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Changan und CAOA bekräftigen ihr langfristiges Engagement in Brasilien mit einem neuen Investitionszyklus von 5 Mrd. R$ und einer wegweisenden Flex-Fuel-Technologie

ANÁPOLIS, BRASILIEN (ots)

Changan Automobile und CAOA haben heute mit der Einweihung einer hochautomatisierten Produktionslinie in Anápolis und dem Produktionsstart des ersten in Brasilien gefertigten CHANGAN UNI-T ein neues Kapitel für die brasilianische Automobilindustrie aufgeschlagen. Die Zeremonie, an der Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, Vizepräsident Geraldo Alckmin und S.E. Zhu Qingqiao von der chinesischen Botschaft in Brasilien teilnahmen, markiert eine neue Phase der Hightech-Industrialisierung und der grünen Mobilität im Land.

Dieser Meilenstein unterstreicht Changan's Engagement für den brasilianischen Markt, getragen von kontinuierlichen Investitionen in Produktionskapazitäten, technologische Modernisierung und fortschrittliche Fertigung. Mit der Einweihung beginnt ein neuer Investitionszyklus von 950 Mio. USD (5 Mrd. R$) für den Zeitraum 2026–2028. Zusammen mit den seit 2023 investierten 570 Mio. USD (3 Mrd. R$) beläuft sich das Gesamtinvestitionsvolumen in Anápolis auf 1,52 Mrd. USD (8 Mrd. R$), bei einer Jahreskapazität von 90.000 Fahrzeugen.

„Für Changan ist Brasilien nicht nur ein Investitionsstandort, sondern ein Land, in dem wir uns dem Aufbau einer langfristigen Zukunft verpflichtet haben", sagte Zhu Huarong, Vorsitzender der China Changan Automobile Group.

Ein Durchbruch in der lokalen Entwicklung

Der UNI-T ist das Ergebnis einer dreijährigen Zusammenarbeit von 200 chinesischen und brasilianischen Ingenieuren. Herzstück des Modells ist der fortschrittliche 1,5-Turbo-GDi-BlueCore-Flex-Motor – ein von Changan entwickelter Antrieb, der vom spezialisierten Team von CAOA für jede Ethanol-Benzin-Mischung abgestimmt wurde.

Dieses SUV der „Next Level"-Generation absolvierte 200.000 km Tests unter den unterschiedlichen Klimabedingungen Brasiliens und gewährleistet so Langlebigkeit, Effizienz und Leistung im lokalen Einsatz. Es verbindet globale Ingenieurskompetenz mit lokal angepassten Innovationen – darunter ein vollständig lokalisiertes portugiesisches Sprachsteuerungssystem und ein vernetztes Cockpit – und bietet damit ein auf brasilianische Fahrer zugeschnittenes Erlebnis.

„Der UNI-T ist weit mehr als ein neues Modell. Er zeigt, dass Brasilien sich als globales Zentrum für automobile Spitzentechnologie in Entwicklung und Produktion etablieren kann", sagte Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, Co-Präsident von CAOA.

Antrieb für Brasiliens Reindustrialisierungsplan

Der CHANGAN UNI-T steht im Zentrum dieser lokalisierten Antriebstechnologien. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf der Digitalisierung der Montagelinien und der Qualifizierung der Belegschaft und unterstützt damit das MOVER-Programm der Bundesregierung.

Auf Basis dieser Flex-Fuel- und HEV-Plattform plant Changan die Einführung einer vollständigen Palette von Hybrid- und elektrifizierten Varianten und stärkt damit lokale Lieferketten und F&E. Mit mehr als 60 neuen Händlerstandorten im Jahr 2026 baut Changan zugleich seine Vertriebspräsenz aus und verankert fortschrittliche Fabrik- und Antriebstechnologien in Brasiliens Industrielandschaft – mit dem Ziel, die nächste Phase intelligenter und nachhaltiger Mobilität maßgeblich mitzugestalten.

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