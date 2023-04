MagentaSport

DEL-Playoffs live bei MagentaSport-Halbfinal-Runde 2: Wolfsburg diesmal mit Blitzstart

Ingolstadt siegt beim Spektakel in Mannheim: 9 Tore, Raufereien, fliegende Münzen, eine kuriose Trainer-Geste

München (ots)

Was für ein Halbfinal-Spektakel in Mannheim: Ingolstadt gewinnt mit 6:3 bei den Adlern, gleicht in der Serie zum 1:1 aus. Nach der 2:0-Führung kommt Mannheim mit dem 2:2 zurück, im 3. Drittel schlägt Ingolstadt binnen 2 Minuten mit 3 Treffern eiskalt zu. Gegen Ende fliegen die Fäuste, Becher und Münzen. Mannheims Trainer Bill Stewart lässt sich zu einer seltsamen Geste mit weißem Tuch hinreißen. "Es ging zu einfach. Da müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Ich muss das auf dem Video nochmal sehen. Das ging alles sehr schnell. So kannst du dann kein Playoff-Spiel gewinnen", ärgert sich Nicolas Krämmer. "Wir haben als Team zusammengehalten. Wir wissen, was wir können und haben die Kleinigkeiten richtig gemacht. Letztendlich haben wir die Dinger reingehauen", freut sich Ingolstadts Jerome Flaake. Wolfsburg gleicht in der Halbfinalserie ebenfalls aus, schlägt München mit 3:2. Diesmal legen die Grizzlys im 1. Drittel richtig los und gehen durch einen Doppelschlag in der 16. Minute mit 2:0 in Führung. Der EHC kommt zwar zweimal per Anschlusstreffer wieder ran, doch Wolfsburg verteidigt in der Schlussphase gut. "Es hat einen Grund, weshalb die Wolfsburger in den Top4 stehen. Wir haben ein schlechtes 1. Drittel gespielt. Dem mussten wir das ganze Spiel hinterherlaufen. Wir hatten aus meiner Sicht noch genug Chancen, um das Spiel noch gewinnen zu können. Wenn wir die Pässe nicht richtig spielen und uns von dem Druck einschnüren lassen, dann machst du etwas falsch", ärgert sich Münchens Kapitän Patrick Hager. "Sie haben es uns im 1. Spiel im 1. Drittel gut gezeigt. Wir wussten, dass wir zu Hause eine Antwort haben", bilanziert Spencer Machacek.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der 2. Runde in den beiden Halbfinals - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Schon am Dienstag folgt die Runde 3: ab 18.45 Uhr mit Ingolstadt gegen Mannheim, ab 19.15 Uhr München gegen Wolfsburg. MagentaSport zeigt alle Spiele live.

Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 3:6 (Serienstand: 1:1)

Ingolstadt zieht nach und gewinnt in Mannheim mit 6:3. Damit steht es in der Serie wieder Unentschieden. Das 1. Drittel gehört den Ingolstädtern, die nach 25 Minuten mit 2:0 führen. Mannheim gleicht binnen 3 Minuten im 2. Drittel zum 2.2 aus. Im 3. Drittel legt der ERC los wie die Feuerwehr. Binnen 2 Minuten erzielen die Ingolstädter 3 Treffer. Der Anschlusstreffer der Mannheimer zum 3:5 kommt dann zu spät. Die Schlussphase wird nochmal wild inklusive Schlägereien, einigen Strafminuten, fliegenden Bechern und Münzen und Bill Stewart, der mit einem weißen Handtuch in Richtung der Schiedsrichter wedelt.

Nicolas Krämmer, Mannheim: "Wir haben uns in eine gute Ausgangssituation gebracht und sind zurückgekommen. Dann waren wir in den 5 Minuten einfach nicht gut genug. Es ging zu einfach. Da müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Ich muss das auf dem Video nochmal sehen. Das ging alles sehr schnell. So kannst du dann kein Playoff-Spiel gewinnen."

Über den ruppigen Ausgang am Ende: "Das gehört dazu. Das geht auch alles sehr schnell. Gesunde Härte gehört dazu in den Playoffs."

Jerome Flaake, Ingolstadt: "Wir haben als Team zusammengehalten. Wir wissen, was wir können und haben die Kleinigkeiten richtig gemacht. Letztendlich haben wir die Dinger reingehauen. Wir wollten uns nicht provozieren lassen und einfach auf das Spiel konzentrieren. Wir wollten einfach Eishockey spielen."

Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München 3:2 (Serienstand 1:1)

Wolfsburg gleicht in der Serie aus und gewinnt das 2. Spiel knapp mit 3:2. Die Grizzlys gehen im 1. Drittel durch einen blitzschnellen Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer im 3. Drittel durch Patrick Hager zum 2.3 aus Sicher der Münchner kam zu spät. An Ende verteidigten die Wolfsburger die Führung mit Mann und Maus über die Zeit.

Münchens Kapitän Patrick Hager: "Es hat einen Grund, weshalb die Wolfsburger in den Top4 stehen. Wir haben ein schlechtes 1. Drittel gespielt. Dem mussten wir das ganze Spiel hinterherlaufen. Wir hatten aus meiner Sicht noch genug Chancen, um das Spiel noch gewinnen zu können. Letztendlich brauchst du volle 60 Minuten, gerade in den Playoffs. Die haben wir nicht gezeigt. Wenn wir die Pässe nicht richtig spielen und uns von dem Druck einschnüren lassen, dann machst du etwas falsch. Am Ende stehen wir mit zwei Toren da und müssen hinterherlaufen. Das war der Knackpunkt. Wer hier denkt, man spaziert mit einem Sweep durch das Halbfinale, der wird sich täuschen."

Spencer Machacek, Torschütze Wolfsburg: "Sie haben es uns im 1. Spiel im 1. Drittel gut gezeigt. Wir wussten, dass wir zu Hause eine Antwort haben. Das wird eine enge Serie. Du musst immer 60 Minuten spielen. Wir wollten gut starten und das haben wir auch geschafft."

Die PENNY-DEL live bei MagentaSport:

Halbfinale - 3. Runde

Dienstag, 04.04.2023

Ab 18.45 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler Mannheim

Ab 19.15 Uhr: EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg

Halbfinale - 4. Runde

Donnerstag, 06.04.2023

Ab 18.45 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München

Ab 19.15 Uhr: Adler Mannheim - ERC Ingolstadt

