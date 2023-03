MagentaSport

EuroLegue & BBL live bei MagentaSport: ALBA - FC Bayern Samstag ab 20 Uhr

Riese Lucic mit 20 Punkten in 21 Minuten - der Typ mit dem Bayern-Gen ist vor dem Top-Spiel in Berlin wieder bockstark

Der Audi Dome kochte und diesmal jubelten die Anhänger des FC Bayern: denn die Münchner holten nach einem überragenden Schlussviertel "einen großen Sieg" (Trinchieri) gegen Roter Stern Belgrad. Der 10. Erfolg in der EuroLeague nach dem 87:80 - die Chance auf die Playoffs ist damit wieder größer als 1 Prozent, wie der überragende Vladimir Lucic mit 20 Punkten in 21 Minuten anmerkte. "Wir hatten nicht viel zu verlieren. Natürlich haben wir noch eine Chance und glauben an die Playoffs. Wir sind keine Touristen in der EuroLeague", so Lucic, der zudem auf den guten Lauf des FCB verwies: "Wir haben den Pokal-Titel geholt, gewinnen wichtige Spiele und haben am Samstag das Spiel gegen ALBA Berlin." Die Berliner verloren nach einer starken Leistung mit 74:88 bei Partizan Belgrad., bleiben Letzter in der EuroLeague, sind aber vor dem FC Bayern Spitzenreiter in der BBL. Am Samstag steigt ab 20 Uhr (live und exklusiv bei MagentaSport) das Topspiel: am vergangenen Samstag haute der FC Bayern die Berliner aus dem Pokal raus, jetzt folgt mutmaßlich die Revanche von ALBA, das den Titel des Deutschen Meisters nicht auch noch an den FCB verlieren will. Trotz Lucic.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die Highlights zur ALBA-Niederlage bei Partizan Belgrad: https://www.youtube.com/watch?v=0WnvePOVEBA. Am Samstagabend um 20 Uhr dann der BBL-Gipfel: Berlin gegen München. MagentaSport zeigt die komplette EuroLeague und easyCredit BBL live.

EuroLeague:

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad 87:80

Der Typ hat definitiv das Bayern-Gen - 20 Punkte in 21 Minuten. Wie wichtig Valdimir Lucic für den FC Bayern ist, unterstrich er in einem aufgewühlten Audi Dome gegen Roter Stern Belgrad, aktuell 11 Siege. Für die Teilnahme an den Playoffs sind die Münchener aktuell 3 Siege entfernt - 27 von 34 Spieltagen stehen noch an.

Niels Giffey setzt mit einem Dreier den Schlusspunkt: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eVVDZmpBTXpVc3B2Wm96azZaQi81UT09

FC Bayern-Trainer Andrea Trinchieri: "Wir standen mit dem Rücken zur Wand, haben nicht aufgegeben. Das ist ein großer Sieger für uns. Ich weiß nicht, was das für den Rest der Saison bedeutet - es ist ein Spiel in 48 Stunden. Ich bin jetzt einfach glücklich für meine Spieler."

Der Link zum Trinchieri-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WEVsR1EzTmRyb1RZc0NFUFFCN0pHdz09

Er ist zurück mit 20 Punkten in 21 Minuten: Vladimir Lucic, spielte einst für den Erzkonkurrenten Partizan, spürte aber nun keine Genugtuung darüber als entscheidender Mann Roter Stern geschlagen zu haben. Ein besonderer, emotionaler Sieg? "Emotional? Jajaja.... Ich bin froh, dass ich zurück bin. Dass ich der Mannschaft helfen konnte. Ich bin froh über den Sieg in der Schlussphase der EuroLeague. Denn jeder Sieg ist wichtig für uns. ...Ehrlicherweise hatten wir nicht viel zu verlieren. Vielleicht haben noch eine kleine Chance von 1 Prozent auf die Playoffs. Aber der Sieg ist wichtig für die restliche Saison...Natürlich haben wir noch eine Chance und glauben an die Playoffs. Wird sind keine Touristen in der EuroLeague, wir wollen den Wettbewerb. Wir sind in den letzten Wochen auf einem guten Weg. Wir haben Pokal-Titel geholt, gewinnen wichtige Spiele und haben am Samstag das wichtige Spiel gegen ALBA Berlin."

Der Link zum Lucic-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YTZrOG1PMUhWR2ZVbWVVTmU2MGJXZz09

Andi Obst beweist in alter Stärke immer mehr, wie wichtig er für die Stabilität des FCB-Spiels geworden ist: "Wir waren am Ende mehr als da. Es war ein Marathonsieg. Also nicht einfach und es spricht für den Charakter der Mannschaft."

Obst zu den weiteren Ambitionen: "Wir haben natürlich im Hinterkopf, das Maximale zu erreichen. Aber wir schauen von Spiel zu Spiel."

Der Link zum Obst-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VG8zeEhKdXVabFM4WUhLcm5YS1RFQT09

Die Highlights zum Spiel: https://www.youtube.com/watch?v=hOVSPfYA8Ro

Basketball LIVE bei MagentaSport - BBL

Samstag, 04.03.2023

Ab 17.45 Uhr: MBC - Rostock. Chemnitz - Braunschweig

Ab 20.00 Uhr: ALBA Berlin - FC Bayern München

Sonntag, 05.03.2023

Ab 14.45 Uhr: Ludwigsburg - Heidelberg, Oldenburg - Crailsheim

Ab 17.45 Uhr: Frankfurt - Bonn

