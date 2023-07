Mobileum

Mobileum wurde im Gartner®-Bericht 2023 „Emerging Technology Horizon for Communications" für 5 G-Sicherheit ausgezeichnet

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Netzwerksicherheit ist unverzichtbar beim Schutz vor Risiken von 5 G

Mobileum Inc. („Mobileum"), ein führender globaler Anbieter von Telekommunikationsanalytik und Netzwerklösungen, freut sich bekanntzugeben, dass es im Gartner-Bericht „Emerging Technology Horizon for Communications" 2023 für seine 5 G-Sicherheit ausgezeichnet wurde. Der Bericht nennt Mobileum als Musteranbieter für die 5 G-Sicherheit.

5 G-Netzwerke bringen eine neue Architektur mit sich, die stark von IT- und Cloud-Technologien abhängt. Betreiber werden sich zunehmend der wachsenden „Angriffsfläche" rund um ihre Dienste bewusst, was es entscheidend macht, neue Schwachstellen effektiv zu managen und robuste Sicherheitsstandards zur Verbesserung von Governance-, Risiko- und Compliance-Maßnahmen festzulegen.

„Um die von Echtzeitanwendungen, Edge Computing und der großen Anzahl von IoT-Geräten geforderten Hochgeschwindigkeits- und Niedriglatenzdienste bereitzustellen, müssen die Betreiber eine moderne Netzarchitektur einsetzen. Es ist jedoch wichtig, vorsichtig zu bleiben, da böswillige Akteure diese neue Landschaft für ihren eigenen Gewinn auszunutzen versuchen. Als preisgekrönter Anbieter im Telekommunikationsbereich hilft das 5G-Sicherheitsportfolio von Mobileum Betreibern, ihr Geschäft mit robusten Sicherheitsprotokollen zu schützen, um potenzielle Risiken zu mindern", soMiguel Carames, Chief Product Officer bei Mobileum.

Das 5 G-Sicherheitsportfolio von Mobileum ermöglicht es Betreibern, vollständigen Schutz in verschiedenen Netzwerksignalprotokollen zu erhalten, einschließlich SS7, Diameter, GTP, MAP, CAMEL und HTTP/2 und bietet umfassende Sicherheit in 5 G-, 4 G-, 3 G- und 2 G-Mobilfunknetzen. Seine automatisierte Sicherheit der nächsten Generation gewährleistet vollständigen Schutz vor neuen und aufkommenden Signalbedrohungen und schützt gleichzeitig die Privatsphäre und Sicherheit der Kunden. Darüber hinaus wird das neue Security Edge Protection Proxy (SEPP) von Mobileum, das den 3GPP-Spezifikationen entspricht, eine entscheidende Rolle beim Schutz des 5G-Roamings zwischen Betreibern spielen.

Laut Gartner zielt die„Emerging Technology Horizon"-Studie darauf ab, einige der wirkungsvolleren aufkommenden Technologien zu verfolgen, die Innovationen auf dem Kommunikationsmarkt vorantreiben. In diesem Dokument untersuchen wir aufkommende Technologien und Trends, die sich in den nächsten drei Jahren erheblich auf den Kommunikationsmarkt auswirken werden."

Mobileum wurde in anderen Gartner-Forschungsarbeiten zitiert, darunter Gartners „ Market Guide for CSP Service and Network Assurance Solutions".

Gartner HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Gartner, Emerging Technology Horizon for Communications, veröffentlicht am 26. April 2023 von Christian Canales, Tim Zimmerman, Bill Ray, Sylvain Fabre, Nat Smith.

GARTNER ist eine eingetragene Handelsmarke und Dienstleistungsmarke der Gartner, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet.

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsarbeiten ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telecom-Analyselösungen für Roaming, Kernnetzwerk, Sicherheit, Risikomanagement, inländische und internationale Konnektivitätstests und Kundeninformationen. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf die Active Intelligence-Plattform, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitmaßnahmen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält globale Niederlassungen in Australien, Deutschland, Griechenland Indien, Portugal, Singapur, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.mobileum.com/ und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mobileum-wurde-im-gartner-bericht-2023-emerging-technology-horizon-for-communications-fur-5-g-sicherheit-ausgezeichnet-301872072.html

Original-Content von: Mobileum, übermittelt durch news aktuell