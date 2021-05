Netto

Netto und 11Teamsports verlosen Trikotsätze

Stavenhagen (ots)

Netto Deutschland startet gemeinsam mit dem Fußballshop 11Teamsport eine tolle Aktion für alle Nachwuchsteams:

Insgesamt 24 Trikotsätze für Kinder- und Jugendfußballmannschaften werden über ein Gewinnspiel verlost. Bewerben können sich Teams der A- bis G-Jugend ab sofort bis zum 27. Juni 2021 auf der Homepage von Netto. Zur Verfügung stehen jeweils 15 Ausstattungen (14 x Feldspieler, 1 x Torhüter) bestehend aus Trikots, Shorts und Stutzen des Herstellers Jako. Die Gewinner-Mannschaften können sich die Farben und den Aufdruck des Mannschaftsnamens aussuchen, alle Trikots tragen außerdem eine Spielernummer sowie das Netto-Logo.

Diese Aktion ist Teil des regionalen Engagements von Netto Deutschland. Netto unterstützt damit die Amateur-Vereine, die sich so großartig für den Nachwuchs vor Ort einsetzen und einen sehr wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung der Kinder und Jugendlichen leisten.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Mehr unter www.netto.de/gewinnspiele.

Über Netto

Netto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.

