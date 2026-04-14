Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Unterstützung für mobile Hilfen der Johanniter

Johanniter kooperieren mit Soziallotterie Traumautoverlosung

Berlin (ots)

Die Johanniter-Unfall-Hilfe und die neue Soziallotterie Traumautoverlosung gehen eine Kooperation ein, die die Unterstützung von sozialen Projekten ermöglicht. Im Zentrum steht die Hilfe von mobilen Diensten der Johanniter. Ziel ist es, dort zu unterstützen, wo Mobilität von Nöten ist. Besuchsdienste für mobilitätseingeschränkte Seniorinnen und Senioren, mobile Hilfe für wohnungslose Menschen sowie sanitätsdienstliche Versorgung von Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen werden davon profitieren. Im Zuge der Kooperation gehen 20 Prozent von jedem verkauften Los der Traumautoverlosung an die Johanniter.

"Wir freuen uns sehr über diese Kooperation mit der Traumautoverlosung", erklärt Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe. "Die Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere mobilen Hilfsangebote, die zum Teil spendenfinanziert sind, zu unterstützen."

Michael Lee, Gründer der Traumautoverlosung, betont: "Wir sind sehr stolz darauf, direkt zum Start der Traumautoverlosung mit den Johannitern einen so starken und etablierten Partner an unserer Seite zu haben. Als Soziallotterie ist Gemeinnützigkeit ein zentraler Bestandteil unseres Konzepts - umso mehr freuen wir uns darauf, gemeinsam mit den Johannitern konkrete Projekte zu unterstützen und Gutes zu bewirken."

Die "Traumautoverlosung" verbindet zwei Aspekte: Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Chance auf einen attraktiven Fahrzeuggewinn, während gleichzeitig soziale Projekte gefördert werden. Dieses Modell schafft einen direkten Zusammenhang zwischen Lotterie-Teilnahme und gesellschaftlichem Nutzen. Die Johanniter setzen die Mittel gezielt für mobile Hilfsdienste ein, die flexibel dort zum Einsatz kommen, wo Unterstützung benötigt wird.

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 33.000 Beschäftigten, rund 44.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. Mehr Informationen unter www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe.

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