Weihnachtsgeschenk für Burger-Fans: Peter Pane eröffnet im neuen Johann-Moritz-Quartier in Siegen

Siegen (ots)

Morgen, Kinder, wird's was Leckeres geben: Pünktlich zur Adventszeit kommt Burger-Genuss in die Innenstadt von Siegen! Am 12. Dezember eröffnet die beliebte Restaurantkette Peter Pane ihr 57. Restaurant mitten im Herzen der Stadt, im neuen Johann-Moritz-Quartier. Direkt an der Bahnhofstraße und zentral gelegen in Siegens Fußgängerzone können sich dann alle auf saftige Burger, frische Salate, knusprige Fritten und hausgemachte Drinks freuen - das perfekte Rezept, um im Trubel der Vorweihnachtszeit die Pause-Taste zu drücken.

Das Peter Pane Restaurant lockt mit einem Mix aus modernem Ambiente und einer großen Portion Gemütlichkeit. Mit insgesamt 205 Sitzplätzen im stylish eingerichteten Gastraum, verteilt auf 44 Tische, und einer einladenden Bar bietet das Restaurant Plätze zum Wohlfühlen für Kinogänger, After-Worker und Familien gleichermaßen. Ob nach dem Uni-Besuch, in der Mittagspause oder als Ausklang des Weihnachts-Shoppings: Hier können die Siegener ab Dezember eine Auszeit von der kalten Jahreszeit mit heißen Köstlichkeiten genießen. Klar, dass das auch im Sommer mit kühlen hausgemachten Limonaden funktioniert!

Leckere Menüs für jeden Geschmack, Verantwortung für die Zukunft

"Wir freuen uns sehr, die Welt von Peter Pane nach Siegen zu holen", sagt Patrick Junge, Inhaber und Gründer der Burgerkette. "Unser Ziel ist es, dass unsere Gäste sich bei uns wohlfühlen und eine Pause vom Alltag genießen können. Dafür bieten nicht nur leckere Gerichte mit frischen Zutaten, sondern schaffen einen Ort, an dem Gäste sich willkommen fühlen, den liebevollen Service genießen und die Seele einfach baumeln lassen können." Das Menü reicht von klassischen Rindfleisch-Burgern über kreative Veggie-Kreationen bis hin zu Durstlöschern und Salaten und bietet so Vielfalt für jeden Geschmack.

Während Peter Pane seinen Gästen ein tolles Erlebnis bereitet, arbeitet das Unternehmen im Hintergrund an Herzensangelegenheiten, für die es einen Teil der Einnahmen einsetzt: ökologische und soziale Projekte, die Kinder und Jugendliche, die Natur und das Klima stärken. Mit der Initiative "Peter pflanzt" schafft Peter Pane klimastabilen Wald und bunte Blumenwiesen vor allem in Norddeutschland, und durch "Peter hilft" werden junge Menschen in lokalen Vereinen unterstützt.

Arbeiten bei Peter Pane - Leidenschaft und Perspektiven

Mit "Peter fördert" sorgt das Unternehmen zudem für seine Mitarbeitenden, denn nicht nur die Gäste sollen hier ihren Lieblingsort finden. In "Peter's Akademie", dem firmeneigenen Schulungszentrum in Mecklenburg-Vorpommern, können sich Mitarbeiter weiterentwickeln und darauf vorbereiten, Verantwortung zu übernehmen - unabhängig von ihrem Schulabschluss und bisherigen Berufsweg. Auch das Team in Siegen freut sich noch über Bewerbungen, ganz einfach unter https://jobs.peterpane.de.

