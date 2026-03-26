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Technologieshow beim Innovationszentrum der Bundeswehr in Erding

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Koblenz (ots)

Das Innovationszentrum der Bundeswehr (InnoZBw) führt am 12.05.2026 eine Technologieshow zum Themenbereich Unbemannte Fliegende Systeme (Unmanned Aerial System - UAS) durch.

Die Abwehr von Unbemannten Fliegenden Systemen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Drohnenabwehr ist daher ein integraler Baustein zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr.

Vor diesem Hintergrund sollen, für die Bundeswehr geeignete, marktverfügbare Produkte für den hochbeweglichen Einsatz mit skalierbarer Wirkung primär gegen Unbemannte Fliegende Systeme NATO UAS Classification Class I (micro, mini, small) bis hinein in NATO UAS Classification Class II (medium, tactical) identifiziert werden.

Für die Bundeswehr ist es bei landbasierten Operationen von entscheidender Bedeutung, die Handlungsfreiheit in der eigenen Gefechtsführung uneingeschränkt zu erhalten. Dies erfordert Drohnenabwehrsysteme (Counter-UAS), die der Geschwindigkeit mobiler Kräfte der Streitkräfte folgen können und somit einen darauf abgestimmten Schutz bieten. Von besonderem Interesse sind damit hochbewegliche Schutzsysteme mit einem geeigneten Mix aus Sensoren und Wirkmitteln wie Interceptordrohnen, sowie Überwachungs- und Steuersoftware zur Integration in einen Gefechtsverbund. Daneben sind Systeme für den Selbstschutz von Plattformen (hard- und softkill) interessant, die einfach in bestehende Fahrzeuge zu integrieren sind.

Um einen Überblick über solche am Markt verfügbaren Systeme zu erhalten, wird das InnoZBw am 12.05.2026 eine Produktsichtung auf dem Fliegerhorst in Erding durchführen. Hierbei soll geprüft werden, welche geeigneten Produkte existieren, die die Forderungen der Bundeswehr erfüllen.

Die Produktsichtung setzt dabei die folgenden Rahmenbedingungen voraus:

Produkte, die geeignet sind zur Abwehr von NATO UAS Classification Class I bis hin zu Class II UAS im (teil-)mobilen Einsatz.

Marktverfügbarkeit der Produkte mit Technological Readiness Level (TRL) von 8/9.

Erprobung der Systeme im III. Quartal 2026 durch die Bundeswehr im LV/BV-Szenario möglich.

Lieferfähigkeit erster Systeme ab 2027.

Marktverfügbar sind Produkte, die fertig entwickelt sind und sofort produziert werden können.

Technological Readiness Level 8: Nullserie: Nachweis der Funktionstüchtigkeit des qualifizierten Systems.

Technological Readiness Level 9: Produkt: Nachweis des erfolgreichen Einsatzes des qualifizierten Systems.

Für die Teilnahme werden die obigen Bedingungen vorausgesetzt.

Anmeldungen sind bis zum 09.04.2026 an folgende E-Mail-Adresse zu richten:

BAAINBwInnoZBw-TechShow@bundeswehr.org

Das hierfür notwendige Anmeldeformular erhalten Sie unter obigem Link.

Weitere Informationen werden im Anschluss durch das InnoZBw mitgeteilt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass durch die Präsentation von Produkten im Rahmen der Technologieshow kein Anspruch auf Abschluss eines Vertrages oder die Durchführung eines Vergabeverfahrens über die Beschaffung eines C-AUS-Systems oder einer vergleichbaren Leistung begründet wird. Eine Nichtteilnahme an der Technologieshow begründet keine Nachteile für ein späteres Vergabeverfahren.

Es erfolgt keine Kostenübernahme für die Teilnehmenden durch die Bundeswehr für entstehende Kosten, im Zusammenhang mit den Produktpräsentationen am Fliegerhorst Erding.

Nähere Informationen zu den Klassifizierungen finden Sie unter: https://ots.de/790REO

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