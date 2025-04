Changan Automobile

ChangAn skizziert die Vision 2030 auf der „Vast Ocean Plan: United Towards the Peak"-Themenkonferenz für Partner in Übersee in Chongqing

Chongqing, China (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen beschleunigt seine globale Expansion mit dem Ziel, eine Automobilmarke von Weltrang zu werden.

ChangAn Automobile („ChangAn" oder „das Unternehmen"), ein intelligentes Technologieunternehmen für kohlenstoffarme Mobilität, war kürzlich Gastgeber der 2025 Overseas Partner Conference in Chongqing unter dem Motto „Vast Ocean Plan: United Towards the Peak". Bei der Veranstaltung kamen mehr als 500 Partner aus gut 70 Ländern zusammen, um über die weltweiten Erfolge des Unternehmens zu diskutieren und sich über den künftigen Fahrplan auszutauschen. Während der Konferenz stellte ChangAn seine „Vision 2030" vor, in der über 10 Milliarden Dollar an globalen Investitionen zugesagt wurden. Das Unternehmen strebt an, bis 2030 weltweit 5 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen. ChangAn hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, eine der 10 größten Automarken der Welt zu werden.

Die globale Geschäftsstrategie von ChangAn ist weiterhin auf dem Vormarsch: Bis 2030 werden voraussichtlich 5 Millionen Fahrzeuge weltweit und 1,2 Millionen in Übersee gebaut.

In seiner Grundsatzrede auf der Konferenz 2025 hob Zhu Huarong, Vorsitzender von ChangAn Automobile, die Fortschritte des Unternehmens in den Bereichen neue Energien, Intelligenz und globales Geschäft in den letzten fünf Jahren hervor. Der weltweite Absatz stieg um 34,2 % auf 2,684 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2024, wobei 735.000 Fahrzeuge mit neuer Energie und 536.000 international verkauft wurden. „Von Produktexporten bis hin zur Globalisierung von Marken stärken wir unsere globale Wettbewerbsfähigkeit mit der doppelten Zielsetzung ‚Langfristigkeit und lokaler Betrieb'" sagte Zhu. In den nächsten fünf Jahren wird ChangAn fünf wichtige Überseemärkte anvisieren und die lokale Produktion, das Branding und den Kundenservice ausbauen.

Die Auslandsverkäufe von ChangAn gehörten 2024 zu den Top 3 der chinesischen Automobilexporte

Auf der Konferenz hob Li Mingcai, geschäftsführender Vizepräsident von ChangAn Automobile, die wichtigsten globalen Meilensteine hervor. Das Unternehmen hat seine erste internationale Produktionsstätte für NEVs in Thailand eröffnet und acht Produktionspartnerschaften im Ausland aufgebaut, wodurch eine Kapazität von 580.000 Einheiten erreicht wurde. 2024 gehörte ChangAn mit mehr als 500.000 international verkauften Fahrzeugen und einem Umsatz von über 11 Mrd. USD zu den drei größten Automobilexporteuren Chinas. Die Marke expandierte in 20 neue Länder und ist nun in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten und verfügt über 1.150 Vertriebskanäle. CHANG-AN, DEEPAL und AVATR erlangten internationale Anerkennung, wobei ChangAn nur 14 Monate nach Einführung des Vast Ocean Plan in die „BrandZ Top 50 Chinese Global Brands" aufgenommen wurde. „In der Welle der Antiglobalisierung hat ChangAn Automobile mit neun Jahren Exportwachstum in Folge die Stärke der intelligenten Fertigung in China unter Beweis gestellt", sagte Li.

Der „zweigleisige" Entwicklungsplan 2025 sieht die Einführung von 20 neuen Fahrzeugen auf internationaler Ebene vor

Die technologische Innovation bleibt das Kernstück der globalen Strategie von ChangAn, sagte Executive Vice President Wang Xiaofei. Das Unternehmen hat mehr als 114,8 Milliarden Yuan in Forschung und Entwicklung investiert und ein internationales Team von 18.000 Mitarbeitern aufgebaut, darunter 5.000 Software- und KI-Spezialisten. Der Plan 2025 umfasst eine zweigleisige Strategie für Kraftstoffe und neue Energien. Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen werden auf Märkte in Mittel- und Südamerika, dem Nahen Osten und Afrika sowie Eurasien abzielen, während Fahrzeuge mit neuen Energien sich auf den asiatisch-pazifischen Raum und Europa konzentrieren werden. ChangAn baut eine einheitliche globale Markenstruktur durch CHANG-AN, DEEPAL und AVATR auf und verfolgt eine „1+N"-Markenstrategie - eine globale IP und mehrere lokalisierte Kampagnen pro Jahr. Auf der Produktseite werden weltweit 20 neue Modelle (10 Benziner, 10 NEVs) vorgestellt, darunter der CS75PLUS, DEEPAL S05, AVATR 07 und CHANG-AN Q07.

ChangAn bleibt zuversichtlich und setzt auf zukünftiges Wachstum. In Zukunft wird sich das Unternehmen auf den Aufbau einer Strategie konzentrieren, die Wettbewerbsfähigkeit mit hoher Qualität verbindet. Dabei wird es seine Kernkompetenzen und technologischen Innovationen nutzen, um seine globale Präsenz auszubauen und seinen internationalen Einfluss weiter zu stärken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2674025/image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2674026/photo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/changan-skizziert-die-vision-2030-auf-der-vast-ocean-plan-united-towards-the-peak-themenkonferenz-fur-partner-in-ubersee-in-chongqing-302440536.html

Original-Content von: Changan Automobile, übermittelt durch news aktuell