Envision-Digital

Envision Digital und Bureau Veritas schaffen Net Zero-Kompetenzzentrum

Paris/München (ots)

Envision Digital gibt heute gemeinsam mit Bureau Veritas die Eröffnung eines "Net Zero"-Kompetenzzentrums bekannt. Dieses soll Unternehmen dabei helfen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Durch die Zusammenarbeit mit Envision Digital profitiert Bureau Veritas von der Expertise eines weltweit führenden Unternehmens im Bereich des Monitorings und der Reduzierung von CO2-Emissionen. Das Kompetenzzentrum unterstützt Organisationen bei der Dekarbonisierung sowie der Reduktion des Energieverbrauchs und ermöglicht es, die Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung der Ziele kontinuierlich zu überprüfen. Dank digitalisierter, nachvollziehbarer und zertifizierbarer Prozesse können so deutliche Fortschritte bei den "Net Zero"-Verpflichtungen und damit der Erreichung der Klimaziele geschafft werden.

Envision Digital ist Technologieführer im Bereich Künstliche Intelligenz und IoT (AIoT) für "Net Zero"-Ziele und Dekarbonisierung. EnOS, das proprietäre AIoT-Betriebssystem von Envision Digital, verbindet und verwaltet weltweit über 240 Millionen vernetzte Objekte und 560 Gigawatt an Energieanlagen. Bureau Veritas ist Weltmarktführer im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung. Das Kompetenzzentrum bündelt die Kräfte der beiden Unternehmen.

Angebot für drei Bereiche des CO2-Managements

Zertifizierung der CO2-Emissionen in Echtzeit, um die Glaubwürdigkeit zu gewährleisten und die Berichterstattung über Daten (CSRD, ESG usw.) zu erleichtern

Erreichen der festgelegten Energie- und CO2-Reduktionsziele bei gleichzeitiger Optimierung der Kosten

Finanzierung der für die Überwachung der CO2-Emissionen erforderlichen Investitionen (Lieferung von Sensoren, Installation der Plattform, Service für Energie- und CO2-Management) über Energiesparzertifikate - für das Bureau Veritas über seine Tochtergesellschaft Capital Energy, einem der führenden Experten in Frankreich für dieses Thema

Lösung für eine CO2-freie Wirtschaft

Maher Chebbo, Managing Director EMEA bei Envision Digital, sagt: "Die digitale Plattform EnOS, die wir den Teams von Bureau Veritas zur Verfügung stellen, basiert auf unserer AIoT-Technologie, die eine weltweit führende IoT-Plattform mit fortschrittlichem Know-how im Bereich der künstlichen Intelligenz für die Dekarbonisierung kombiniert. Die Lösung ermöglicht die Auswertung und Optimierung des Energieverbrauchs und des CO2-Fußabdrucks der Kunden, um den Übergang zu einer CO2-freien Wirtschaft zu beschleunigen. Dieses Marktsegment wird nicht zuletzt angesichts zunehmender Energie- und Umweltkrisen immer relevanter. Dank des Know-hows des Weltmarktführers Bureau Veritas haben unsere Kunden Zugang zu den Dienstleistungen eines gemeinsamen Kompetenzzentrums, das einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt und sich der Umsetzung praktischer, effizienter und innovativer Lösungen widmet."

"Das Kompetenzzentrum eröffnen wir als Antwort auf die immer anspruchsvolleren gesetzlichen Berichtspflichten und die stark steigenden Energiekosten. Das Zentrum stellt eine fundamentale Innovation für unsere Kunden dar, da es diesen ermöglichen wird, ihre "Net Zero"-Ziele schneller zu erreichen. Es ist ein weiterer Beweis für das Engagement von Bureau Veritas, seinen Kunden zu helfen, effizienter und glaubwürdiger bei der Umsetzung nachhaltiger Lösungen zu sein. Als unabhängiger Dritter bieten wir mit Unterstützung von Envision Digital, dem Marktführer auf diesem Gebiet, Dienstleistungen und Lösungen für die heutigen energetischen und ökologischen Herausforderungen an", erklärt Jacques Pommeraud, EVP Africa, France & Government Services bei Bureau Veritas.

Bureau Veritas und Envision Digital bieten ihren Kunden ein sicheres, modulares, digitales Dekarbonisierungssystem zusammen mit einer umfassenden technischen Unterstützung an. Das Angebot umfasst ein Konzept, die Installation der Software, das Energiemanagement und die abschließende Zertifizierung gemäß dem französischen Standard "White Certificate Financing".

Über Envision Digital:

Envision Digital ist eines der führenden Greentech-Unternehmen der Welt. Das Software-Unternehmen fokussiert sich auf die digitale Transformation der Energie-Branche mit dem Ziel, Energie effizienter zu nutzen und damit einen essentiellen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft zu leisten. Kern ist dabei das unternehmenseigene Energy Operating System EnOS, eine auf Artificial Intelligence of Things (AIoT) basierende Software für das intelligente Management von Energie. Rund um EnOS bietet Envision Digital eine Vielzahl an Services im Bereich der Elektromobilität für Privatpersonen und Unternehmen, für smarte Gebäude sowie Smart Cities an.

Mit "Charging by EnOS" liefert das Unternehmen im Segment der Elektromobilität ein All-in-One-Paket für private Ladestationen sowie Firmenflotten. Das Paket umfasst die intelligente Ladebox, eine professionelle Installation sowie einen attraktiven Ökostromtarif samt Smartmeter. Die "Charging by EnOS"-Ladelösung lässt sich zu einer umfassenden AIoT-Lösung im privaten und geschäftlichen Umfeld erweitern.

Die deutsche Envision Digital ist ein Tochterunternehmen von Envision Digital mit Hauptsitz in Singapur, welche rund 500 Mitarbeitende in weltweit zwölf Niederlassungen beschäftigt.

Über Bureau Veritas:

Bureau Veritas ist ein weltweit führender Anbieter von Labortests, Inspektionen und Zertifizierungsdienstleistungen. Die 1828 gegründete Gruppe beschäftigt mehr als 80.000 Mitarbeitende in mehr als 1.600 Büros und Laboren rund um den Globus. Bureau Veritas unterstützt seine 400.000 Kunden bei der Verbesserung ihrer Leistung, indem es Dienstleistungen und innovative Lösungen anbietet, um sicherzustellen, dass ihre Anlagen, Produkte, Infrastrukturen und Prozesse den Standards und Vorschriften in Bezug auf Qualität, Gesundheit und Sicherheit, Umweltschutz und soziale Verantwortung entsprechen.

Bureau Veritas ist an der Euronext Paris notiert und in den folgenden Indizes vertreten: CAC 40 ESG, CAC Next 20 und SBF 120. Kompartiment A, ISIN-Code FR 0006174348, Börsenkürzel: BVI. Weitere Informationen finden Sie unter www.bureauveritas.com.

Original-Content von: Envision-Digital, übermittelt durch news aktuell