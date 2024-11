wir pflegen e. V.

Presseeinladung

Bundestagswahl 2025: Appell pflegender Angehöriger an die politischen Parteien

Einladung zum digitalen Pressegespräch am 14. November

5 Millionen pflegebedürftige Menschen werden schon jetzt zu über 84 Prozent von An- und Zugehörigen zu Hause versorgt. Studien gehen von 7,1 Millionen pflegenden Angehörigen aus, ohne deren Pflegeleistungen zu allen Tages- und Nachtzeiten das deutsche Pflegesystem kollabieren würde.

In der nächsten Legislaturperiode muss der häuslichen Pflege mehr Bedeutung zugemessen werden als je zuvor. Auch im anstehenden Bundestagswahlkampf 2025 muss die häusliche Pflege eines der zentralen Themen sein.

Bei Pflegebedürftigkeit wünscht sich die überwältigende Mehrheit aller Bürger*innen, in den eigenen vier Wänden gepflegt zu werden. Doch während die Zahl der Pflegebedürftigen weiter steigt, nimmt die Zahl der beruflich Pflegenden ab. Die Versorgungssituation durch ambulante Pflegedienste ist bereits jetzt prekär: Sie führt zu Unterversorgung und überlastet pflegende Angehörige. Pflege und Beruf lassen sich oft nicht mehr vereinbaren. Viele pflegende Angehörige geben ihren Beruf ganz oder teilweise auf. Damit verliert die Wirtschaft dringend benötigte Fachkräfte.

Was fordern pflegende Angehörige zur Bundestagswahl 2025? Wie kann die Versorgung pflegebedürftiger Menschen und die Entlastung ihrer Angehörigen nachhaltig gesichert werden?

Der Bundesverband wir pflegen e.V. - Interessenvertretung und Selbsthilfe pflegender Angehöriger e.V. lädt Sie für Donnerstag, den 14. November von 10:30 bis 11:30 Uhr zu einem digitalen Pressegespräch ein. Wir stellen Ihnen unsere Lösungsvorschläge zur Entlastung pflegender Angehöriger und pflegender Eltern vor.

Es sprechen:

Edeltraut Hütte-Schmitz, Bundesvorstand und Fachkommission Pflegepolitik wir pflegen e. V. Jochen Springborn, pflegender Angehöriger in Berlin Bärbel Börger, pflegende Mutter und Arbeitskreis pflegende Eltern wir pflegen e.V.

Nach den inhaltlichen Statements wird es ausreichend Zeit für Fragen und Diskussionen geben.

