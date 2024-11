The Future Investment Initiative (FII) Institute

Dritter Tag der FII8 endet mit Ankündigung von Geschäftsabschlüssen mit einem Volumen von 70 Milliarden Dollar

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Das Future Investment Initiative (FII) Institute beendete Tag 3 seines 8. jährlichen Treffens in Riad mit einem „Investment Day" unter dem Motto „Infinite Horizons: Investing Today, Shaping Tomorrow". Führungspersönlichkeiten, Investoren und Innovatoren erkundeten Wege, um wirkungsvolle Investitionen in Schwellenländern, Risikokapital und nachhaltige Wachstumsstrategien voranzutreiben und damit die Weichen für die Zukunft des globalen Finanzwesens und der wirtschaftlichen Entwicklung zu stellen.

Richard Attias, CEO des FII Institute, kommentierte die Ereignisse des Tages: „Die heutigen Gespräche unterstrichen die Kraft gezielter Investitionen, um traditionelle Grenzen zu überschreiten und Möglichkeiten auf Märkten zu schaffen, welche die Gestaltung des nächsten Wirtschaftszeitalters einläuten. Unser gemeinsamer Fokus auf den Einsatz von Kapital mit langfristiger Vision und Nachhaltigkeit wird uns bei der Navigation durch eine sich ständig verändernde Landschaft leiten."

Highlights von Tag 3 der FII8:

1. Einleitende Bemerkungen von S.E. Faisal F. Alibrahim

S.E. Faisal F. Alibrahim, Minister für Wirtschaft und Planung des Königreichs Saudi-Arabien, gab in seiner Eröffnungsrede die Richtung für den Tag vor. Er betonte die Rolle von Investitionen bei der wirtschaftlichen Umgestaltung Saudi-Arabiens im Rahmen der Vision 2030 und hob das Wachstum außerhalb des Ölsektors als entscheidend für die künftige Diversifizierung hervor.

2. Panel zum Wachstum alternativer Anlagen in Schwellenländern

Wichtige Erkenntnisse wurden in einer Sitzung mit S.E. Mohammed El-Kuwaiz, Vorsitzender der Capital Market Authority (CMA), Rishi Kapoor, stellvertretender Vorsitzender und CIO von Investcorp, und Chip Kaye, Vorsitzender von Warburg Pincus LLC, ausgetauscht, die neue Grenzen beim Wachstum alternativer Vermögenswerte zum Thema hatte. Dieses Panel untersuchte die Trends, die Investitionen in Schwellenländern vorantreiben, und beleuchtete die Regionen, die die nächste Wachstumsphase anführen werden.

3. Runder Tisch der Kapitalgeber

In einer hochrangigen Diskussion erörterten einflussreiche Führungskräfte die für 2024 prognostizierten Auswirkungen auf alternative Anlagen und die Diversifizierungstrends, die institutionelle Portfolios prägen. An dem Gespräch am runden Tisch nahmen zahlreiche Experten, darunter institutionelle Anleger und Vordenker, teil, die sich darüber austauschten, inwiefern alternative Anlagen bei der Bewältigung wirtschaftlicher Unwägbarkeiten eine entscheidende Rolle spielen.

4. Risikokapital-Hotspots: Katalysatoren für den Umbruch

In dieser Sitzung untersuchte das Gremium die sich entwickelnde Landschaft der Innovationsfinanzierung, wobei der Schwerpunkt auf Entwicklungen in aufstrebenden Märkten wie Saudi-Arabien lag.

5. Initiative Gesundheit und Humanität

In Rahmen der weltweiten Bemühungen, eine gesündere Zukunft für alle zu sichern, hat das FII Institut die „Healthy Humanity Initiative" ins Leben gerufen und über 100 Unternehmen, zehn Krankenversicherer und Regierungen aus dem globalen Süden und Norden eingeladen, sich der Bewegung anzuschließen, um Leben zu verändern, indem sie Bürgerinnen und Bürgern alle zwei Jahre kostenlose Vorsorgeuntersuchungen anbieten, bis zu 50 Prozent der Gesundheitsausgaben erlassen und steuerfreie Leistungen gewähren. Bislang wurde diese Initiative von Saudi Health in All Policies (HIAP), Claure Group, Moderna, Merck GCC, Ausmed Global, Qi Ming Venture Partners, Burjeel Holdings, SCAI, CURA, Genrait und Cleveland Clinic unterstützt.

6. Health Longevity Compass – Kompass für ein gesundes und langes Leben

Das FII Institute präsentierte die Ergebnisse des Healthy Longevity Compass, für den in Zusammenarbeit mit dem McKinsey Health Institute 22.600 Personen in 21 Ländern befragt wurden. Die Studie ergab, dass 70 Prozent der Menschen gesündere Lebensgewohnheiten anstreben, aber 43 Prozent in den Entwicklungsländern mit dem Zugang zu gesunden Lebensmitteln unzufrieden sind. Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

7. Investment Day

Mit dem FII8 Investment Day wurde ein dynamisches neues Kapitel für das unternehmerische Ökosystem aufgeschlagen, das kühne Visionen in umsetzbare Lösungen verwandelt, die den Fortschritt vorantreiben. Beim ersten globalen Programm, das vom FII Institute veranstaltet wurde, präsentierten fünf Start-up-Unternehmen ihre bahnbrechenden technischen Lösungen, mit denen sie die dringendsten globalen Herausforderungen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Robotik, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Bildung angehen. Zu den Innovatoren gehörten: Oxccu, Sakuu, Beyond-Aero, Archireef und Bytelearn.

Aus dem Finale ging Sakuu als Sieger hervor und wurde als „FII8 Innovator 2024" ausgezeichnet. Jedes teilnehmende Unternehmen erhielt 2025 kostenlose Mitgliedschaften im FII Institute und Zugang zum FII Venture Program, unterstützt von General Atlantic und Lakestar. Dieses umfassende Unterstützungssystem soll ihr Wachstum beschleunigen und bietet beispiellose Möglichkeiten für Marktexpansion, Wissensaustausch und globale Sichtbarkeit. Darüber hinaus kommen die innovativen Start-ups für ein Marktexpansionspaket in Frage, das Finanzierungszuschüsse und Starthilfe in Höhe von mehr als 10 Mio. Dollar vorsieht. Sie können auch vom Soft-Landing-Programm über NTDP (Saudi-Arabien) und den Hong Kong Science and Technology Park profitieren.

8. Schlussbemerkungen von Prinz Faisal bin Farhan Al Saud, Außenminister von Saudi-Arabien Prinz Faisal betonte die Bedeutung des Konzepts des „Global Citizenship" für die Bewältigung der drängenden Probleme unserer Zeit. Er betonte, dass die Zusammenarbeit zwischen den Nationen von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung von Konflikten, Klimawandel, Gesundheitskrisen und wirtschaftlichen Ungleichheiten sei.

9. Ankündigungen: Während der viertägigen FII8-Konferenz wurden mehr als 30 Ankündigungen mit einem Volumen von 70 Milliarden Dollar gemacht, die sich auf die Förderung nachhaltiger Entwicklung und innovativer Lösungen für die Menschheit konzentrierten. Darüber hinaus wurden strategische Partnerschaften gegründet, die die Zusammenarbeit über verschiedene Sektoren hinweg, einschließlich Technologie, Lebensqualität und Innovation, hervorheben.

Zum Abschluss der FII8 wurde deutlich, dass eine einheitliche Front für positive Veränderungen besteht. Die kollektiven Stimmen von Führungskräften und Innovatoren verdeutlichten, dass die Zukunft nicht nur eine Vision ist, sondern eine Bewegung, an der wir alle beteiligt sind. Tag 3 des FII8 zeigte das Engagement des Instituts, Kapital mit wirkungsvollen Initiativen zu verbinden und die globale Investitionslandschaft weiter zu stärken. Das FII Institute setzt seinen Auftrag fort, nachhaltige und zukunftsorientierte Investitionen zu fördern, die den Wandel in verschiedenen Regionen vorantreiben.

