Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Johanniter ziehen Bilanz: Solidarität und weltweite Hilfe in Krisenzeiten

Johanniter-Unfall-Hilfe veröffentlicht Jahres- und Auslandsbericht 2025

Berlin (ots)

Angesichts globaler Krisen und dramatischer Kürzungen der Mittel für humanitäre Hilfe sowie der Folgen des Klimawandels und gesellschaftlicher Spannungen blicken die Johanniter im aktuellen Jahresbericht auf ein herausforderndes, aber erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Dank des Einsatzes von über 79.000 haupt- und ehrenamtlichen Kräften im In- und Ausland konnte die Hilfsorganisation ein starkes Zeichen für Sicherheit, Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen.

"Für uns bedeutet diese veränderte Weltlage, gesellschaftliche Verantwortung neu und mutig zu denken. Es gilt, unsere Fähigkeiten und Strukturen vorausschauend weiterzuentwickeln", erklärt Oliver Meermann, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe. "Ob im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, in der Pflege oder in der humanitären Hilfe - dank unserer engagierten Mitarbeitenden sowie der wertvollen Unterstützung durch Spendende und Fördernde konnten wir vielen Menschen in existenzieller Not verlässlich beistehen."

Die Zahlen des Jahres 2025 sprechen für sich:

Über 900.000 Notfalleinsätze leisteten die Johanniter in der Notfallrettung.

Mehr als 300.000 Menschen wurden in Erster Hilfe geschult.

4,3 Millionen Menüs wurden durch die Johanniter-Menüdienste ausgeliefert.

13.482 Kinder und Jugendliche engagierten sich in der Johanniter-Jugend.

rund 1,4 Millionen Menschen weltweit profitierten von der Auslandshilfe der Johanniter in 65 Projekten und 19 Ländern.

Die Johanniter-Auslandshilfe

Auch international engagierten sich die Johanniter 2025 umfassend: In Ländern wie der Ukraine und im Nahen Osten lag der Fokus auf der Nothilfe für Menschen in akuten Krisen. Darüber hinaus unterstützten die Johanniter gemeinsam mit Partnerorganisationen den Aufbau medizinischer Versorgung, sicherten Lebensgrundlagen und stärkten Strukturen in unterversorgten Regionen - stets mit dem Ziel nachhaltiger Hilfe für besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen.

Der Jahresbericht 2025 der Johanniter-Unfall-Hilfe und der Jahresbericht 2025 der Johanniter-Auslandshilfe stehen ab sofort zum Download bereit.

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit 35.000 Beschäftigten, mehr als 44.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,1 Millionen Fördermitgliedern eine der großen Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein bedeutendes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.

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