Weltweite Standards für das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt

Junge Aktivist*innen arbeiten gemeinsam mit UN-Vertreter*innen am General Comment 26

Gemeinsam mit dem Kinderrechtsausschuss der Vereinten Nationen startet terre des hommes am morgigen 24. Februar mit einer Online-Auftaktveranstaltung die Arbeit am General Comment Nr. 26 zur UN-Kinderrechtskonvention. "Wir wollen ein starkes Instrument schaffen, das Regierungen überall auf der Welt dazu anhält, Kinder vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie in einer gesunden und zukunftsfähigen Welt aufwachsen können", so Jonas Schubert, Kinderrechtsexperte bei terre des hommes.

Ein "General Comment" erläutert die in der Kinderrechtskonvention festgehaltenen Vorgaben zu einem bestimmten Thema. Der "General Comment Nr. 26" wird die bisher sehr vagen Aussagen der Kinderrechtskonvention zum Thema Umweltschutz präzisieren. Der UN-Kinderrechtsausschuss überwacht und bewertet, ob die 196 Staaten, die die Kinderrechtskonvention am 20. November 1989 bei der UN-Generalvollversammlung verabschiedet und später ratifiziert haben, die Bestimmungen des Übereinkommens einhalten.

terre des hommes kämpft bereits seit über zehn Jahren für die völkerrechtliche Festschreibung und Konkretisierung des Kinderrechts auf eine gesunde Umwelt. Denn Partnerorganisationen aus aller Welt haben dargelegt, wie gerade Kinder unter Bergbauprojekten, Pestizideinsatz oder Wasser- und Luftverpestung leiden. In Anerkennung dieser Expertise hat der UN-Kinderrechtsausschuss terre des hommes beauftragt, die wesentlichen Inhalte für den General Comment mit dem Titel "Children's Rights and the Environment with a Special Focus on Climate Change" zusammenzutragen.

Expert*innen und Betroffene, aber vor allem auch Kinder und Jugendliche sind dazu aufgerufen, in den nächsten zwölf Monaten ihre konkreten Erfahrungen mit der Verletzung von Kinderrechten durch Umweltzerstörung einzubringen und Forderungen an die Staatengemeinschaft zu formulieren. Auch bei der Auftaktveranstaltung kommen jugendliche Aktivist*innen neben UN- und Regierungsvertreter*innen zu Wort.

"Der General Comment 26 soll im März 2023 vom Kinderrechtsausschuss verabschiedet werden", so Jonas Schubert. "Anschließend geht es an die nationale und lokale Umsetzung. Das ist der entscheidende Punkt, denn dann müssen die Regierungen dieser Welt wirksame nationale Gesetze zum Schutz der Umwelt erlassen und deren Einhaltung sicherstellen. Darauf, dass dies schnell und umfassend passiert, werden terre des hommes und die jungen Aktivist*innen achten."

Weitere Informationen: childrightsenvironment.org

