Netto: Zweistelliges Umsatzwachstum im vergangenen Geschäftsjahr 2020

Stavenhagen (ots)

Netto Deutschland blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Mit einer Umsatzsteigerung von 10 % auf 1,25 Mrd. Euro (gegenüber 1,15 Mrd. Euro im Jahr 2019) konnte sich das Unternehmen deutlich positiv entwickeln. Ebenso gelang es im Verbreitungsgebiet entgegen dem Trend im Discount den durchschnittlichen Jahres-Marktanteil signifikant zu erhöhen.

"Netto Deutschland hat das Jahr 2020 mit einer sehr positiven Geschäftsentwicklung abgeschlossen," sagt Netto-CEO Ingo Panknin. "Deutliche und nachhaltige Zuwächse erzielten wir erfreulicherweise durch die Umbauten unserer Märkte auf das neue Ladenkonzept. Dazu beigetragen haben außerdem Effekte, die durch Home Office und die geschlossene Gastronomie entstanden sind."

Rund die Hälfte der 342 Netto-Märkte sind bereits auf das moderne, hochwertige Design mit dunklen Farben und Echtholz umgestellt. Der Umbau der noch fehlenden Märkte wird zügig fortgesetzt. Für die kommenden Jahre ist der weitere Ausbau des Filialnetzes im Fokus.

Positiv wirkt sich auch die Erweiterung des Sortiments auf nunmehr 2200 Artikel des täglichen Bedarfs in bester Qualität zum günstigen Preis. Darunter ein umfangreiches Obst & Gemüse Angebot mit mehr als 140 Produkten. Schwerpunkt ist das mit mehr als 500 Artikeln sehr große regionale Angebot.

Um den Service für seine Kundinnen und Kunden weiter zu verbessern, hat Netto im vergangenen Jahr eine Kooperation mit Amazon vereinbart und wird sukzessive an ausgewählten Märkten die sogenannten Amazon Locker aufbauen.

Vielfältige Anstrengungen unternahm Netto im vergangenen Jahr auch im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit. So wurde Netto beispielweise Mitglied in der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima und ist seit Anfang 2021 klimaneutral.

Über Netto

Netto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.

Original-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuell