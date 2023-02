DIE FORMEL E UND TATA COMMUNICATIONS GEBEN MEHRJÄHRIGE ZUSAMMENARBEIT BEKANNT

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Start von Phase 2 des Projekts „School of Hope and Empowerment" in Zusammenarbeit mit The Better India, Ausweitung der Reichweite auf die Bundesstaaten Bihar und Odisha Tata Communications, ein weltweit tätiger Anbieter von digitalen Ökosystemen, startet heute die zweite Phase seines Projekts „School of Hope and Empowerment" ...

mehr