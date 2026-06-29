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BSI zeichnet alle alfaview-Tarife mit IT-Sicherheitskennzeichen aus

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Karlsruhe (ots)

Die Videokonferenzdienste alfaview One, alfaview Professional und alfaview Premium wurden mit dem IT-Sicherheitskennzeichen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ausgezeichnet. Nachdem bereits der Tarif alfaview Free das Kennzeichen erhalten hat, bestätigt das BSI nun für alle Tarife die Erfüllung der IT-Sicherheitsanforderungen nach der DIN SPEC 27008. Mit dem Kennzeichen verpflichtet sich alfaview, grundlegende IT-Sicherheitsanforderungen dauerhaft einzuhalten, Schwachstellen zu beheben und Sicherheitsupdates bereitzustellen.

Das BSI macht mit dem IT-Sicherheitskennzeichen für Verbraucherinnen und Verbraucher transparent, welche digitalen Produkte die vorgeschriebenen Anforderungen an die IT-Sicherheit erfüllen. Dies schafft eine verlässliche Orientierung im Rahmen des Austauschs sensibler Informationen über Videokonferenzdienste.

Sicherheit systematisch umgesetzt

IT- und Datensicherheit sind bei alfaview von Beginn an integrale Bestandteile der Plattform. Die Auszeichnung bestätigt den Anspruch des Unternehmens, Sicherheitsmaßnahmen systematisch umzusetzen, kontinuierlich weiterzuentwickeln und Anwenderinnen und Anwender dauerhaft zu schützen.

"Die Auszeichnung mit dem IT-Sicherheitskennzeichen zeigt, dass unser Sicherheitsanspruch nicht bei einzelnen Produkten endet, sondern unser gesamtes Angebot prägt", sagt Niko Fostiropoulos, Gründer und Inhaber von alfaview. "Wer sich für alfaview entscheidet, soll sich darauf verlassen können, dass IT- und Datensicherheit konsequent mitgedacht und umgesetzt werden."

Beitrag zur Entwicklung einheitlicher Sicherheitsstandards

alfaview setzt Maßstäbe in der sicheren Kommunikation: Als Teil des zuständigen Fachgremiums hat das Unternehmen die DIN SPEC 27008 entscheidend mitgestaltet. Diese Norm bildet die technische Grundlage für das IT-Sicherheitskennzeichen bei Videokonferenzsystemen. alfaview steuerte dazu sein fundiertes Know-how in den Bereichen Verschlüsselungstechnologien, Systemarchitektur und sichere Videokommunikation bei.

Datensouveränität durch Hosting in der Europäischen Union

Der Betrieb von alfaview erfolgt ausnahmslos in Rechenzentren mit Hauptsitz innerhalb der Europäischen Union. Dank moderner Verschlüsselungstechnologien sind sensible Kommunikationsdaten bestmöglich geschützt und Anwenderinnen und Anwender behalten stets die uneingeschränkte Hoheit über ihre Daten.

Mit dem BSI-IT-Sicherheitskennzeichen zeigt alfaview hohes Engagement bei der Gestaltung der Cybersicherheit und setzt ein Zeichen für vertrauenswürdige digitale Kommunikation. Gleichzeitig dokumentiert das Unternehmen seine dauerhafte Verpflichtung, Sicherheitsstandards konsequent einzuhalten und Anwenderinnen und Anwendern eine vertrauenswürdige digitale Kommunikation zu ermöglichen.

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