Deutscher Volkshochschul-Verband

Zusammenhalt in Vielfalt - Volkshochschulen bringen Menschen miteinander ins Gespräch

Leipzig (ots)

Anmoderationsvorschlag: Der Ton in öffentlichen Diskussionen ist rauer geworden. Ob in den Sozialen Medien oder in Internetforen: Hass-Kommentare sind weitverbreitet. Und gleichzeitig ist von gesellschaftlichen Spaltungstendenzen die Rede, von einem Auseinanderdriften derer, die mithalten und derer, die drohen, den Anschluss zu verlieren. "Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Vielfalt" ist der diesjährige Programmschwerpunkt der Volkshochschulen in Deutschland. In vielen Kursen greifen sie aktuelle und kontroverse Themen zu den Herausforderungen unserer Zeit auf. So wollen die Volkshochschulen den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und gleichzeitig die Vielfalt individueller Identitäten berücksichtigen. Mario Hattwig berichtet.

Sprecher: Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind Umwelt- und Klimaschutz, Digitalisierung und vor allem gesellschaftlicher Zusammenhalt und Diversität. "Zusammenhalt in Vielfalt" ist der Schwerpunkt der Volkshochschulen in diesem Jahr. Heike Richter, Leiterin der vhs Leipzig, erklärt warum.

O-Ton 1 (Heike Richter, 20 Sek.): "Die Demokratie gerät immer in Gefahr, wenn nach und nach mehr Menschen das Gefühl haben, sich nicht einbringen zu können, wenn sie sich hilflos oder abgehängt fühlen. Und Volkshochschulen sind eben die Orte der Begegnung und des Austauschs für Menschen mit unterschiedlichen Biografien, Fähigkeiten und Lebensrealitäten."

Sprecher: Denn genau diese Vielfalt ist eine Bereicherung. Über die Volkshochschulen soll man miteinander ins Gespräch kommen, seinen Horizont erweitern und sich selbst einbringen. Dazu greifen viele Volkshochschulen kommunale Themen auf und bieten Menschen vor Ort die Gelegenheit, diese zu diskutieren und an Entscheidungsprozessen mitzuwirken.

O-Ton 2 (Heike Richter, 29 Sek.): "Hier in Leipzig haben wir an der Volkshochschule langjährige Erfahrung darin, die Menschen vor Ort einzubinden, eben wenn es um die Zukunft und die Entwicklung der Stadt geht. Bürgerbeteiligung als Prinzip macht Demokratie natürlich verständlich und eben auch lebendig. Die Politik profitiert davon natürlich auch, wenn die Menschen vor Ort ihre Sichtweise und ihre Interessen absolut geltend machen. Und in aller Regel bringt das eben auch die besten Ergebnisse hervor."

Sprecher: Kurse, die hier ansetzen, gibt es viele. Die vhs Ludwigshafen zum Beispiel greift in ihrer Reihe 'Glaubensexpeditionen' verschiedene Glaubensrichtungen auf.

O-Ton 3 (Heike Richter, 27 Sek.): "Die vhs in Berlin-Mitte zum Beispiel hat eine Veranstaltungsreihe aufgelegt, die sich an People of Color richtet. Oder eben in Hamburg gibt es Angebote für Queere Menschen. In Hamburg gibt es übrigens auch eine Diversity-Koodinatorin. Und die sagt ganz klar: Wir als Volkshochschulen müssen noch viel einladender werden, um Teilhabe von allen zu ermöglichen. Wir sind also auch noch nicht fertig."

Abmoderationsvorschlag: Nachhaltigkeit, Digitalisierung und vor allem gesellschaftlicher Zusammenhalt und Diversität - das sind die großen Herausforderungen unserer Zeit. (Die werden am 20. und 21. Juni zum 15. Volkshochschultag in Leipzig diskutiert.) Durch Weiterbildung können wir es schaffen, diese Herausforderungen zu meistern. Mehr Infos gibt's im Internet unter volkshochschule.de.

