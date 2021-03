STEIN HGS

B2B-Onlinehändler STEIN HGS bietet zertifizierten Corona-Schnelltest an

Hotgen-Schnelltest mit Sonderzulassung als Selbsttest durch das BfArM (AT282/21) ab jetzt online bestellbar

Seevetal (ots)

Die Bundesregierung hat durch eine aktuelle Novelle der sogenannten Medizinprodukte-Abgabeverordnung den Weg frei gemacht, damit im großen Stil der Vertrieb von "Corona-Selbsttests" für den Einsatz in den eigenen vier Wänden oder direkt am Arbeitsplatz erfolgen kann. "Wir haben frühzeitig auf die jetzt erlassene Gesetzesnovelle reagiert und sind nun sofort in der Lage, unseren Kunden einen zertifizierten und einfach handbaren Corona-Selbsttest anzubieten," sagt Stephan Otte, Geschäftsführer der STEIN HGS in Seevetal bei Hamburg. Bezogen werden kann der Selbsttest über den Online Shop von STEIN HGS (https://bit.ly/3qp9mp5) und kostet pro Stück ab 4,90 Euro zzgl. MwSt. und Versand.

Der neuartige Test, der in China entwickelt wurde, kann wie folgt von Jedermann eingesetzt werden: Der Anwender nimmt einen Abstrichtupfer aus der Verpackung und führt diesen ca. 1,5 cm in ein Nasenloch ein. Dort wird der Tupfer mindestens 15 Sekunden lang 4-6-mal in einer kreisförmigen Bewegung entlang der Nasenwand bewegt, um möglichst viele Zellen und Schleim aufzusammeln. Derselbe Vorgang wird mit dem anderen Nasenloch wiederholt. Anschließend wird der Tupfer im mitgelieferten Probeentnahmerohr, welches eine Flüssigkeit enthält, mindestens 15 Sekunden eingeweicht. Nun werden 4 Tropfen der gewonnenen Probe auf eine Testkassette gegeben. Schon nach 15 Minuten lässt sich das Testergebnis feststellen.

Der hier beschriebene Hotgen-Schnelltest besitzt eine Sonderzulassung als Laientest durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (kurz: BfArM) unter der BfArM-AT-Nummer AT282/21. Das BfArM hat die ersten Sonderzulassungen nach §11 Absatz 1 Medizinproduktegesetz (MPG) von Antigen-Tests zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests) zum Nachweis von SARS-CoV-2 vor ca. 2 Wochen erteilt

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie unterstützt die STEIN HGS seine Kunden aus Unternehmen, Behörden und sonstigen Organisationen dabei, die Corona-Verordnungen der Politik mit den entsprechenden Produkten umzusetzen. Dazu gehört zum Beispiel eine breite Produktpalette und individuelle Beratung zur Umsetzung von Social-Distancing Maßnahmen etwa durch den Einsatz von Bodenmarkierungen, Personenleitsystemen, Hinweisschildern oder Hygienetrennwänden.

Aber auch beim Thema Community- und medizinische Schutzmasken ist der Spezialanbieter ein wichtiger und vor allem verlässlicher Ansprechpartner, nicht nur für Betriebe aller Art, sondern insbesondere für den Gesundheitssektor sowie systemrelevante Einrichtungen. Die STEIN HGS war bereits zu Beginn der Pandemie und bis heute in der guten Lage, verkehrsfähige medizinische Masken (u. a. FFP2- und OP-Masken) mit den dafür nötigen Zertifikaten und Genehmigungen anbieten zu können, da sie auf langjährige, stabile Produzenten- und Lieferantenbeziehungen beim Bezug von Schutzausrüstung zurückgreifen konnte. "Wir freuen uns, dass wir auch jetzt wieder mit dem Corona-Selbsttest der schnelle Lösungsanbieter in einer Pandemie sein können, die unsere Kunden immer wieder vor neue Herausforderungen stellt," so Stephan Otte.

Über die STEIN HGS GmbH

Die STEIN HGS GmbH wurde 1999 in Hamburg gegründet und ist ein voll digitalisierter B2B-Spezialanbieter für die Bereiche Betrieb und Lager, Baustelle, Verkehrssicherheit, Parkplatz und Kommunalbedarf. Wichtiges Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens ist die Kombination aus breitem Sortiment, professioneller Fachberatung, schneller Verfügbarkeit und Individualisierbarkeit der Produkte.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen zusätzliche Services, wie einen qualifizierten Außendienst für das Projektgeschäft, Montage durch Fachfirmen, Wartungs- und Ersatzteilservice. Auch Regalinspektionen oder Leiterprüfungen nach DGUV können über STEIN HGS beauftragt werden.

