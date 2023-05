Lingoda GmbH

Lingoda, eine der führenden Online-Sprachschulen, hat den Start ihrer "Summer Sprint" - Kampagne angekündigt. Anhand der " Lingoda Sprint - Challenge" - ein zweimonatiger Sprachintensivkurs - soll Sprachlernende über die Sommermonate ihr Ziel erreichen, selbstbewusst eine neue Sprache zu sprechen. Die Kampagne läuft vom 12. Mai bis 6. Juli und bietet zwei Möglichkeiten, sich für den Sprint anzumelden: Der erste Sprint beginnt am 12. Mai mit Unterrichtsstunden vom 12. Juni bis zum 10. August. Der zweite Sprint beginnt am 9. Juni mit Unterrichtsstunden vom 10. Juli bis zum 7. September.

Mit der Summer Sprint - Kampagne möchte Lingoda Lernende dazu ermutigen, sich während des Sommers dem intensiven Sprachenlernen zu widmen. Der "Sprint" ist ein zweimonatiger Intensivkurs, der Teilnehmenden hilft, eine Routine aufzubauen und sie schneller an ihr Lernziel zu führen. Im Rahmen des Sprints können Teilnehmende zwischen zwei Intensitäten wählen: 30 Unterrichtsstunden in 60 Tagen oder 60 Unterrichtsstunden in 60 Tagen. Ziel ist es, innerhalb von zwei Monaten eine neue Sprache selbstbewusst sprechen zu können. Lingodas Unterrichtsstunden finden in kleinen Gruppen mit bis zu fünf Personen und folgen einem von Experten aufgestellten Lehrplan.

Für diejenigen, die sich frühzeitig für den Sommer-Sprint anmelden, bietet Lingoda exklusive Angebote von ihren Partnern GetYourGuide und MUBI an, deren Angebote die Lernenden beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen. Zusätzlich zum Paket für "early birds" bietet der Sprint auch die Möglichkeit, sich für einen Cashback von bis zu 50% und 100% zu qualifizieren, wenn man alle Kurse besucht und alle Regeln befolgt. Erfolgreiche Teilnehmende können sich am Ende des Sprints aber auch dafür entscheiden, Kursguthaben zu erhalten, das einen höheren Wert als der Cashback hat.

"Wir wissen, dass der Sommer eine herausfordernde Zeit für Sprachlernende sein kann, in der Urlaub, Outdoor-Aktivitäten und andere Ablenkungen um ihre Aufmerksamkeit konkurrieren", sagt Philippa Wentzel, Leiterin des Digital Education Teams bei Lingoda. "Deshalb starten wir die "Summer Sprint" - Kampagne - um Lernenden die Unterstützung zu bieten, die sie brauchen, um konzentriert zu bleiben und ihre Sprachlernziele zu erreichen."

Die "Summer Sprint" - Kampagne steht Lernenden aller Niveaus offen, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Teilnehmende können aus einem breiten Angebot an Sprachkursen wählen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch. Lingoas Sprachkurse sind online rund um die Uhr verfügbar und werden live von Lehrkräften auf muttersprachlichem Niveau unterrichtet.

"Eine neue Sprache zu lernen ist eine lohnende und erfüllende Erfahrung, kann aber auch eine Herausforderung sein", sagt Wentzel. "Unsere "Summer-Sprint" - Kampagne soll das Sprachenlernen zugänglicher und unterhaltsamer machen und Anreize bieten, um die Lernenden den ganzen Sommer über engagiert und motiviert zu halten."

Um mehr über Lingodas "Summer Sprint" - Kampagne, einschließlich Preis- und Kursoptionen, zu erfahren, besuchen Sie Lingodas Website unter https://www.lingoda.com/de/ oder https://www.lingoda.com/de/sprint/.

ÜBER LINGODA

Lingoda gehört zu den führenden Online-Sprachschulen. Gegründet in Berlin im Jahr 2013 bieten wir bequeme und barrierefreie Online-Sprachkurse in Deutsch, Englisch, Business-Englisch, Französisch und Spanisch für über 100.000 Lernende weltweit. Unsere Privat- und Kleingruppenkurse werden von mehr als 1.500 qualifizierten Lehrkräften mit muttersprachlichem Niveau unterrichtet. Mit fast 550.000 Unterrichtseinheiten pro Jahr, die rund um die Uhr zugänglich sind, haben wir es zu unserer Mission erklärt, in der Welt durch Sprachkurse Brücken zu bauen. Besuchen Sie www.lingoda.com für weitere Informationen.

