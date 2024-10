Acxiom

Acxiom im Snowflake Modern Marketing Data Stack Report als führendes Unternehmen ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots)

Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom wird als führendes Unternehmen in der neuesten Ausgabe des Modern Marketing Data Stack 2025: How Leading Marketers Are Thriving in a World Redefined by AI, Privacy and Data Gravity gelistet. Acxiom belegt in der Kategorie Identität und Onboarding Platz 1 in der jährlichen Branchenanalyse des KI-Daten-Cloud Unternehmens Snowflake.

Die dritte Ausgabe bietet einen umfassenden Branchenüberblick über Technologien, Tools und Plattformen, die notwendig sind, um eine Dateninfrastruktur aufzubauen. Dafür analysierte Snowflake die Nutzungsmuster von rund 9.800 Kunden (Stand April 2024) und identifizierte zehn Kategorien, die Unternehmen beim Aufbau ihrer Marketingdaten-Stacks mittels KI berücksichtigen sollten. Ziel ist es Marketer und Werbetreibende, die die Snowflake AI Data Cloud nutzen, zu zeigen, wie sie diese noch besser nutzen können, um den Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden und wertvolle Leads zu konvertieren. Der ausführliche Bericht hebt drei zentrale Faktoren hervor, die branchenweit eine erhebliche Abkehr vom MarTech-Ökosystem darstellen, das im ersten Bericht von 2022 beschrieben wurde. Dadurch entsteht eine neue Normalität, in der KI, Datengravitation und Datenschutz eng miteinander verknüpft sind.

Der Report zeigt im Detail, wie dieser Paradigmenwechsel zu neuen Trends in der Marketinglandschaft führt. Der Modern Marketing Data Stack 2025 umfasst die Kategorien:

Tools und Plattformen für Marketing und Werbung

Analyse & Datenerfassung

Anreicherung & Hygiene

Identität & Onboarding

Kundendaten-Plattformen

Marketing & Kundenbindung

Programmatische Lösungen

Messung & Optimierung

Daten-Tools & Plattformen

Integration und Modellierung

Verwaltung von Einwilligungen

Business Intelligence

Der Report untersucht jede dieser Kategorien und hebt die AI Data Cloud-Produktpartner sowie deren Lösungen als "Leader" oder "One to watch" hervor. Der zusätzliche Blick in die Praxis zeigt, welche Technologien und Tools datengetriebene Marketingstrategien unterstützen.

Acxiom überzeugte, da es seinen Kunden, die auch Snowflake AI Data Cloud nutzen, die Möglichkeit gibt, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen, personalisierte Customer Experiences zu schaffen, die Marketingwirkung und den ROI zu maximieren und das Geschäftswachstum zu beschleunigen.

"Wir erleben einen Wandel von KI und der Art und Weise wie Marketer diese Chancen nutzen. Dies spiegelt sich auch in der Weiterentwicklung des Marketing-Stacks und somit in der Snowflake AI Data Cloud wider", sagte Denise Persson, Chief Marketing Officer bei Snowflake. "Acxiom hat sich in der Kategorie Identität und Onboarding als führend erwiesen. Gemeinsame Kunden nutzen die Daten- und Identitätsanwendung innerhalb der Snowflake AI Data Cloud, um eine beispiellose Genauigkeit und Skalierbarkeit bei der Identitätsauflösung zu erreichen."

"Wir sind sehr stolz darauf, dass Snowflake Acxiom im 2025 Modern Marketing Data Stack Report als führenden Anbieter gelistet hat", so Daniel Todorovic, Director Alliances EMEA bei Acxiom. "Als zuverlässiger Partner der weltweit besten Marketer arbeitet Acxiom mit Snowflake-Kunden über den gesamten Marketing-Stack hinweg zusammen, vom Datenmanagement über die Aktivierung bis hin zu professionellen Dienstleistungen. Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung von Innovationen mit Snowflake und unseren gemeinsamen Kunden in der Snowflake AI Data Cloud."

Der neue Report liegt in englischer Sprache vor und steht unter dem nachfolgenden Link zum Download zur Verfügung:

The Modern Marketing Data Stack 2025: How Leading Marketers Are Thriving in a World Redefined By AI, Privacy and Data Gravity.

Über Acxiom

Acxiom arbeitet mit den weltweit führenden Unternehmen zusammen, um Customer Intelligence zu schaffen und datengetriebene Marketing Experiences zu ermöglichen, die für Menschen und Unternehmen einen Mehrwert schaffen. Als Experte für Identity, verantwortungsvollen Umgang mit Daten, Cloud-basiertes Kundendatenmanagement und Analyselösungen sorgt Acxiom dafür, dass das komplexe Marketing-Ökosystem funktioniert, indem es Customer Intelligence überall dort einsetzt, wo Marken und Kunden in Kontakt kommen. Acxiom hilft Unternehmen, Menschen wirklich zu verstehen und relevante und respektvoll gestaltete Customer Experiences zu entwickeln, sodass Menschen bereit sind, neue Marken zu entdecken und diesen treu zu bleiben. Seit mehr als 50 Jahren unterstützt Acxiom Unternehmen dabei, mehr Kunden zu gewinnen, diese dauerhaft zu binden und Wachstum zu generieren. Acxiom hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, China, Polen und Deutschland. Acxiom ist eine eingetragene Marke von Acxiom LLC und gehört zur Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter Acxiom.de.

