

Donnerstag, 06.04.2023

Ab 17.00 Uhr: Deutschland - Schweden

Freitag, 07.04.2023

Ab 21.00 Uhr: Finnland - Deutschland

Montag, 10.04.2023

Ab 01:00 Uhr: Deutschland - Frankreich

