Satisfyer erhält gleich zwei Red Dot Awards

Bielefeld (ots)

Die Sexual Wellness Marke Satisfyer wurde mit gleich zwei Red Dot Awards ausgezeichnet: Im Bereich Brand & Communication Design 2020 ist es ihnen gelungen, die Red Dot Jury mit der hohen gestalterischen Qualität ihres neuen Verpackungsdesigns zu überzeugen. Den zweiten Red Dot hat Satisfyer im Bereich Brand gewonnen. Damit darf sich die deutsche Marke gleich zweimal zu den Siegern des renommiertesten Designwettbewerbs weltweit zählen. Als führende Marke in der Kategorie der sexuellen Wellness liegt unser Fokus darauf, ein sensationelles Benutzererlebnis zu schaffen - vom Einkauf über das Auspacken bis hin zur Produktleistung - und das zu einem unschlagbaren Preis. Unser elegant konstruiertes Re-Design in der Verpackung unterstreicht das Wertversprechen in jedem Produkt und schafft gleichzeitig ein Gefühl von Sicherheit und Wohlbefinden. Die stabile Außenverpackung bietet eine farbenfrohe und vielfältige Kollektion in einem Design, das an den Inhalt angepasst ist, der sich darin befindet. Mit viel Liebe zum Detail, um die Nuancen der gegensätzlichen Farben zu mischen, gepaart mit einer abstrakten Zeichnung, fordern wir den Betrachter auf, seine Sexualität zu erforschen und sich ihre Sexualität als ein einzigartiges Lifestyle-Upgrade neu vorzustellen. Jede Produktkategorie hat ihren eigenen Farbcode, der zur Rationalisierung des Kaufprozesses beiträgt. Zusätzliche visuelle Hilfestellung bietet ein spezieller Satz von Symbolen, die von der äußeren zur inneren Verpackungsebene gestaffelt sind. Neugierige können am Satisfyer-Band-Etikett ziehen, um das Produkt, das durch ein transparentes Sichtfenster verdeckt ist, zu entriegeln. Um hygienische Sicherheit zu gewährleisten, ist eine eingebettete Aufreißlasche zum Entriegeln des Produkts vorgesehen - damit wird sichergestellt, dass für jedes Detail des Designs die höchsten Qualitätssicherheitsstandards gelten.

Red Dot-CEO Prof. Dr. Peter Zec über die Sieger

"Ich gratuliere den Preisträgern des Red Dot Awards herzlich zu ihrer Prämierung. Mit der Auszeichnung haben sie bewiesen, dass ihre Arbeit für hohe Designqualität steht. Sie haben sich in einem starken und internationalen Teilnehmerfeld mit ihrer überzeugenden Performance durchgesetzt und dürfen stolz auf sich und ihre Leistung sein", so Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot.

Evaluierung durch internationale Jury

Der Red Dot Award bietet Gestaltern, Agenturen und Unternehmen aus der ganzen Welt eine Plattform für die Evaluierung von Design. 2020 wurden 6.992 Kreativprojekte und Marken aus 50 Nationen zum Wettbewerb angemeldet. Dem Leitmotiv "In search of good design and creativity" folgend, haben die 24 internationalen Juroren die Einreichungen in diesem Jahr online evaluiert und jede Arbeit und Marke fachgerecht, individuell und umfassend geprüft. Dabei haben sie insbesondere Wert auf die Form, die Idee und die Wirkung gelegt. Lediglich die Projekte, die die Fachleute mit ihrer hohen Designqualität und kreativen Leistung überzeugt haben, erhielten schließlich eine Auszeichnung.

Präsentation der Siegerarbeiten

Die Siegerarbeiten werden einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht: Ab Oktober 2020 sind alle ausgezeichneten Marken und Projekte online auf der Red Dot-Website zu sehen. Das International Yearbook Brands & Communication Design 2020/2021 erscheint im November 2020. Außerdem wird Satisfyer in verschiedenen Ausstellungen präsentiert und gibt Interessierten die Möglichkeit, sich hautnah von dessen Qualität zu überzeugen.

Über Satisfyer

Durch die Kombination technischer Innovationen mit sexuellem Wohlbefinden steht die Sexual Wellness Marke SATISYFER für genussvolle, multisensorische Erlebnisse. Seit der Gründung 2016 revolutioniert SATISFYER die Branche und spricht alle Menschen unabhängig von ihren sexuellen Vorlieben, ihrem sozioökonomischen Hintergrund, Alter, oder Geschlecht an. Mit über 200 Produkten und 140 Designpreisen ist SATISFYER eine führende Marke, in der schnell wachsenden Sexual Wellness Kategorie. SATISFYER bietet das umfassendste und vielseitigste Sortiment hochwertiger Geräte zu einem günstigen Preis. Das weltweit meistverkaufte Sexual Wellness Produkt ist der Satisfyer Pro 2, welcher zu einem UVP von 59,99 EUR erhältlich ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.satisfyer.com

Über den Red Dot Design Award:

Um die Vielfalt im Bereich Design fachgerecht bewerten zu können, unterteilt sich der Red Dot Design Award in die drei Disziplinen Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Brands & Communication Design und Red Dot Award: Design Concept. Mit über 18.000 Einreichungen ist der Red Dot Award einer der größten Design-Wettbewerbe der Welt. 1955 kam erstmals eine Jury zusammen, um die besten Gestaltungen der damaligen Zeit zu bewerten. In den 1990er-Jahren entwickelte Red Dot-CEO Professor Dr. Peter Zec den Namen und die Marke des Awards. Die begehrte Auszeichnung "Red Dot" ist seitdem das international hochgeachtete Siegel für hervorragende Gestaltungsqualität. Die Preisträger werden in den Jahrbüchern, Museen und online präsentiert. Weitere Informationen unter www.red-dot.de.

