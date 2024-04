Vuse

VUSE UND DAS McLAREN FORMULA 1 TEAM PARTNERSCHAFTEN MIT JAPANISCHEN KÜNSTLERINNEN, UM LIVERY INSPIRIERT VON TRADITIONELLEN SCHRIFTEN ZU ENTWICKELN

DRIVEN BY CHANGE WIRFT EIN SCHLAGLICHT AUF DIE EINZIGARTIGE KUNSTFORM VOR DEM GROSSEN PREIS VON JAPAN 2024 DER FORMULA 1 VON MSC CRUISES

Heute enthüllen Vuse, die weltweite Vape-Marke Nr. 1*, und das McLaren Formula 1 Team den japanischen Autodidakten MILTZ, als den Schöpfer der McLaren MCL38 Fahrzeuglackierung beim Formula 1 MSC CRUISES JAPANESE GRAND PRIX 2024.

Inspiriert von der traditionellen Schrift Edomoji, die am Ende der Edo-Periode (1603-1868) entstand, ehrt die maßgeschneiderte Lackierung vergangene japanische Traditionen, jedoch mit einem modernen Twist, der eine unterrepräsentierte Kunstform auf die legendäre Suzuka-Rennstrecke bringt.

Das Design des Künstlers MILTZ stellt die Geschwindigkeit der Formula-1-Rennwagen dar, übersetzt als ein von Edomoji inspirierter Drache, der durch die Wolken rast. Die Wolken demonstrieren das Rauschen des Autos und die Reibung zwischen den Reifen und der Fahrbahn. MILTZ hat auch die Fahrernamen und -nummern auf dem MCL38 kreativ gestaltet, indem er sie speziell für den Großen Preis von Japan in seinem eigenen Stil entworfen hat.

Livery Artist, MILTZ, kommentiert: "Als ich zum ersten Mal als freischaffender Künstler tätig war, hätte ich nie gedacht, dass sich mir eine solche Gelegenheit bietet - dies ist das größte internationale Projekt, das ich je gemacht habe! Während ich mein Profil als Künstlerin weiter ausbaue, möchte ich mit meinen Werken die reichen Traditionen der japanischen Schriftkultur, wie z. B. Edomoji, mit einem modernen Touch versehen. Von meiner Arbeit mit lokalen Unternehmen in Japan bis hin zum McLaren-Formula-1-Team - es gibt so viele schöne Geschichten, die man mit Kunst erzählen kann."

Angetrieben von seiner Leidenschaft, sein Handwerk zu verfeinern, und entmutigt durch die Tatsache, dass er seine Kreativität nicht ausdrücken konnte, kündigte MILTZ seinen Job in einer Designagentur, um seinem Traum zu folgen. Vor über 10 Jahren feierte er sein Kunstwerk auf einer der größten Bühnen überhaupt.

Luca Angiolillo, Leiter der McLaren-Partnerschaft bei BAT, kommentiert: "Wir sind sehr stolz darauf, Driven by Change in Japan mit der Einführung einer weiteren kultigen, maßgeschneiderten Lackierung zu präsentieren. 2024 ist das vierte Jahr, in dem Vuse und McLaren weiterhin Grenzen überschreiten und eine neue Generation von kreativen Talenten fördern - und MILTZ ist nur ein weiteres Beispiel dafür. Mit seiner Leidenschaft für die Weiterentwicklung vergangener Traditionen mit einem modernen Flair kann ich es kaum erwarten, zu sehen, wohin er als nächstes geht.

Inspiriert von den Vuse- und McLaren-Lackierungen der Vergangenheit, ließ sich MILTZ von den wilden Linien der Nubier von Rabab Tantawy inspirieren, um sein auffälliges Lackdesign zu entwerfen. https://www.instagram.com/rababtantawy/?hl=en

Louise McEwen, Chief Marketing Officer, McLaren Racing, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, Driven by Change für die Kampagne 2024 zusammen mit unserem Partner Vuse nach Japan zu bringen. Im vierten Jahr der Kampagne haben wir die unglaubliche Kreativität dieser talentierten und unentdeckten Künstler auf unseren Rennwagen für die Welt sichtbar gemacht."

Um mehr über die Geschichte von MILTZ und die Initiative "Driven by Change" zu erfahren, besuchen Sie Vuse und MILTZs soziale Kanäle .

*Basierend auf dem von Vype/Vuse geschätzten Wertanteil von UVP im gemessenen Einzelhandel für Dämpfe (d.h. Gesamtwert der Dampfkategorie im Einzelhandelsumsatz) in den wichtigsten Dampfmärkten: USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Deutschland ab Mai 2023

