Avalanche+® - Die Rose für besondere Events / Blütenpracht sorgt für Eye-Catcher auf Feiern

Essen (ots)

Nach der langen Eventpause gibt es einige Anlässe für die große Party: Taufe, Geburtstag oder Jubiläen sind da nur einige Gelegenheiten, um die Meilensteine des Lebens zu feiern. Für die passenden Deko-Arrangements ist die Rose Avalanche+® die erste Wahl. Denn mit ihr als Eye-Catcher werden die Feste unvergesslich für Gastgeber und Gäste.

Die Rose Avalanche+® aus dem Hause Dümmen Orange Niederlande sorgt mit ihrer majestätischen Blütenpracht für die richtige Stimmung. Bei der Taufe zum Beispiel ist sie in Weiß perfekt für Sträuße, Tischdekoration oder den Kirchenschmuck geeignet. Bei Geburtstagen und Jubiläen sind die floralen Arrangements mit der Rose Avalanche+® ein wahres Highlight der Dekoration. In ihren sechs weiteren attraktiven Farben bringt sie zusätzlich elegante Farbtupfer in die Werkstücke. Auch für die Gartenparty ist die Rose Avalanche+® perfekt geeignet.

Ein Meer aus Blumen

Mit ihrer großen Blüte, dem eleganten und fast dornenfreien Stiel und der langen Haltbarkeit ist die Rose Avalanche+® die Rose Nummer Eins für jede Art von Event und Blütenschmuck. Zahlreiche Werkstücke wie Sträuße, Gestecke, Kränze und mehr werden mit der Rose zum einzigartigen Eye-Catcher. Auch beim Styling der verschiedenen Interieur- und Dekorations-Arrangements ist sie einfach in der Handhabung. Durch ihre lange Blütezeit überzeugt die Rose Avalanche+® Floristen und Stylisten und punktet damit auch bei den Gastgebern, die noch lange nach dem Event an das besondere Ereignis erinnert werden. Zudem schätzen Gärtner an der Rose die hohe Produktivität pro Jahr pro Quadratmeter. Das macht die Rose Avalanche+® nicht umsonst zum blumigen Sieger der Herzen.

Avalanche+®

Große, prall gefüllte Blüten, helle Farben und elegante, lange Stiele mit wenig Dornen. Dies sind die Eigenschaften der langlebigen Rose Avalanche+®. Sie ist der Traum in Weiß für festliche Anlässe wie Hochzeiten. Doch auch für das Besondere im Alltag ist die Rose in weiß oder eine der sechs anderen Farben ein wahrer Hingucker und eignet sich für edle, aber trendige Interieur-Ideen wie Sträuße oder Kränze.

Dümmen Orange

Dümmen Orange ist ein führendes Unternehmen für die Züchtung und Entwicklung von Schnittblumen, Blumenzwiebeln, Sukkulenten, Topf- und Beetpflanzen sowie Stauden. Der Jahresumsatz liegt bei rund 390 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 7.000 Menschen. Dümmen Orange verfügt über ein umfangreiches Netzwerk für Marketing und Verkauf sowie ein großes Netz von Produktionsstandorten. Der Schlüssel zum Erfolg von Dümmen Orange liegt in dem breiten und tiefen Produktsortiment, unterstützt durch eine weltweite Lieferkette. Das Unternehmen steht für soziale Verantwortung und investiert in die Gesundheit, Sicherheit und persönliche Entwicklung der Mitarbeiter.

