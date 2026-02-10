Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Tag der 112: Den Rettungsdienst stärken!

Anlässlich des Tages der 112 fordern die Johanniter eine zügige Umsetzung der Reform der Notfallversorgung

Berlin (ots)

Oliver Meermann, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe, unterstreicht die Relevanz des Rettungsdienstes für die Resilienz unserer Gesellschaft: "Der Rettungsdienst ist zugleich Grundpfeiler der präklinischen Notfallversorgung und der medizinischen Gefahrenabwehr. Angesichts der sicherheitspolitischen Lage ist es unabdingbar, dass die Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes weiter ausgebaut wird. Dafür braucht es eine schnelle und zugleich umfassende Reform der Notfallversorgung."

Kevin Grigorian, Experte der Johanniter für den Rettungsdienst, ergänzt: "Die 112 rettet Leben: Allein im vergangenen Jahr sind unsere Rettungskräfte mehr als 800.000 Mal ausgerückt. Immer öfter handelt es sich bei den gefahrenen Einsätzen jedoch nicht um Notfälle. Eine bessere Erreichbarkeit der 116 117 und die digitale Vernetzung der Leitstellen würde die Situation für die Hilfesuchenden spürbar verbessern und die Rettungskräfte bei ihrer wichtigen Arbeit entlasten."

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 33.000 Beschäftigten, rund 44.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der großen Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein bedeutendes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. Weitere Informationen unter https://johanniter.de

