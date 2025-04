Peter Pane

Eröffnung in Wismar als Meilenstein: Peter Pane setzt auf Innovation und starkes Umsatzwachstum

Wismar/Lübeck (ots)

Die erfolgreichen Restaurants von Peter Pane haben in Wismar nicht nur ihren 57. Standort eröffnet - sondern einen Schritt in die Zukunft genommen. Erstmals setzt das Unternehmen auf ein freistehendes, eigens auf die Marke zugeschnittenes Gebäude. Damit ist der Standort das architektonische Aushängeschild eines ungebrochen innovativen Unternehmens, das starke Ambitionen hat: Bis 2026 soll das Unternehmen 60 Standorte haben und auch im österreichischen Markt möchte Peter Pane nach erfolgreich durchgeführter Eröffnung in Wien weiter expandieren. Dazu sollen über 2.000 Mitarbeitende und ein für 2025 prognostizierter Jahresumsatz von rund 140 Millionen Euro kommen.

"Was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen!" sagt Patrick Junge, Inhaber und Gründer von Peter Pane. In diesem Spirit bewegt er die Restaurants von Peter Pane immer weiter Richtung erfolgreiche Zukunft. Das gilt insbesondere für das jüngste Haus in Wismar: "Das ist unser erstes komplett freistehendes Einzelgebäude und richtungsweisend: Wir wollen damit auch weiter unser Ziel das beliebteste Restaurant des Landes zu werden erreichen."

Der erste Freestander: ein architektonisches Ausrufezeichen

Das neue Restaurant in Wismar wurde von Grund auf als Solitär für Peter Pane geplant. Es steht frei mit eigener Fassade, eigenem Zugang und bot so viel Raum für individuelle Architektur und Markeninszenierung. Mit über 200 Sitzplätzen im Innenraum, zwei Terrassen und auffälligem Design ist Wismar damit nicht nur das größte Restaurant im neuen Drewespark, sondern auch ein strategischer Meilenstein für das Lübecker Unternehmen.

Pläne für 2026: Mehr Standorte, mehr Digitalisierung, mehr Nachhaltigkeit

Peter Pane hat heute 57 Standorte - 60 sollen es bis 2026 sein. Gleichzeitig setzt das Unternehmen weiter auf digitale Neuentwicklungen: Das Self-Ordering-System - mit Bestellungen per QR-Code - wird aktuell flächendeckend ausgerollt. Es ergänzt den persönlichen Service und erlaubt Gästen ein noch digitaleres und flexibleres Restauranterlebnis.

Einen wichtigen Innovationsschritt markierte dabei auch das neue digitale Format der 360-Grad-Rundgänge: Gäste können die Restaurants virtuell erkunden, inklusive Gastraum und Terrassen. Das erleichtert die Planungen von Events, den Barrierefreiheit-Check und schenkt einen starken ersten Eindruck. Die Rundgänge sind auf Google und auf der Unternehmens-Website ganz einfach per Klick verfügbar und wurden bereits über eine halbe Million Mal seit ihrer Einführung aufgerufen.

Wirtschaftlich stark, gesellschaftlich engagiert

Mit über 2.000 Mitarbeitenden, einem prognostizierten Umsatz von ca. 140 Mio. Euro in 2025 und einem eigenen Akademieprogramm zur Führungskräfteentwicklung bleibt Peter Pane auch wirtschaftlich und als Arbeitgeber auf Erfolgskurs. Zugleich investiert das Unternehmen weiterhin konsequent in Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement: Mit den Initiativen "Peter pflanzt", "Peter schützt" und "Peter hilft" werden unter anderem jährlich 150.000 Bäume, Blühwiesen und Jugendprojekte gefördert.

Neben einmaligen und innovativen Kreationen bleibt sich Peter Pane bei der hohen Produktqualität kompromisslos treu - wie zuletzt mit dem angesagten Irish Prime Burger in Premium-Qualität, neuen Durstlöschern und den häufig wechselnden Aktionskarten. "Wir denken Gastronomie ganzheitlich - als Erlebnis und als leckeres Angebot für alle", sagt Patrick Junge.

Über Peter Pane - Kurzportrait Hinweis

Leckere Burger und ausgezeichnete Cocktails, dazu ein breites Angebot für Veganer, Vegetarier und Kinder: Die Burgerkette Peter Pane wächst seit ihrer Gründung 2016 mit einem kompromisslos guten Angebot, das die Zukunft gleich mitdenkt. Heute arbeiten mehr als 2.000 Menschen an 57 Standorten an diesem Erfolg. Bis zum Jahr 2025 sollen es 60 Standorte werden. Aus ihren Gewinnen finanziert die Burger-Kette, die unter der Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH in Lübeck firmiert, verschiedene Herzensangelegenheiten. Mit "Peter schützt" setzt sich die Burgerkette für regionale Herkunft und einen hohen fleischlosen Anteil des kulinarischen Angebots ein. Mit "Peter pflanzt" werden insgesamt 1.000 Hektar Mischwald gepflegt und aufgeforstet, jährlich kommen mindestens 150.000 Bäume dazu; daneben wurden eine Million Quadratmeter Blumenwiese geschaffen. Mit "Peter hilft" hat die Gesellschaft bereits ca. 500.000EUR Spenden für Projekte für Kinder und Jugendliche unterstützt. Aber auch intern verfolgt Peter Pane gemeinschaftliche Werte: Mit Peters Akademie werden Mitarbeitende aus den eigenen Reihen auf eine Führungsverantwortung vorbereitet, unabhängig von ihren Abschlüssen.

Original-Content von: Peter Pane, übermittelt durch news aktuell