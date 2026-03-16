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Brandible Mitgründer Danilo Schmidt übergibt operative Führung nach 19 Jahren

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Dresden (ots)

Unternehmer bleibt Gesellschafter und konzentriert sich künftig auf strategische Themen sowie weitere unternehmerische Aktivitäten

Nach fast zwei Jahrzehnten in der operativen Führung übergibt Brandible Mitbegründer Danilo Schmidt die Geschäftsführung des Unternehmens. Schmidt bleibt weiterhin mit 50 Prozent Gesellschafter an Brandible beteiligt und wird sich künftig verstärkt auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens sowie auf sein KI-Start-up Aidu.ai konzentrieren, das die Automatisierung von Unternehmenskommunikation adressiert.

Brandible wurde vor knapp 19 Jahren von Danilo Schmidt und Uwe Kasper gegründet und zählt heute zu den führenden digitalen Marktplätzen für Werbemittel im deutschsprachigen Raum. Die Plattform bietet mehr als 150.000 individualisierbare Produkte für Marketing, Events und Unternehmenskommunikation, betreut über 100.000 B2B-Kunden im DACH-Raum und erzielt einen Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro.

"Unternehmertum bedeutet auch zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, Verantwortung zu übergeben", sagt Danilo Schmidt. "Brandible ist heute strukturell sehr gut aufgestellt und verfügt über ein starkes Team sowie klare Verantwortlichkeiten in der Organisation. Ich freue mich darauf, das Unternehmen künftig aus strategischer Perspektive zu begleiten und die weitere Entwicklung zu unterstützen."

Neben Mitgründer Uwe Kasper übernimmt auch Sebastian Reichel als zweiter Geschäftsführer gemeinsam mit den Department Heads eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung des Unternehmens.

"Danilo hat Brandible von der ersten Stunde an geprägt - mit Leidenschaft, unternehmerischem Instinkt und dem Willen, immer besser zu werden. Ich freue mich, dass er dem Unternehmen als Gesellschafter und strategischer Sparringspartner erhalten bleibt, und bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit unserem Team das nächste Kapitel erfolgreich gestalten werden", so Uwe Kasper, Mitbegründer und Geschäftsführer von Brandible.

Über Brandible

Brandible ist die Plattform für effektive Markenwirkung. Das Produktportfolio für Geschäftskunden umfasst mehr als 150.000 Artikel - von klassischen Werbeartikeln über Bekleidung und Werbetechnik bis hin zu Druckprodukten und Verpackungen. Seit 2007 unterstützt Brandible über 100.000 B2B-Kunden im DACH-Raum mit branchenerfahrenem Kundenservice, strategischer Beratung zum Einsatz von Werbemitteln sowie Sonderanfertigungen. Gegründet von Danilo Schmidt und Uwe Kasper, erzielt das Unternehmen heute einen Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro.

Weitere Informationen:

https://www.brandible.de

https://www.daniloschmidt.com

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