Pokalsensation: Marseille fliegt im Pokal gegen Zweitliga-Mittelmaß-Klub Annecy raus

Dicke Überraschung im Viertelfinale des französischen Pokals: Annecy, gerade mal Zehnter in der Ligue2, haut den PSG-Bezwinger Marseille nach einem spektakulären 2:2 in der normalen Spielzeit im anschließenden Elfmeterschießen raus. Marseille, Zweiter hinter Paris Saint-Germain in der Ligue 1 und sportliche Heimat der Ex-Schalker Sead Kolasinac sowie Amine Harit, verpasst damit erneut die Chance, nach 12 Jahren wieder einen Titel zu holen. Lyon, Toulouse und Titelverteidiger Nantes stehen neben Annecy in den Halbfinals, die für den 4. April angesetzt sind. MagentaSport zeigt seit dieser Saison den französischen Pokal live.

Nachfolgend die Highlights des Viertelfinals des Coupe de France - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es mit Fußball am Freitag in der 3. Liga. Zum Auftakt des Spieltages trifft der SC Freiburg II auf Borussia Dortmund II - live ab 18.30 Uhr bei MagentaSport. Die Topspiele der 3. Liga am Samstag - ab 13.45 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz: Dresden gegen Aue, Saarbrücken gegen Osnabrück und der TSV 1860 München im Spiel 1 unter dem neuen Trainer Maurizio Jacobacci - vielleicht klappt´s gegen Köln im 6. Spiel wieder mal mit einem Sieg.

Olympique Marseille - FC Annecy 6:7 i.E.

das wird wohl wieder nix mit einem Titel, denn FC Annecy macht die Pokal-Sensation perfekt. Marseille, die im Achtelfinale noch Liga-Primus Paris Saint-Germain besiegten, mussten gegen den tapferen Zweiligisten bis ins Elfmeterschießen. Eigentlich Glück für OM, die den Ausgleich zum 2:2 erst in der Nachspielzeit erzielten. Pech für OM, für die Stürmer Sanchez schon in der normalen Spielzeit einen Elfer verschoss, dass sie weder den späten Ausgleich, noch ihren Heimvorteil noch die bessere Spielerqualität im Elfmeterschießen ausnutzten. Der Ex-Schalker Sead Kolasinac wurde nach einer guten Stunde ausgewechselt, Amine Harit stand nicht im Kader.

Olympique Lyon - Grenoble Foot 2:1

Olympique Lyon erledigt die eigentliche Pflichtaufgabe im Pokal ähnlich eng und spannend wie schon beim 4:2-Sieg im Achtelfinal-Elfmeterschießen gegen Lille. Gegen Grenoble Foot 38, auch ein Zweitligist, gewinnt Lyon nach 2:0-Führung mit 2:1. Die Treffer erzielten Bradley Barcola und Jeffinho. Für Grenoble verkürzte Amine Sbai.

FC Nantes - RC Lens 2:1

Der Titelverteidiger FC Nantes steht erneut im Halbfinale des französischen Pokals. Lens geht zwar nach knapp 30 Minuten in Führung, doch Nantes dreht das Spiel durch 2 Elfmetertreffer von Andy Delort.

Toulouse - Rodez Aveyron Football 6:1

3 Tore in den ersten 10 Minuten: Toulouse, als Ligue1-Neuling Elfter, spielt sich gemütlich ins Halbfinale, führt bereits zur Halbzeit mit 5:0. Den Ehrentreffer für Rodez Aveyron Football erzielte, der Chronistenpflicht halber und wegen des klangvollen Namens: Wilitty Younoussa in der 69. Minute.

