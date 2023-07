Vuse

JENSEITS DES MAINSTREAMS: DIE DOKU-SERIE „VUSE STREET COVERS" ERGRÜNDET DIE UNDERGROUND-MUSIK- UND KUNSTSZENEN IN FÜNF STÄDTEN WELTWEIT

Vuse Street Covers begleitet die internationale DJane und Produzentin Anfisa Letyago und den ikonischen Plattencover-Künstler Brian Cannon auf ihren Reisen nach Dubai, Barcelona, Medellin, Johannesburg und Liverpool, um die moderne, urbane Kultur zu feiern und die lokalen Talente aufzuspüren, die ihre kreativen Szene zum Leben erwecken

Heute veröffentlicht die weltweit führende Vape-Marke* Vuse eine Vorschau auf die Doku-Serie „Street Covers", die sich mit den einzigartigen Geschichten in fünf weltweiten Städten befasst und die lokalen Talente feiert, die ihre kreativen Szenen vorantreiben.

Das im März angekündigte Eröffnungsprogramm, das Teil des 10-jährigen Jubiläums von Vuse ist, baut auf der Tradition der Marke auf, aufstrebende Talente zu unterstützen und die Kreativität zu fördern. Die Plattform spürt die aufregendsten lokalen Talente auf, die abseits des algorithmisch gesteuerten Mainstreams stehen. Sie feiert die Verschmelzung von Musik und Kunst, um die Kunstfertigkeit von Albumcovern wiederzubeleben, die in der digitalen Welt verloren gegangen ist. Den Teaser für die Serie finden Sie hier.

In den kommenden Monaten wird Vuse fünf einzigartige Folgen veröffentlichen, eine pro Stadt. Jede Folge rückt ein lokales Musik- und Kunsttalent ins Rampenlicht und beleuchtet gleichzeitig die wichtige Rolle der Straßen für die Zusammensetzung der Kreativen, die dort leben, In den Kurzfilmen, die in den kreativen Zentren und lokalen Szenevierteln von Dubai, Barcelona, Medellin, Johannesburg und Liverpool gedreht wurden, nehmen die internationale DJane, Produzentin und globale Markenbotschafterin von Vuse, Anfisa Letyago, und der legendäre Plattencover-Künstler Brian Cannon die Zuschauer mit auf eine Erkundungstour durch die Straßen, die das kulturelle Herz der jeweiligen Stadt ausmachen.

Der Vorhang der Underground-Szene wird gelüftet, und die Zuschauer werden vollständig in das Leben der ambitionierten Künstler eintauchen, die im Mittelpunkt jeder Folge stehen, sowie in die reiche Kultur der Communitys, die ihr musikalisches und künstlerisches Schaffen direkt beeinflusst haben. Die Filme werden die Vorurteile der Zuschauer gegenüber den Städten herausfordern und sie dazu einladen, sich kopfüber in die moderne Kultur und die lokalen Szenen zu stürzen, die in keinem Reiseführer zu finden sind.

In Dubai verbringen Anfisa und Brian Zeit mit dem bildenden Künstler Foad Hamzeh und dem Deep House DJ und Produzenten Rami Chami. Beide erfüllen das Klischee der protzigen Autos und des schnellen Geld nicht, das einem als erstes in den Sinn kommt, wenn man an die von Wolkenkratzern geprägte Metropole denkt. Wenn wir ein wenig an der Oberfläche dieser einzigartigen Stadt kratzen, lernen wir einen multikulturellen Schmelztiegel mit einer Kunst- und Kulturszene kennen, die den Nahen Osten neu definiert.

Barcelona steht seit langem an der Spitze der europäischen Kultur. Die von Gaudi inspirierte Skyline und das hedonistische Nachtleben der Stadt ziehen Besucher aus aller Welt an. Street Covers wirft ein Licht auf die DJane und Produzentin Camelia sowie den spanischen urbanen Plastikkünstler und Wandmaler Murfin und taucht in das pulsierende Herz der Stadt ein. Dabei stellt sich heraus, dass Barcelona nicht an Bedeutung verloren hat, sondern nach wie vor das Epizentrum der spanischen Untergrundbewegung ist.

Ungeachtet dessen, was man über die kolumbianische Stadt Medellin zu wissen glaubt: Die ausdrucksstarken Wandmalereien an fast jeder Straßenecke haben die Stadt in einen wunderbaren Wandteppich des Ausdrucks verwandelt. Das Nachtleben mit seiner reichen Mischung aus verschiedenen Genres bietet den Einheimischen zudem eine Fülle an Möglichkeiten, Salsa, Reggaeton und vieles mehr zu tanzen. Street Covers stellt die Sängerin und Songwriterin Solizantana und den internationalen bildenden Künstlers Manurat vor und zeigt eine Stadt, die wie keine andere für Wandel und Veränderung steht, wobei die Kunst der Katalysator dafür ist.

Johannesburg ist eine Stadt mit geteilter Geschichte, die sich zum aufgeschlossenen, kosmopolitischen Herzen Afrikas entwickelt. Nirgendwo wird das deutlicher als in der queeren Szene der Stadt, wo Kollektive einen weniger ausgetretenen Pfad beschreiten und einen sicheren Raum für queere Menschen als auch Frauen schaffen. Durch die Augen des DJs und Kulturschaffenden Lelowhatsgood, einer Pionierfigur in der zeitgenössischen Musikszene der Stadt, und von Shaun Oakley, eines Graffiti-Künstlers, Illustrators und Designers, der im ganzen Land Statements setzt, versucht dieser Film, die Wahrnehmung zu verändern, wie Kunst und Musik in Afrika lebendig werden können.

Liverpool ist eine Stadt mit einem reichen kulturellen Erbe, aber die Scouse-Kultur hat weit mehr zu bieten als Beatles-Touren und Fußball. Street Covers beleuchtet den unabhängigen Geist der Stadt und das Gemeinschaftsethos, das sie antreibt – und zwar durch die Augen von Cherie Grist Renshaw, einer zeitgenössischen Künstlerin und Gründungsmitglied von Bold Place, das sich auf die Förderung von weiblichen Kreativen konzentriert, sowie von DJ und Produzent Dowd, der auf den Unterströmungen der britischen Musikszene surft. Der Film fordert alle, die glauben, Liverpool sei eine Stadt, die von ihrer Geschichte lebt, dazu auf, ihre Meinung zu überdenken und zu erkennen, dass sie weiterhin an der Spitze der britischen Kultur bleibt.

Anfisa Letyago kommentiert: „In die wahre Kultur all dieser wunderschönen Städte aus der ganzen Welt einzutauchen, ist etwas völlig Neues für mich. All die lokalen Talente sind so inspirierend, und mit ihnen an ihren neuen Tracks zu arbeiten, war in den letzten Monaten eine unglaubliche Erfahrung für mich. Sie sind wahre Stars, die sich mit ihrer Kreativität jenseits des Mainstreams bewegen. Ich kann es kaum erwarten, dass sie der Welt zeigen, woran sie gearbeitet haben."

Brian Cannon fügt hinzu: „Es war inspirierend, die lokalen Talente in all diesen Städten zu treffen. Ganz gleich, welchen Hintergrund sie haben oder woher sie kommen: Sie sprühen vor Leidenschaft für ihre Disziplin, und das ist für mich sehr nachvollziehbar." Zu sehen, dass sie sich der Herausforderung stellen, Kunst für Musik zu schaffen, Kunst für Musik zu machen, eine einzigartige Aufgabe, und an ihrer Seite zu sein, um sie durch den Prozess zu führen, war sehr lohnend."

John Beasley, Global Director of Consumer Experience, BAT, kommentiert: „Jede Stadt hat mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick sieht. Wir ziehen den Vorhang zurück und laden die Menschen dazu ein, über ihren sozialen Feed hinauszuschauen, während wir den künstlerischen Pulsschlag im Herzen dieser Städte entdecken und die erstaunlichen Talente aufdecken, die in ihnen schlummern. Street Covers erzählt die Geschichten der urbanen Unterwelt, wo die Kreativität explodiert, die Inspiration gedeiht und die Provokateure aufsteigen. Wir freuen uns sehr, die Verschmelzung von Musik und Kunst zufeiern und die Kunstfertigkeit von Albumcovern wiederzubeleben, die in der digitalen Welt verloren gegangen ist. Gleichzeitig präsentieren wir diese kreativen Talente auf einer globale Bühne, damit alle sie entdecken können."

Die Heldenfilme für die einzelnen Märkte werden in den kommenden Monaten veröffentlicht. Sie beleuchten die lokalen kreativen Szenen und die Kunst- und Musiktalente, die im Mittelpunkt dieser Szenen stehen. Sie können auf dem YouTube-Kanal von Vuse Worldwide angesehen werden. Die Paare lokaler Talente aus jedem Markt werden in den kommenden Monaten unter der fachkundigen Anleitung von Anfisa und Brian weiter zusammenarbeiten, um einen Musiktitel zu kreieren, der ihre kreative Entdeckungsreise repräsentiert, sowie ein Cover, das die Titel zum Leben erweckt. Sie können ihr Projekt unter @vuse.worldwide verfolgen.

