Peter Pane erobert Wismar: Burgertraum im neuen Drewespark

Wismar (ots)

Wismar bekommt einen "Neu-Burger": Im neuen Drewespark Einkaufszentrum wird Peter Pane das größte Restaurant eröffnen. Im stylishen Gastraum und auf der großzügigen Außenterrasse dürfen die Gäste ab April eine unbeschwerte Zeit mit liebevollem Service, gemütlicher Atmosphäre und richtig leckerem Essen genießen. Bei saftigen Burgern, knusprigen Fritten und knackigen Salaten können die Wismarer am Rande der Altstadt ihre Akkus aufladen.

Der Magen knurrt vom Shopping-Trip? Durst auf hausgemachte Limonade nach dem Fitnessstudio? Auf der Suche nach einem Restaurant in der Altstadt? Für Besucher des Drewesparks wird Peter Pane für besten Burger-Genuss sorgen. Damit eröffnet das erfolgreiche Unternehmen aus Lübeck das erste Restaurant in Wismar - Luftlinie ziemlich genau 50 Kilometer von seiner Firmenzentrale entfernt.

Moderne Burgerkultur für das neue Shoppingcenter

Der Drewespark, benannt nach dem angrenzenden Dreweswäldchen, wird mit seinem breiten Angebot an Einzelhändlern das Zentrum der Stadt beleben. Peter Pane will sich hier mit insgesamt 236 Sitzplätzen im Gastraum und auf der großzügigen Außenterrasse als erste Anlaufstelle für hungrige Shopper, Hotelgäste und Besucher aus der Stadt etablieren. "Wer zu Peter Pane kommt, soll den Alltag hinter sich lassen und eine unbeschwerte Zeit genießen. Das ist unser Antrieb, und wir wollen den Menschen in Wismar genau dieses Gefühl schenken", sagt Gründer und Inhaber Patrick Junge.

Eine norddeutsche Erfolgsgeschichte

"Als Lübecker Unternehmen freuen wir uns besonders, mit unserem neuen Restaurant in Wismar den Norden zu bereichern", so Junge. "Hier trifft traditionsreiche Hanse auf modernen Burger-Genuss - das ist genau die Fusion aus Tradition und Innovation, mit der Peter Pane die Menschen so begeistert." Junge hat die Peter Pane Restaurants mit vier Faktoren zum Erfolg gemacht: Gemütlichkeit, herzlicher Service, kompromisslos leckere Kreationen, die Veganer, Vegetarier und Meatlover aller Generationen an einen Tisch bringen, und höchste Qualitätsansprüche an jede Zutat.

Ein Teil der Einnahmen fließt in ökologische und soziale Projekte

Die Eröffnung des neuen Restaurants im Drewespark festigt den Wachstumskurs von Peter Pane: Es ist der 57. Standort der beliebten Kette. Mit ihm baut die Muttergesellschaft Paniceus GmbH gleichzeitig auch ihre Aktivitäten im Bereich ökologischer und sozialer Verantwortung aus. Denn schon jetzt steht fest: Ein Teil des Gewinns aus Wismar wird in die Initiative "Peter pflanzt" fließen, mit der Peter Pane rund 1.000 Hektar klimastabilen Mischwald in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein unterhält. Jedes Jahr kommen über 150.000 neue Bäume dazu, die Peter Pane nicht nur pflanzt, sondern auch bis zum ausgewachsenen Wald pflegt. Er bietet bedrohten Arten wie Fischottern, Bibern und Seeadlern neuen Lebensraum. Jeder ausgewachsene Baum produziert zudem täglich Sauerstoff für etwa zehn Menschen und filtert jährlich rund eine Tonne Feinstaub aus der Luft. Dazu kommen über 1,8 Millionen Quadratmeter Blühwiesen, die Bienen, Käfern und Co. ein Zuhause in Mecklenburg-Vorpommern bieten. Mit "Peter hilft" unterstützt das Unternehmen Vereine und Initiativen in ihrem Umfeld; 350-mal wurden so seit 2019 Wünsche für Kinder und Jugendliche erfüllt. Unter dem Motto "Peter fördert" steht den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zudem die unternehmenseigene Akademie in Redefin offen, sie liegt eine gute Autostunde von Wismar entfernt ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern. Dort werden Schulungen angeboten, in denen Mitarbeiter z.B. auf die Übernahme von Führungsverantwortung vorbereitet werden. "Als Unternehmen wollen wir eine Zukunft gestalten, in der wir alle leben möchten, und dafür gehen wir ganz eigene Wege", so Patrick Junge.

