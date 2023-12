The Dissolving Bottle. Das Shampoo ohne Flasche / Neu im Einzelhandel

Luoro GmbH

The Dissolving Bottle. Das Shampoo ohne Flasche

Köln

Vor wenigen Wochen haben das Kölner Handelsunternehmen LUORO, die philippinische Werbeagentur BBDO Guerrero und die Berliner Umweltschutzorganisation CleanHub ihre Anti-Plastik-Allianz verkündet, die darauf abzielt, Plastik aus Haushalten - angefangen beim Badezimmer - zu verbannen.

Um dieses Ziel zu erreichen, möchte man mit dem neuartigen festen Shampoo "The Dissolving Bottle" endlich einen Umschwung in deutschen und europäischen Badezimmern lostreten und einen neuen Standard etablieren. Flüssigshampoos sind üblicherweise in Plastikflaschen verpackt und werden durchschnittlich nur etwa einen Monat lang genutzt, ehe sie wieder im Müll landen.

The Dissolving Bottle ist hingegen ein neuartiges festes Shampoo, das in Form einer Flasche hergestellt und in recyceltem Karton verpackt wird. So fallen Anwendung und Umstellung für Nutzerinnen und Nutzer, die noch nie ein anderes Shampoo genutzt haben, besonders leicht. Für die Dissolving Bottle sprechen allerdings auch die hochwertigen Inhaltsstoffe, die ohne künstliche Konservierungsmittel auskommen und so für eine besonders gesunde und starke Haarstruktur sorgen. Die festen Shampoos kommen in 4 verschiedenen Varianten auf den Markt: für mehr Volumen, für normales Haar, Repair & Care für strapaziertes Haar sowie ein 2in1 Männer-Shampoo für normales Haar und Körper.

Nun wird das Shampoo auch im Einzelhandel verfügbar sein, wie LUORO- Mitgründer Burak Dönmezer mitteilt: "Wir möchten mit der The Dissolving Bottle eine Trendwende starten. Denn wer nachhaltiger und rücksichtsvoller leben möchte, muss nicht sein ganzes Leben umkrempeln, sondern an den richtigen Stellen kleine, aber smarte Entscheidungen treffen. Dabei möchten wir helfen, indem wir mit der Dissolving Bottle ein Produkt anbieten, das den Umschwung erleichtert und aufgrund der beeindruckenden Pflegewirkung auch vom Bleiben überzeugt. Nachhaltigkeit, Qualität und eine kundenfreundliche Anwendbarkeit müssen also Hand in Hand gehen. Deshalb werden die 4 Varianten der The Dissolving Bottle auch ab Dezember im stationären Handel in Österreich bei BIPA verfügbar sein und darüber hinaus online auf bipa.at, plainb.de und wingguard.de ".

Über LUORO:

Die LUORO GmbH ist ein deutsches Handelsunternehmen und Hersteller von innovativen, nachhaltigen Produkten in den Bereichen Körperpflege & Beauty sowie Haushalt & Reinigung. Das Unternehmen möchte ein nachhaltigeres Konsumverhalten in der Gesellschaft etablieren. Für die Eigenmarke plain b stellt LUORO natürliche und sinnliche Körperpflegeprodukte her. Die Marke Paperdent steht für umweltbewusste Zahnreinigung auf Papier-Basis. Für WingGuard Home werden nachhaltige und stylishe Produkte für den Haushalt verwirklicht. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im Einzelhandel sowie online auf www.WingGuard.de. Im Onlineshop werden, neben den Eigenmarken, auch Produkte anderer namhafter & nachhaltiger Hersteller angeboten. LUORO engagiert sich als Leader for Climate Action und ist klimaneutralisiert.

