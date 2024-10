The Future Investment Initiative (FII) Institute

Das FII Institut gibt die Ergebnisse des FII PRIORITY Compass 2024 bekannt

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Große Umfrage zeigt Vertrauenskrise der Weltbevölkerung auf

Eine weltweite Umfrage hat ergeben, dass die Zufriedenheit der Bürger aus 24 Ländern, die 62 % der Weltbevölkerung ausmachen, dramatisch gesunken ist.

Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, mit der Weltlage unzufrieden zu sein – ein Rückgang um 11 % gegenüber 2023. In den USA ist das Vertrauen im letzten Jahr um 20 % gesunken.

Finanzielle Unsicherheit steht bei allen Bürgern an erster Stelle, wobei Inflation und Arbeitsplatzsicherheit die größten Probleme darstellen. Die Sorgen über die schlechte Leistung der Regierung, das Gesundheitswesen und die Technologie haben die Umweltprobleme verdrängt, die auf den fünften Platz zurückgefallen sind und für nur 13 % der Befragten die größte Sorge darstellen.

Diese Veränderungen bieten Führungskräften und politischen Entscheidungsträgern Einblicke in die Bewältigung globaler wirtschaftlicher Herausforderungen und zunehmend polarisierter Gesellschaften.

Die vom Future Investment Initiative (FII) Institute in Zusammenarbeit mit Ipsos in Auftrag gegebene Umfrage ermittelt die Stimmung der Bürger und konzentriert sich dabei auf die Bereiche Wirtschaft, Gesundheit, Technologie, Gesundheitswesen und Regierungsleistungen.

Diese Umfrage, die unter dem Namen FII PRIORITY Compass bekannt ist, findet jedes Jahr statt und befragt eine demografisch repräsentative Stichprobe aus verschiedenen Altersgruppen, Hintergründen und Ländern. Sie liefert Daten und Erkenntnisse, die dazu beitragen, die Diskussionen auf den Gipfeltreffen des FII Instituts im Laufe des Jahres zu gestalten und zu informieren.

Ziel des Instituts ist es, einen positiven Einfluss auf die Menschheit auszuüben, indem es sich mit gemeinsamen Themen wie Wirtschaftswachstum, Wohlstand, Klimawandel, Technologieregulierung und gerechtem Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung befasst.

Der diesjährige FII PRIORITY Compass-Bericht zeigt mehrere Schlüsselthemen auf:

Die Unzufriedenheit nimmt weltweit stark ab

40 % der Befragten wählten im dritten Jahr in Folge die Lebenshaltungskosten als ihre Hauptsorge

57 % berichten über eine Verschlechterung der Inflation, wobei dieses Problem im Globalen Norden besonders akut ist, wo 66 % eine Verschlechterung der Inflation angeben

An zweiter Stelle der weltweiten Prioritäten steht die Staatsführung. 71 % der Befragten sind mit dem Korruptionsniveau in ihren Ländern unzufrieden, wobei die Bedenken in Regionen mit politischer Instabilität besonders groß sind.

Die Gesundheitsversorgung ist die drittgrößte Sorge, wobei mehr als 50 % der Befragten mit der Anzahl der Ärzte unzufrieden sind, was das am häufigsten genannte Problem ist

Nur 13 % der Befragten geben an, dass die Umwelt ihre größte Sorge ist

Das einzige Land, in dem die Umwelt die größte Sorge der Bürger ist, ist Indien

Der globale Süden ist viel optimistischer (60 %) als der globale Norden (34 %), was das Potenzial der Technologie zur Verbesserung ihres Lebens angeht.

Von allen befragten Ländern sind die Bürger Saudi-Arabiens am zufriedensten mit ihrem eigenen Leben (84 %)

37 % sehen in der KI eine potenzielle Bedrohung, während 39 % unsicher sind, was die Bedenken der Gesellschaft hinsichtlich ihrer Auswirkungen verdeutlicht

Die FII8 findet vom 29. bis 31. Oktober in Riad statt. Mehr als 7000 Führungskräfte, Investoren, Experten, Wissenschaftler und Innovatoren nehmen an über 200 Podiumsdiskussionen teil, die sich mit den großen Fragen der Menschheit befassen. Diese Forschung wird diese Diskussionen bereichern, indem sie Einblicke in die tatsächlichen Probleme gibt, die die Menschen im Alltag betreffen.

Die FII8 findet einen Monat nach der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) und drei Wochen vor dem G20-Treffen in Rio de Janeiro statt. Sie findet vier Wochen vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Welt statt, die auf der COP29 in Aserbaidschan über Klimaschutzmaßnahmen beraten.

Richard Attias, Geschäftsführer des Future Investment Initiative Institute, sagt dazu:

„Diese Studie ist ein Weckruf für Führungskräfte und politische Entscheidungsträger weltweit. Die Ergebnisse sind ernüchternd, denn sie spiegeln die echten Sorgen der Bürger in aller Welt wider. Wir haben die einmalige Chance, eine bessere und sicherere Welt zu gestalten, aber nur, wenn sich die Verantwortlichen auf die wichtigen Themen konzentrieren."

Informationen zum FII Institute

Das Future Investment Initiative (FII) Institute ist eine globale, gemeinnützige Stiftung, die sich auf Daten stützt und über einen Investitionszweig und eine Agenda verfügt: Auswirkungen auf die Menschheit. Global und integrativ fördern wir großartige Talente aus der ganzen Welt und verwandeln Ideen in reale Lösungen in vier wichtigen Bereichen: Künstliche Intelligenz (KI) & Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

