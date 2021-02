VIROTECH Diagnostics GmbH

In Deutschland entwickelt: Neue PCR-Schnelltests weisen Corona-Mutationen innerhalb von einer Stunde nach

Bild-Infos

Download

Rüsselsheim/Dietzenbach (ots)

Eurofins-Gruppe spendet 100.000 PCR-Schnelltests zum Nachweis der SARS-CoV-2-Varianten aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien an Krankenhäuser in aller Welt

Die Eurofins-Gruppe, einer der Weltmarktführer in der Bioanalytik, hat mit ihren deutschen Unternehmen Virotech und Novatec, beides hessische Mittelständler, neue PCR-Schnelltests entwickelt, die die Corona-Mutationen aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien mittels eines Mund-Nasen-Abstrichs nachweisen. Das Ergebnis liegt innerhalb von einer Stunde vor. Die neuen Testkits sind ab sofort verfügbar.

SARS-CoV-2 gehört zu einer Gruppe von RNA-Viren, die spontane Mutationen aufweisen. Einige alarmierende Varianten wurden kürzlich identifiziert, darunter die neue Linie B.1.1.7, die zuerst in Südengland entdeckt wurde, und die Linien B.1.351 und B.1.1.248, die zuerst in Südafrika bzw. Brasilien erkannt wurden. Alle diese Varianten scheinen infektiöser als das bisher verbreitete Virus zu sein.

Viel schneller als Sequenzierung (NGS)

Bisher wird in der Regel Next Generation Sequencing (NGS) zum Nachweis neuer Mutationen des Virus im Rahmen von epidemiologischen Studien eingesetzt. Allerdings dauert NGS typischerweise drei bis fünf Tage. Dies ist oft zu langsam, um Träger der neuen Varianten zu identifizieren, so dass deren Kontakte isoliert und vorrangig getestet werden können, um die Ausbreitung dieser Varianten in Regionen zu stoppen, in denen sie noch nicht verbreitet sind.

Die Eurofins-Gruppe bietet über ihre deutschen Unternehmen Virotech Diagnostics (Rüsselsheim), NovaTec Immundiagnostica (Dietzenbach) und Eurofins Genomics (Ebersberg) Kits sowie Primer- und Sondensets zur Identifizierung der neuen Varianten an. Der GSD NovaType SARS-CoV-2 Detect & ID ist ein Real-Time RT-PCR Test für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 und die anschließende Identifizierung der Varianten B.1.1.7 und B.1.351/B.1.1.248. Das Produkt wurde als zweistufiger Arbeitsablauf mit einem CE-IVD-gekennzeichneten diagnostischen Test und einem anschließenden Identifikationsschritt validiert ("Research Use Only", kurz RUO). Alternativ können Labore auch nur das RUO-Identifizierungskit GSD NovaType SARS-CoV-2 ID anfordern.

Tests zum Nachweis weiterer Varianten voraussichtlich Mitte Februar erhältlich

Die Unternehmensgruppe beobachtet permanent das Auftreten weiterer SARS-CoV-2-Varianten. "Wir gehen davon aus, dass wir aufgrund unserer integrierten Möglichkeiten in den Bereichen Labortests, Primer- und Sonden-Design sowie IVD-Kit-Entwicklung eine Vorreiterrolle bei der Einführung weiterer Kits zum Nachweis von SARS-CoV-2-Varianten einnehmen werden", so Gilles Martin, CEO der Eurofins-Gruppe. Eine aktualisierte Version von NovaType, die weitere Varianten nachweisen und unterscheiden kann, wird Eurofins voraussichtlich Mitte Februar auf den Markt bringen.

"Das schnelle Auftauchen neuer Virusvarianten stellt eine ständige Herausforderung für die Hersteller von Diagnose-Kits dar. Es muss sichergestellt werden, dass weiterhin alle neuen Varianten erkannt werden, während gleichzeitig die Technologie zur Identifizierung bestimmter Linien weiterentwickelt wird, um die Ausbreitung besser überwachen zu können", erklärt Gilles Martin. "Wir verfolgen kontinuierlich das schnelle Auftreten weiterer SARS-CoV-2-Varianten und wir werden unser Portfolio ständig erweitern, um neuen Herausforderungen gerecht zu werden."

Eurofins-Gruppe spendet 100.000 PCR-Schnelltests an medizinische Einrichtungen in aller Welt

Die Eurofins-Gruppe spendet 100.000 PCR-Schnelltests zum Nachweis von SARS-CoV-2-Varianten an Krankenhäuser und öffentliche Labore in aller Welt, die über keine Kapazitäten zur schnellen Identifizierung der Virus-Varianten verfügen. Interessierte Einrichtungen werden gebeten, sich direkt an die Eurofins-Stiftung (Eurofins Foundation) zu wenden.

Im Dezember 2020 hatte Eurofins bereits bekanntgegeben, Kapazitäten für die Sequenzierung per Next Generation Sequencing für Länder ohne eigene Analysefähigkeiten und Budgets zur Verfügung zu stellen.

Gilles Martin: "Die Corona-Pandemie ist für das Gesundheitswesen auf der ganzen Welt eine immense Herausforderung. Deswegen sehen wir es als unsere Pflicht, auch einen sozialen Beitrag zu leisten und die Krankenhäuser und medizinischen Einrichtungen auf der ganzen Welt mit unserer Spende zu unterstützen."

Über die Eurofins-Gruppe

Eurofins Scientific ist eine international führende Labor-Gruppe mit einem jährlichen Umsatz von 4,56 Milliarden Euro. Eurofins ist mit über 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mehr als 900 unabhängigen Unternehmen in über 50 Ländern aktiv. Mit über 800 Laboren in 45 Ländern steht Eurofins weltweit an der Spitze der Branche und umfasst ein Dienstleistungsangebot von über 200.000 verlässlichen Analysemethoden zur Bestimmung der Sicherheit, Identität, Zusammensetzung, Authentizität, Herkunft und Reinheit von einer Vielzahl von Produkten. Durch Forschung, Entwicklung, Lizensierung und Firmenzukäufe greift Eurofins stets auf die neuesten Entwicklungen im Bereich der Biotechnologie und analytischer Wissenschaft zurück und kann so seinen Kunden individuelle Lösungen anbieten.

https://www.eurofins.de/

Über VIROTECH und NovaTec (Gold Standard Diagnostics Gruppe)

Die Schwesterunternehmen VIROTECH Diagnostics GmbH, NovaTec Immundiagnostica GmbH und Gold Standard Diagnostics Inc. bilden zusammen als Gold Standard Diagnostics Gruppe (GSD) die klinische Sparte der Eurofins Gruppe. GSD ist ein Verbund hochqualifizierter und auf dem Markt etablierter Hersteller innovativer Lösungen in der Infektionsdiagnostik, Immunologie und Automation. VIROTECH und NovaTec Immundiagnostica sind wachsende mittelständische Unternehmen. VIROTECH entwickelt, produziert und verkauft in Deutschland. NovaTec Immundiagnostica entwickelt und produziert in Deutschland und verkauft hauptsächlich auf internationaler Ebene.

https://www.goldstandarddiagnostics.com

http://www.virotechdiagnostics.com

https://www.novatec-id.com

Original-Content von: VIROTECH Diagnostics GmbH, übermittelt durch news aktuell