MagentaSport steigert die Zuschauer-Reichweiten in der PENNY DEL im 3. Jahr - Zuwächse und mehr Service in allen Bereichen

Am Freitag vorletzter Spieltag ab 19 Uhr mit heißen Duellen um die Playoffs

München (ots)

Positiver Trend schon vor den Playoffs: Mehr als 19 Millionen Zuschauer

Inhalte auf digitalen Kanälen erzielen zusätzlich 25 Millionen Abrufe

Service für Fans und Klubs mit Statistiktool Wisehockey erfolgreich ausgebaut

Die Hauptrunde der PENNY DEL geht nach 420 Spielen, 33 Konferenzen und fast 1000 Live-Stunden am Sonntag, 5. März, zu Ende. Schon vor dem Start der ersten Playoff-Runde zieht die Telekom für MagentaSport eine positive Zwischenbilanz. Mehr als19 Millionen Fans verfolgten bereits in der Hauptrunde die DEL-Spiele live bei MagentaSport. Damit steigen die Zuschauerzahlen auch im dritten Jahr deutlich.

"Die PENNY DEL entwickelt sich bei MagentaSport zu einem Zuschauermagneten. Wir glauben an das Produkt Eishockey und investieren in hochwertige Inhalte und moderne Technik. Das zahlt sich aus. Eishockey ist heute eine der führenden Mannschaftsportarten im TV und erreicht bei Einzelspielen zum Teil sechsstellige Abrufzahlen. Unser Ziel ist es, diese Position weiter auszubauen", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, über die Zukunft des Eishockeys bei MagentaSport.

Die Telekom hat die DEL-Rechte bis 2028 erworben. Alle Spiele sind auf MagentaSport zu sehen, zusätzlich zeigt der Sender "MS Sport" als kostenfreies Angebot für über 4 Millionen MagentaTV-Kunden regelmäßig ausgewählte Partien. "Durch dieses Angebot ist es uns gelungen, neue Zuschauer für die DEL und MagentaSport zu begeistern. Wir werden auch in dieser Saison bei der Zahl der Live-Zuschauer erneut einen Rekord aufstellen", so Arnim Butzen weiter.

Außerdem hat die Telekom die Services für Fans und Klubs erfolgreich ausgebaut, etwa durch das neue Statistiktool Wisehockey, das in Echtzeit relevante Daten zu Teams, Spielern und Partien liefert. Das Tool "WSC Sports" versorgt Klubs und Fans direkt nach den Partien mit Clips und Highlights auf allen digitalen Kanälen. DEL-Inhalte haben in den digitalen Medien so eine zusätzliche Reichweite von über 25 Millionen Aufrufen erzielt. Auch die Inhalte jenseits der Live-Berichte werden sukzessive weiterentwickelt. Am 9. März erscheint die eigenproduzierte Dokumentation "Nichts geschenkt. Alles verdient" zu Moritz Müller, der zuletzt sein 1.000 Spiel in der Deutschen Eisjockey Liga absolviert hat.

DeutlicheSteigerung der Reichweite schon vor den Playoffs

Der spannende Saisonverlauf hat den Reichweiten schon zur Hauptrunde erneut eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorsaison beschert. Die bislang mehr als 19 Millionen Gesamtzuschauer bei MagentaSport sind die bisher höchsten Reichweiten nach einer Hauptrunde seit Beginn der Übertragungen. Einzelne Spiele erreichten bis zu 200.000 Live-Zuschauer bei MagentaSport. Das Top-Spiel am Donnerstag und die Konferenz am Freitag waren besonders populär, ebenso das zusätzliche Liveangebot mit ausgewählten Spielen auf dem Sender MS Sport. Der Start der ersten Playoffrunde am 7. März ist das nächste Live-Highlight für DEL-Fans.

Wirksame Präsenz auf digitalen Kanälen: alleinzehnMillionen Abrufe der Clips

Für zusätzliche Reichweite sorgen die Highlights und Clips auf den digitalen sowie sozialen Kanälen. Die Beiträge generierten in Summe bereits mehr als zehn Millionen Video-Abrufe. Weitere 15 Millionen Aufrufe erreichten DEL Inhalte auf den Social-Media-Kanälen von MagentaSport. Hier arbeitet MagentaSport mit diversen Sportmedienpartnern im deutschen Markt zusammen. Daten aus der Zusammenarbeit mit dem Statistik-Anbieter "Wisehockey" sowie near-live Video-Angebote durch das Künstliche Intelligenz basierte Live-Clipping-Tool "WSC Sports" liefern zusätzliche Inhalte, die immer mehr Zuspruch finden.

Doku "Moritz Müller - Nichts geschenkt. Alles verdient"

Weitere inhaltliche Angebote vertiefen die Eishockey-Welt bei MagentaSport. Die Dokumentation "Nichts geschenkt. Alles verdient" Über den DEL-Profi Moritz Müller feiert am 9. März auf den MagentaSport-Plattformen ihre Premiere. Moritz Müller war Teil der Mannschaft, die 2018 die olympische Silbermedaille gewann und zudem Kapitän der Kölner Haie. Er steht seit über 20 Jahren für das deutsche Eishockey und nach über 1.000 Einsätzen für die Kölner Haie auch für diesen Klub.

Der Film zeichnet die Geschichte des deutschen Eishockeys der vergangenen 20 Jahre mit Zeitzeugen wie Uwe Krupp, Christian Ehrhoff, Hans Zach und Thomas Eichin nach. Protagonist Moritz Müller erzählt seine persönliche Geschichte dabei ebenso fesselnd wie unterhaltsam.

Eishockey live

PENNY DEL LIVE bei MagentaSport - vorletzter Hauptrunden-Spieltag

Freitag, 03.03.2023

Ab 19.00 Uhr im Einzelspiel oder in der Konferenz: Adler Mannheim - ERC Ingolstadt, Schwenninger Wild Wings - Kölner Haie, Grizzlys Wolfsburg - Düsseldorfer EG, Augsburger Panther - Eisbären Berlin, EHC Red Bull München - Straubing Tigers, Bietigheim Steelers - Pinguins Bremerhaven, Nürnberg Ice Tigers - Löwen Frankfurt

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell