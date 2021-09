Immer in der Nähe - Schnelle und unkomplizierte Hilfe im Notfall mit dem Hausnotruf

Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: Heutzutage ist es sehr selten, dass eine Familie über Generationen hinweg unter einem Dach lebt. Oft wohnen die Kinder nur ein paar Straßen entfernt oder im nächsten Ort - manchmal aber auch kilometerweit weg und kommen nur alle paar Wochen zu Besuch. Und wenn dann mal etwas passiert, ein Sturz oder eine Verletzung, ist niemand da, der helfen kann. Genau hier setzt der Hausnotruf der Johanniter an, mit dem schnell und unkompliziert Hilfe im Notfall kommt. Oliver Heinze berichtet.

Sprecher: Nicole Höbbel ist Rettungsassistentin und Leiterin der Hausnotrufzentrale der Johanniter in Berlin. Pro Monat gibt es hier etwa 16.000 Alarmmeldungen, weil ältere Menschen Hilfe brauchen. Und dann muss schnell gehandelt werden.

O-Ton 1 (Nicole Höbbel, 18 Sek.): "Zum Beispiel bei einem Schlaganfall oder Herzinfarkt kann es zu dauerhaften Beeinträchtigungen oder lebensbedrohlichen Situationen kommen, wenn nicht innerhalb kürzester Zeit medizinische Maßnahmen ergriffen werden. Oder nach Stürzen mit Knochenbrüchen sind halt starke Schmerzen vorhanden und um die Schmerzen zu lindern, muss auch schnelle, medizinische Hilfe vor Ort sein."

Sprecher: Schnelle Hilfe garantiert der Hausnotruf der Johanniter. Hier bekommt man eine Basisstation und einen kleinen Notrufknopf, den man als Kette oder Armband tragen kann.

O-Ton 2 (Nicole Höbbel, 16 Sek.): "Bei Knopfdruck wird automatisch unsere Notrufzentrale alarmiert und wir sehen hier auf einen Blick alle persönlichen Informationen des Kunden. Unser erfahrenes Team entscheidet, je nach Situation, welche Hilfe sie anfordern - zum Beispiel eine persönliche Vertrauensperson, unseren Einsatzdienst oder auch den Rettungsdienst."

Sprecher: Nicole Höbbel ist aber nicht nur diejenige, die Hausnotrufe entgegennimmt, sie ist auch eine Angehörige, die sich um ihre Schwiegereltern sorgt, vor allem um ihren Schwiegerpapa, der körperlich eingeschränkt ist. Und weil die Kinder nicht immer erreichbar sind, ist auch hier der Hausnotruf die Lösung gewesen. Allerdings musste die Rettungsassistentin einiges an Überzeugungsarbeit leisten.

O-Ton 3 (Nicole Höbbel, 33 Sek.): "Das klassische Gegenargument ist immer: 'Na wenn etwas ist, rufen wir euch an.' Und dann haben wir immer gefragt: 'Na aber, was ist, wenn grade in dem Notfall wir nicht erreichbar sind oder das Telefon ist einfach nicht in erreichbarer Nähe?' Gab dann einen Beratungstermin mit einem unsere Kollegen aus dem Außendienst und nach der langen Beratung waren die Schwiegereltern dann einverstanden und haben das Notrufgerät dann akzeptiert. Also es gibt auf jeden Fall Sicherheit zu wissen, dass die Schwiegereltern im Notfall nur einen Knopf drücken müssen, um Hilfe zu erhalten und dass sie wirklich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können."

Abmoderationsvorschlag: Eine wirklich sinnvolle Hilfe im Notfall. Noch bis zum 7. November kann jeder, der möchte, den Hausnotruf vier Wochen lang kostenlos testen und vielleicht ist der/die ein/e oder andere dann überzeugt. Mehr Infos gibt's im Internet unter johanniter.de/hausnotruf-testen.

