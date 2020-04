Stadtmarketing Uelzen

Hoppeln auf Bestellung: Eltern können den Osterhasen in Uelzen nach Hause bestellen

Hansestadt Uelzen (ots)

Normalerweise hoppelt er von Familie zu Familie und versteckt dabei unerkannt die Ostereier. Nur wenige Kinder bekommen Ihn in dieser Zeit zu sehen. Nun hat sich die Fellnase kurzfristig dazu entschieden, sich einigen Kinder am Sonntag in Uelzen stellvertretend kurz zu zeigen.

Für Kinder im Alter von zwei bis sieben Jahren, die aufgrund geschlossener Kitas und Grundschulen in den letzten Wochen zuhause sind, hat sich das Stadtmarketing Uelzen eine schöne, bunte Aktion mit dem Osterhasen überlegt. Eltern können das Langohr persönlich am Sonntag nach Hause bestellen. Dieser klingelt, bringt ein kleines Geschenk mit, winkt herzlich und hoppelt entspannt weiter.

Eltern, die ihre Kindern mit dem Osterhasen am Sonntag überraschen wollen, können am Donnerstag, 9. April, zwischen 15 und 15:30 Uhr unter Tel. 0581-97319941 das Stadtmarketing anrufen und das Schlappohr bestellen. Die ersten 20 Anrufer bekommen den Zuschlag. Außerdem können Eltern am Donnerstag bis 16 Uhr auch eine Email an info@stadtmarketing-uelzen.de verfassen. "Dort können Sie uns mit wenigen Sätzen beschreiben, warum Sie denken, dass der Osterhase auch unbedingt bei Ihnen Halt machen sollte", erklärt das Stadtmarketing-Team. Zehn weitere werden daraus ausgewählt.

Der Service ist kostenfrei und wird vom Handelsverein Uelzen unterstützt. "Der Osterhase hat bestätigt, dass er sich freut, am Sonntag in der Stadt Uelzen und in den Ortsteilen einige Kinder besuchen zu dürfen. Natürlich wird sich der Osterhase an die Abstandsregeln, also mindestens 20 Löffel-Abstand, halten. Außerdem achtet er auf ein striktes Hasen-Kontaktverbot, mit den Pfoten und den Löffeln...", ergänzt das Stadtmarketing. Das Uelzen-Hilft Team der inzwischen 60 ehrenamtlichen Ausfahrer hat bereits signalisiert, den Hasen bei seiner Tour zu untersützen.

Für Menschen die noch Lebensmittel über die Ostertage benötigen, erinnert das Stadtmarketing-Team daran, spätestens bis Donnerstag um 12 Uhr die Bestellungen aufzugeben.

Informationen unter www.uelzen-hilft.de

Original-Content von: Stadtmarketing Uelzen, übermittelt durch news aktuell