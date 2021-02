mybacs

Biotechnologie- und Pharmaunternehmen mybacs erweitert Produktportfolio um drei neue Produkte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Zug/München (ots)

Das auf die Entwicklung und Herstellung innovativer und hochdosierter synbiotischer Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Unternehmen mybacs bringt mit seinen neuen AddOns 'Glow Up', 'Level Up' und 'Mood Up' drei neue Produkte auf den Markt. Kunden haben ab sofort die Möglichkeit, zusätzlich zu ihren Dailybacs nun auch drei verschiedene AddOns zu wählen, welche spezifisch auf die Bereiche Haut, Stimmung und Immunsystem abgestimmt entwickelt wurden.

2019 brachte mybacs mit seinen Dailybacs ein im Abo erhältliches Synbiotikum für den täglichen Bedarf auf den Markt, welches mit seiner hohen Dosierung an probiotischen Bakterienkulturen von 60 Mrd. koloniebildenden Einheiten, spezifisch ausgewählten Präbiotika sowie Mineralstoffen und Vitaminen speziell auf die Bedürfnisse von Frauen und Männern zugeschnitten ist. Im Sommer letzten Jahres folgte die erfolgreiche Seed II Finanzierung, unter anderem mit Investoren wie Global Founders Capital und Joyance Partners. Seither konnte mybacs mit dem Relaunch seiner Website, dem Ausbau seines Teams, steigender Zahl an Kunden und verkauften Produkten sowie schlussendlich einem Wachstum von über 130 Prozent überzeugen.

Der Launch der drei neuen AddOns ist nun ein weiterer Schritt zu wachsen und das Produktportfolio stetig um qualitativ hochwertige und nachhaltige Produkte zu erweitern. Hierdurch soll noch spezifischer auf die individuellen Bedürfnisse und Anwendungsbereiche der Kunden eingegangen werden. Vorerst fokussieren sich die drei neuen AddOns auf die bei Kunden am meisten nachgefragten Bereiche Haut, Stimmung und Immunsystem. Grundlage bieten weiterhin die bereits angebotenen Dailybacs, die durch die Stärkung des Darmmikrobioms eine Basis und damit ein gesundheitliches Grundsystem für den Körper bilden. Somit wird eine optimale Voraussetzung für eine maximierte und effektive Resorption der AddOns geschaffen und sichergestellt, dass die hochwertigen Inhaltsstoffe in tiefliegende Zellstrukturen eindringen und ihre Wirkung entfalten können.

Die von mybcas erneut eigens entwickelte Formulierung der AddOns basiert auf hochwertigen natürlichen Komponenten, welche nachhaltig und regional hergestellt werden. Sie sind durch umfangreiche Forschung und eine überlegene Bioverfügbarkeit auf die einzelnen Bedürfnisse optimiert und werden, wie auch bereits die Dailybacs, in Kapselform angeboten. Sie beinhalten:

Level Up - Immunity in a capsule: Insgesamt 14 Inhaltsstoffe, unter anderem Vitamin B12, Katzenkrallen-Extrakt, Vitamin D3, Traubenkern-Extrakt

Mood Up - Happiness in a capsule: Insgesamt 6 Inhaltsstoffe, unter anderem Ashwagandha, Safran-Extrakt, Vitamin B12, 5-HTP

Glow Up - Beauty in a capsule: Insgesamt 9 Inhaltsstoffe, unter anderem Hyaluronsäure, Biotin, Heidelbeer-Extrakt

"Trotz der turbulenten Corona-Zeit ist bei uns im letzten Jahr und in der kurzen Zeit seit der letzten Finanzierungsrunde viel passiert", sagt Carl-Philipp von Polheim, Gründer und Co-CEO von mybacs. "Wir sind ungemein gewachsen und nähern uns bereits jetzt mit großen Schritten der Profitabilität. Das freut uns zum einen natürlich sehr, weil es bestätigt, dass wir mit unseren Produkten unseren Kunden schon jetzt einen wahren Mehrwert bieten und einen Bedarf im Markt bedienen. Zum anderen gibt es uns das Signal und die Möglichkeit, stetig an weiteren Produkten zu arbeiten. Auch das uns entgegengebrachte Interesse von Investoren ist groß. Entsprechend sind wir bereits erneut in Gesprächen zwecks weiterer Finanzierungen, um unser Businessmodell und Produktportfolio weiter auszubauen und darüber hinaus zu beginnen, auch weitere Märkte anzuvisieren."

Über mybacs: mybacs ist ein Biotechnologie- und Pharmaunternehmen mit Niederlassungen in Zug und München. Ziel des Unternehmens ist es, den Gesundheitsmarkt rund um das menschliche Mikrobiom zu revolutionieren, und somit einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheit sowie dem täglichen Wohlbefinden seiner Kunden zu leisten. Entsprechend hat sich mybacs auf die Entwicklung innovativer und hochdosierter synbiotischer Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert. Diese sind durch ihre einzigartigen Formulierungen aus spezifisch ausgewählten Bakterienkulturen (Probiotika), Präbiotika sowie Mineralstoffen und Vitaminen auf die individuellen Bedürfnisse und Einsatzbereiche seiner Kunden ausgerichtet. Alle Produkte von mybacs unterliegen strengsten Qualitätskontrollen und sind wissenschaftlich geprüft.

Original-Content von: mybacs, übermittelt durch news aktuell