Die Abwehrriesen des FC Bayern überzeugen beim 77:59 in Ulm. Der FCB braucht dazu nahezu die Bestbesetzung und die besonders starken Jungs unterm Korb. Isaac Bonga, mit 18 Punkten, 14 Rebounds und lila-violetter Haarpracht auffälligster Münchner: "Wir haben sehr viele Spieler, die sehr flexibel sind umterm Korb. Dagegen spielen möchte ich auch nicht." Ulm hat im Laufe der Saison unter dem Ex-Bayern Anton Gavel als Trainer-Novize gelernt, sich zu wehren. "Die Ergebnisse haben nicht gestimmt und für mich als Rookie-Coach, war das schon ein enormer Druck. Den habe ich mir auch selbst gestellt", so Gavel im MagentaSport-Podcast "Abteilung Basketball": "Aber die Unterstützung war jedes Mal da und deswegen habe ich da keine Panik geschoben." Auch die Hamburger steigern sich von Woche zu Woche: Achtelfinale 11. April gegen den ukrainischen Vertreter Sloboshanske erreicht, nun ein starkes 98:71 bei strauchelnden Göttingern. "Wir waren da", sagt Nationalspieler Jonas Wohlfarth-Bottermann, kurz WoBo genannt: "Wir haben den Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigt. Nichtsdestotrotz bin ich diese Saison lieber etwas nüchterner als zu euphorisch."

ratiopharm Ulm - FC Bayern München 59:77

Ulm kämpft wacker, aber am Ende steht wieder ein deutlicher Sieg für die Münchner, weiter Dritter. Weil die besonders großen FCB-Jungs alles wegräumen.

Münchens Isaac Bonga hat seine Haarfarbe von blond auf dunkellila getrimmt. Vermutlich gibt´s dafür eine genauere Kennzeichnung, unbestritten war Bonga mit 18 Punkte und 14 Rebounds einer der wichtigsten Spieler an diesem Abend: "Ausschlaggebend war, dass wir nicht nur über 2 oder 3 Viertel mit viel Energie gespielt haben, sondern über den gesamten Zeitraum."

Die starke Leistung unterm Korb verdanke der FC Bayern gleich einer ganzen Reihe von Spielern: "Wir haben sehr viele Spieler, die sehr flexibel sind umterm Korb. Dagegen spielen möchte ich auch nicht."

Ulms Nicolas Bretzel konnte erstmal seit über 4 Monaten für 6 Punkte und rund 11 Minuten Einsatzzeit ml wieder ran: "Gegen so ein team muss man seine Fehler mindestens um 10 Prozent reduzieren. Bei uns hat es bei den Freiwürfen und so was gefehlt un dann wird´es schwer gegen so einen Gegner. Wenn das Team dann auch noch so stark ist, dann wird´s nochmals schwerer."

Ulm-Coach Anton Gavel war vor dem anstehenden Spiel gegen den FC Bayern München und dem Achtelfinale am 12. April im Eurocup gegen Buducnost VOLI Podgorica zu Gast im Podcast "Abteilung Basketball". Nachdem die Ulmer zum Saisonstart nicht so gut ins Rollen kamen, zählen sie zuletzt zu den formstärksten Teams der Liga.

Gavel über die Dynamik in der Saison der Ulmer: "Es war sicherlich nicht der Plan, so in die Saison zu starten... Die Ergebnisse haben nicht gestimmt und für mich als Rookie-Coach, war das schon ein enormer Druck. Den habe ich mir auch selbst gestellt... Aber die Unterstützung war jedes Mal da und deswegen habe ich da keine Panik geschoben. Wir haben dann ein bisschen verändert und das hat die Mannschaft gefestigt. Ab dann wurde es besser."

Wie hoch die Anspannung vor dem Eurocup-Spiel gegen Podgorica ist: "Die ist immer hoch... Jetzt will jeder ein bisschen mehr und die Erwartungen sind wieder da. Da kommt es jetzt zu einem Do-or-Die-Spiel. Wir freuen uns drauf und versuchen, das Ganze Runde für Runde zu nehmen."

BG Göttingen - Veolia Towers Hamburg 71:98

Achtelfinale mit im EuroCup am 11. April gegen den ukrainischen Vertreter Sloboshanske erreicht, in der Liga kratzen die Hamburger an den Playoffs. Göttingen ist als Fünfter eigentlich gut im Rennen, aber nach 2 Niederlagen auch nicht mehr ungefährdet.

Göttingens Harper Kamp. "Unsere Intensität, unser Fokus war nicht da. In der 1. Halbzeit haben wir nicht genug verteidigt, wir waren nicht da. Das war zu einfach für die."

"Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Es war wichtig, dass wir da waren", findet Jonas Wohlfarth-Bottermann, kurz WoBo genannt: "Wir haben den Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigt. Nichtsdestotrotz bin ich diese Saison lieber etwas nüchterner als zu euphorisch."

