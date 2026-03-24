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Studie: Arbeitsdruck in Deutschland steigt: Personalabteilungen beobachten mehr Krankenstände und sinkende Motivation unter Arbeitnehmern

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Köln (ots)

Mehrheit deutscher Beschäftigter berichten von steigender Arbeitsbelastung

Personalabteilungen beobachten mehr Krankmeldungen und sinkende Motivation

Fachkräftemangel wird als größtes Problem angesehen

Der Druck im Arbeitsalltag vieler Beschäftigter in Deutschland nimmt zu. Eine deutliche Mehrheit (58,7%) der Erwerbstätigen berichtet, dass ihre Arbeitsbelastung in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen ist. Das zeigt eine repräsentative Studie des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der HR-Plattform Factorial.

Als wichtigste Ursachen für den steigenden Arbeitsdruck nennen Beschäftigte Fachkräftemangel, wirtschaftliche Unsicherheit und zunehmende Bürokratie.

HR registriert Folgen der Arbeitsverdichtung

Während viele Beschäftigte den steigenden Druck im Arbeitsalltag spüren, sehen Personalabteilungen zunehmend auch die Folgen dieser Entwicklung.

Laut Studie berichten HR-Verantwortliche vor allem von steigenden Krankenständen (49,5%) sowie sinkender Motivation und Engagement der Mitarbeitenden (41,7%).

Auch der Fachkräftemangel bleibt spürbar: 29,5% der HR-Verantwortlichen beobachten längere Besetzungszeiten für offene Stellen.

Die Ergebnisse zeigen, dass steigender Arbeitsdruck in vielen Unternehmen bereits konkrete Auswirkungen auf Gesundheit, Motivation und Recruiting hat.

Arbeitswelt unter wachsendem Druck

Gleichzeitig sehen viele Unternehmen weitere Herausforderungen auf sich zukommen. 64,9% der HR-Verantwortlichen erwarten, dass die Anforderungen an ihre Arbeit in den kommenden zwölf Monaten weiter steigen werden.

Neben wirtschaftlichen Faktoren gewinnt auch der technologische Wandel an Bedeutung: Fast jede fünfte beschäftigte Person sieht Künstliche Intelligenz als einen der wichtigsten Treiber für Veränderungen in der Arbeitswelt.

René Nießen-Moloney, Director DACH von Factorial kommentiert die Studie wie folgt: "Viele Unternehmen stehen derzeit unter starkem Druck und das zeigt sich zunehmend auch im Arbeitsalltag der Beschäftigten. Personalabteilungen beobachten bereits steigende Krankenstände und sinkende Motivation. Das sind wichtige Signale dafür, wie stark sich die Arbeitswelt derzeit verändert. Hier müssen Unternehmen schnell reagieren. Zum Wohl ihrer Mitarbeiter und der wirtschaftlichen Entwicklung."

Den vollständigen Report zum Download finden Sie HIER.

Methodik

Civey hat für Factorial vom 23. bis 27. Februar 2026 rund 500 Entscheidungstragende im HR-Bereich sowie 2.750 Erwerbstätige in Deutschland online befragt. Die Ergebnisse sind unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 4,4 Prozentpunkten (HR-Entscheider) bzw. 2,5 Prozentpunkten (Erwerbstätige) repräsentativ.

Über Factorial

Factorial wurde 2016 in Barcelona gegründet und bietet eine KI-gestützte Plattform für Geschäftsprozesse, mit der mehr als 15.500 Unternehmen in über zehn Ländern ihre Abläufe optimieren und fundiertere Entscheidungen treffen können.

2022 erreichte das Unternehmen den Unicorn-Status und setzt seine Expansion mit dem Ziel fort, die umfassendste und zugleich benutzerfreundlichste Lösung für Unternehmen jeder Größe zu werden.

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