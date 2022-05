Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V.

So bunt wie das Leben: Tag des Tees 2022

Ob Traditionalisten, Hipster, Ernährungsbewusste oder stille Genießer, der 21. Mai ist für alle Teefans auch in diesem Jahr wieder ein ganz besonderer Tag. Weltweit wird er als International Tea Day und hierzulande als Tag des Tees gefeiert. Mit dem Motto "So bunt wie das Leben" erinnert die Teebranche dabei speziell an die große Farb- und Geschmacksvielfalt, mit der Tees, Kräuter- und Früchtetees täglich Freude ins Leben und willkommene Abwechslung in die Ernährung bringen.

"Tee ist nicht nur ein tolles Lebensmittel, sondern für immer mehr Menschen auch Teil eines Lifestyles, mit dem der Monotonie genussvoll eine Absage erteilt wird. Mit ihren tollen natürlichen Farben und dem riesigen Geschmacksspektrum sind Tees, Kräuter- und Früchtetees einfach ideal, um den Alltag mit kleinen Wow-Momenten zu unterbrechen", erklärt Kyra Schaper vom Deutschen Tee & Kräutertee Verband die anhaltende Begeisterung für mehr Tee im Leben. "Ob das tiefe Rot von Hibiskus, das satte Grün von Matcha, das knallige Gelb von Kamille, das leuchtende Goldbraun von einem Darjeeling second flush oder das dunkle Rotgold eines Assam Tees - die natürliche Farbskala von Tees ist wirklich faszinierend", erläutert Kyra Schaper weiter. Zu den Farben kommen dann noch die vielen Geschmacksnoten - lieblich, blumig, fruchtig, zitronig, scharf, mild, kräftig, dezent oder sehr elegant. Tees sind für jede Stimmung, für jeden Geschmack und für jede Tageszeit zu haben.

Vielleicht ist auch dies ein Grund dafür, dass Tees jeglicher Couleur bei uns im Trend liegen und auch bei jüngeren Zielgruppen zunehmend angesagt sind. Die tägliche Ernährung abwechslungsreicher, farbenfroher und damit auch sinnlicher zu gestalten - mit ihrer Buntheit machen es Tees einfach wunderbar leicht.

Den Tag des Tees mitfeiern. Am besten so bunt wie das Leben.

Und wie feiern Teefans nun ihren 21. Mai? Sie nehmen die Tassen und Becher aus dem Schrank und stoßen mit einem guten Tee an. In ihrer Lieblingsfarbe oder zur Feier des Tages einfach mal in einer ganz neuen Geschmacks- oder Farbrichtung, die überall zum genussvollen Entdecken einladen.

Hintergrund: Der International Tea Day und seine besondere Bedeutung in Deutschland

2019 haben die Vereinten Nationen den 21. Mai zum International Tea Day erklärt, um die große Bedeutung von Schwarztees (Camellia sinensis) zu würdigen. In Deutschland, wo sich traditionell auch Kräuter- und Früchtetees großer Beliebtheit erfreuen, wird der International Tea Day auf Initiative des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands e. V. hin als Tag des Tees gefeiert.

