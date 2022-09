MagentaSport

EuroBasket komplett live bei MagentaSport - 3. Sieg im 3. EM-Spiel: Deutschland - Litauen 109:107

Sieg nach zweimal Overtime: "Wir haben so viel Talent und so gute Jungs"/ Dienstag gegen Slowenien

München (ots)

Was für ein unglaublicher Basketball-Krimi: Zweimal Overtime gegen Litauen, dann schafft Deutschland mit dem 109:107 den 3. Sieg. "Dieses Spiel, mit diesen Höhen und Tiefen zu überstehen, so was zu überstehen, ist auf jeden Fall eine Leistung" lobte Maodo Lo: "Wir haben so viel Talent und so gute Jungs, die einfach Bock haben, gut Basketball zu spielen." Daniel Theis kassierte schon vor der Overtime sein 5. Foul, musste draußen mitzittern, hatte den Krimi "noch nicht ganz" verarbeitet. "Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Nach unseren beiden ersten Spielen dann noch so ein Overtime-Spiel zu gewinnen, ist natürlich richtig geil." Man habe "die Tiefe im Team" gesehen und "wie physisch stark wir sind." Überragend: Franz Wagner mit 32 Punkten. "Das war cool!" Litauen hat wegen eines Fehlers der Unparteiischen und des Schiedsgerichts Protest gegen die Wertung der Partie eingelegt. Deutschland führt aktuell die Tabelle mit 6 Punkten an, ist fürs Achtelfinale in Berlin so gut wie qualifiziert.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es direkt am Dienstag gegen Slowenien weiter - ab 20.00 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport.

Deutschland - Litauen 109:107

Auch Spiel 3 der deutschen Nationalmannschaft war die beste Werbung für den Basketball - mit dem besseren Ausgang für Deutschland.

Mann des Tages, Franz Wagner mit 32 Punkten: "Es war wild auf jeden Fall. Es war richtig geil und die Stimmung war krass hier. Solche Siege sind nochmal geiler... Wir haben so viel Talent und so gute Jungs, die einfach Bock haben, gut Basketball zu spielen. Nur so kann man solche Spiele auch gewinnen. Richtig geiles Spiel."

Der Link zum Interview mit Franz Wagner:

Mike Brown, Headcoach Sacramento Kings, in der Halbzeit über Franz Wagner: "Er fängt jetzt erst an. Er ist ein fantastischer Junge. Er hat eine gute Größe, ist schnell, athletischer als man denkt... Wenn er so bleibt und sich weiterentwickelt, ist er ein sehr großer Spieler in der NBA für viele Jahre."

Bundestrainer Gordon Herbert: "Es war ein sehr gutes Basketball-Spiel. Beide Teams waren sehr gut und es hat Spaß gemacht... Litauen ist eine der besten Mannschaften in der Welt und die spielen auf einem sehr hohen Level. Da mussten wir uns durchkämpfen und unsere Teamleistung war sehr gut, dazu kamen dann noch ein paar herausragende individuelle Leistungen."

Über Franz Wagner: "Es ist schwer zu glauben, dass er erst 21 ist. Er kam aufs Parkett und war sehr aggressiv."

Daniel Theis: "Das hat Spaß gemacht. Nach den ersten beiden Spielen jetzt so ein Spiel in doppelter Overtime zu gewinnen, ist natürlich richtig geil... In unserer Gruppe ist jedes Spiel eine Reifeprüfung für uns."

Maodo Lo: "Es macht Bock... Bisher ist dieses Turnier für mein Gefühl sehr gut für Basketball. Ich hoffe, diese Euphorie, mit der wir spielen, kommt auch bei den Fans an."

Warum Deutschland den Krimi am Ende gewonnen hat: "Wir sind eine gute Mannschaft, wir haben viel Qualität, Charakter... So ein Spiel mit diesen Höhen und Tiefen und den Overtimes zu überstehen, ist auf jeden Fall eine Leistung."

MagentaSport-Experte Per Günther war nach dem Sieg fix und fertig: "Ich glaube, ich brauche einen Drink. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir sind alle fix und fertig, auch hinter der Kamera. Das ist so eine geile Mannschaft, das war so ein wahnsinniges Spiel."

Für Diskussionsstoff sorgte eine Szene während der regulären Spielzeit. Deutschland-Trainer Gordon Herbert kassiert ein technisches Foul, die Litauer führten jedoch nur 2 und nicht 3 Freiwürfe aus. Erst im Laufe des Spiels fiel es den Litauern auf, die jetzt Einspruch einlegen wollen. Daniel Theis zu den Vorfällen: "Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Daran sieht man vielleicht, dass die Schiedsrichter zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, um eine eigene Linie zu finden, und dann so etwas vergessen wird... Wir haben das Spiel verdient gewonnen, aber ich weiß jetzt nicht, wie sowas dann im Nachhinein abläuft."

BVB-Profi Mats Hummels ist bekennender Basketball-Fan und war in der Halbzeitpause bei Benni Zander zu Gast.

Über die EuroBasket: "Großartig, das macht Spaß. Das Niveau ist unglaublich hoch. Es ist heute auch schon ganz geil, dass von beiden Mannschaften viele Fans da sind. Die Stimmung ist fantastisch. Wir haben uns anstecken lassen. Wir gehen voll mit, das macht richtig Bock."

Über Franz Wagner: "Fantastisch. Er ist ein großartiger Spieler. Man hat das Gefühl, es gibt wenige Limits für ihn... Das ist schon beeindruckend."

Was er dem deutschen Team zutraut: "Ich bin bei sowas immer patriotisch dumm. Deswegen traue ich der Mannschaft alles zu... So wie die Mannschaft sich bisher präsentiert und mit dieser Stimmung im Rücken, kann es sehr weit gehen."

Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YzJqUTYrM2l4aWFTbnVFRnRnQnNlUT09

Basketball LIVE bei MagentaSport

Die FIBA EuroBasket 2022

Montag, 05.09.2022

Ab 13.30 Uhr: Konferenz

Ab 13.50 Uhr: Polen - Israel

Ab 14.05 Uhr: Kroatien - Estland

Ab 16.50 Uhr: Großbritannien - Griechenland

Ab 17.20 Uhr: Tschechien - Niederlande

Ab 20.30 Uhr: Konferenz

Ab 20.50 Uhr: Ukraine - Italien, Serbien - Finnland

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell