Growth Dock: Business Builder für StartUps startet in Hamburg

Spannende Neugründung: Zwei inhabergeführte Hamburger Unternehmen tun sich zusammen, um FMCG StartUps in der Pre-Seed-Phase einen echten Mehrwert zu bieten. Die mittelständische Kanzlei ZENK Rechtsanwälte und die Pahnke Open Kitchen, die StartUp-Beratung der Pahnke Markenmacherei, haben einen Business Builder aufgebaut. Er ist ab sofort aktiv.

Das Growth Dock versteht sich als Business Builder in der Frühphase von StartUps der Konsumgüterbranche. Ziel des neuen Growth Docks ist es, gleich mehrere Pain Points junger Unternehmen zu lösen.

Doch wofür steht der Name? "Als Hamburger wissen wir, dass man im Dock hart arbeiten muss, um zur See fahren zu können", sagt Insa Horsch, Geschäftsführerin und Gründerin des Growth Docks. "Das Growth Dock spiegelt wider, was wir tun: Sechs bis acht Monate gemeinsam arbeiten, um die StartUps raus aus Beta zu bringen. Wir schaffen damit ein Gütesiegel. Wer das Growth Dock absolviert hat, ist fit für den Markteintritt."

Beeindruckend auch, mit welcher Stärke das Growth Dock antritt. "Zum einen unterstützen wir natürlich klassisch mit Seed-Capital, um StartUps die Möglichkeit zu geben, aufs Gas zu drücken", ergänzt Dr. Bastian Schmidt-Vollmer, Partner bei ZENK Rechtsanwälten und aktives Mitglied des Boards des Growth Docks. "Zum anderen unterstützen wir mit Wissen, Erfahrung und Manpower. Rund 300 Professionals stehen für den Support bereit. Welches StartUp kann heute auf solch einen Booster für seine Gründer-Vision bauen?"

Bereits im Frühjahr 2020 wird es ein erstes Pitch Event in Hamburg geben, um sehr schnell das erste Batch mit ca. 3-4 StartUps zu schließen.

